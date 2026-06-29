Бесплатные виртуальные номера: реальное решение или скрытый риск?

Множество сайтов рекламируют бесплатные виртуальные номера, которые иногда называют бесплатными временными номерами и которые позволяют получать SMS-коды без использования собственной SIM-карты. Такое предложение легко привлекает. Когда платформа просит подтвердить номер телефона при регистрации, а вам не хочется раскрывать свою личную линию, бесплатный вариант как будто решает проблему за считаные секунды.

Обратная сторона проявляется позже. Многие бесплатные временные номера используются совместно, выдаются повторно или принадлежат поставщикам, которые зарабатывают способами, скрытыми от получателя. Это не делает каждый бесплатный номер мошенничеством, но делает бесплатный путь ненадёжным, а в некоторых случаях — рискованным для конфиденциальности. Платный вариант, такой как Tiger SMS, работает по более понятной модели: вы получаете SMS-код подтверждения через виртуальный номер и платите только тогда, когда этот код действительно приходит.

Краткие ответы о бесплатных виртуальных номерах

Что такое бесплатный временный номер?

Это номер телефона, который некоторые сайты предоставляют бесплатно, чтобы посетители могли получать SMS-коды при регистрации. Обычно такой номер принадлежит поставщику, а не вам.

Безопасны ли бесплатные виртуальные номера?

Они могут нести реальные риски. Многие из них открыты для всех или используются множеством людей, а часть поставщиков зарабатывает, собирая и продавая данные пользователей.

Почему бесплатные номера часто не срабатывают при регистрации?

Повторно выданный номер может быть уже привязан к аккаунту на той платформе, к которой вы хотите присоединиться, и это способно заблокировать новую регистрацию.

Чем отличается платный сервис вроде Tiger SMS?

С вас списывают плату только при получении кода подтверждения, а доход поставщика идёт от самой услуги, а не от перепродажи номеров или данных.

Что произойдёт, если мой аккаунт позже заблокируют?

Виртуальный номер помогает завершить регистрацию, но не защищает аккаунт после неё. См. примечание ниже о правилах платформы и возвратах средств.