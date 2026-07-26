Для чего виртуальные номера подходят на самом деле

Бывают ситуации, когда виртуальный номер снимает проблему за пару минут: нужен аккаунт на каком-то сайте, форма регистрации просит телефон, а отдавать свой личный не хочется. Для такой регистрации онлайн-получение SMS с кодом подтверждения работает хорошо. Но есть и другие случаи, где разумнее выбрать иной инструмент, и делать вид, что это не так, никому не помогает. В статье разобраны обе стороны — четыре сценария, где виртуальный номер уместен, и четыре, где стоит поступить иначе.