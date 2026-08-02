Виртуальные номера для регистрации в службах доставки

Приложения доставки еды и посылок избавляют от лишней беготни, но почти каждое требует привязать номер телефона ещё до первого заказа. Такая проверка защищает сервис, однако заодно связывает ваш личный номер с рассылками, а в некоторых странах регистрация вообще проходит только с местным номером. Виртуальные номера для служб доставки предлагают другой путь: с Tiger SMS вы получаете нужный при регистрации SMS-код на онлайн-номер и не задействуете личную симку.

Коротко о главном перед стартом

Зачем приложениям доставки номер телефона?

По нему сервис убеждается, что вы реальный клиент, а курьер может связаться с вами по заказу. Например, DoorDash подтверждает номер, чтобы курьер мог написать вам SMS во время доставки.

Можно ли зарегистрироваться в приложении доставки с виртуальным номером?

Да, если на него приходит код подтверждения. Именно такой онлайн-номер и выдаёт Tiger SMS.

Зачем использовать Tiger SMS для подтверждения в приложениях доставки?

Он позволяет получить регистрационный код, не раскрывая личный номер, а плата списывается только когда SMS действительно приходит.

Избавит ли виртуальный номер от рекламных сообщений?

Рекламные рассылки останутся привязаны к номеру для верификации, а не к вашей основной линии; при этом правила рассылок у каждой платформы свои.

Что стоит знать заранее?

Tiger SMS только принимает коды подтверждения. Это не звонки, не долгосрочный номер и не способ восстановить аккаунт позже.

Эти службы доставки требуют подтверждения по телефону

Большинство крупных сервисов доставки считают подтверждённый номер обязательной частью регистрации. Приведённые ниже примеры хорошо известны в своих регионах, и каждый отправляет код по SMS при создании аккаунта.

США. При регистрации в DoorDash нужно указать имя, электронную почту и мобильный номер, после чего приходит SMS с шестизначным кодом — введя его, вы подтверждаете аккаунт. Этот же номер DoorDash использует, чтобы слать акции клиентам из своего списка рассылки. Uber Eats устроен похоже: доступ к аккаунту тоже завязан на подтверждённую линию.

Европа. Британский Deliveroo при регистрации просит действующую почту и номер телефона и сначала присылает SMS-код, без которого заказ не оформить. Хельсинкский Wolt делает подтверждение по телефону обязательным шагом регистрации. Барселонская курьерская платформа Glovo тоже отправляет код в SMS, и без него регистрацию не завершить.

Азия. Grab — ведущее супер-приложение Юго-Восточной Азии для поездок и доставки; создать аккаунт Grab без номера телефона нельзя, потому что личность подтверждается одноразовым паролем. Foodpanda работает так же: одноразовые пароли по SMS используются и при регистрации, и при входе.

Почему этот шаг раздражает

Первая проблема — ненужные сообщения. Как только личный номер привязан к профилю доставки, он часто попадает в маркетинговый список, и рядом с нужными уведомлениями о заказе начинают сыпаться SMS со скидками. Если держать код подтверждения на отдельном онлайн-номере, основную линию это избавит от лишнего шума.

Вторая проблема — привязка к региону номера. Некоторые платформы принимают только номера той страны, где работают. Тот же Foodpanda на отдельных рынках зачастую разрешает регистрацию лишь с местным номером. Для тех, кто переехал за границу, часто в разъездах или пользуется зарубежной симкой, это превращается в преграду. Tiger SMS даёт выбрать номер из ряда стран, чтобы получить код, но доступность зависит от сервиса и страны, а соблюдать условия каждой платформы по-прежнему обязаны вы.

Пользователи обязаны соблюдать правила каждой платформы, на которой регистрируются. Tiger SMS не несёт ответственности за действия пользователей на сторонних сервисах и не возвращает средства, если успешно зарегистрированный аккаунт впоследствии будет заблокирован, забанен, ограничен, отправлен на проверку или лишён части функций.

Почему виртуальный номер подходит для регистрации в доставке и как работает Tiger SMS

Для регистрации в доставке обычно хватает одного кода, и онлайн-номер справляется с этой задачей. Tiger SMS выдаёт виртуальный номер для приёма SMS-кода, так что ваши личные контакты остаются в стороне от приложений доставки и их рекламы. Вы выбираете сервис и страну, запрашиваете номер и платите только после получения сообщения; если зарегистрироваться с выданным номером не удаётся, деньги возвращают.

Когда платформа принимает лишь местные линии, помогает выбрать номер страны, которую этот сервис поддерживает. Именно поэтому Tiger SMS предлагает номера многих стран, но не гарантирует, что любой сервис сработает с любой страной, и предупреждает о недоступной комбинации ещё до оплаты.

Пользователи обязаны соблюдать правила каждой платформы, на которой регистрируются. Tiger SMS не несёт ответственности за действия пользователей на сторонних сервисах и не возвращает средства, если успешно зарегистрированный аккаунт впоследствии будет заблокирован, забанен, ограничен, отправлен на проверку или лишён части функций.

Как получить код приложения доставки через Tiger SMS:

1. Создайте аккаунт Tiger SMS или войдите — на сайте либо через Telegram-бот.

2. Пополните баланс любым из доступных способов оплаты.

3. Выберите нужный сервис доставки. Если его нет в списке, выберите вариант «Any service» (любой сервис), помня, что доступность в этом случае не гарантируется.

4. Выберите страну для виртуального номера. Если выбранный сервис недоступен для этой страны, Tiger SMS предупредит об этом до оплаты.

5. Запросите номер и укажите его при регистрации в приложении доставки.

6. Дождитесь, пока код подтверждения придёт в Tiger SMS, и скопируйте его.

7. Введите код в приложении, чтобы завершить проверку.

Стоит помнить о нескольких ограничениях. Tiger SMS только принимает коды, и списание происходит лишь при поступлении SMS. По умолчанию один номер рассчитан на одно сообщение для одного сервиса; если нужен единый номер для нескольких платформ, обратитесь в поддержку. Номер предназначен для первичного подтверждения и не подойдёт, чтобы позже восстановить доступ к аккаунту.

С чего начать

Регистрация в службе доставки не обязана отправлять ваш личный номер в маркетинговый список или упираться в региональные требования. Виртуальный номер принимает тот единственный код, который нужен приложению, и оставляет вашу линию в стороне. Если хотите быстрее и приватнее получать SMS-код приложений доставки, создайте аккаунт Tiger SMS, выберите сервис и страну — и приступайте к проверке за пару минут.