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Для чего виртуальные номера подходят на самом деле

Для чего виртуальные номера подходят на самом деле

Для чего виртуальные номера подходят на самом деле

Бывают ситуации, когда виртуальный номер снимает проблему за пару минут: нужен аккаунт на каком-то сайте, форма регистрации просит телефон, а отдавать свой личный не хочется. Для такой регистрации онлайн-получение SMS с кодом подтверждения работает хорошо. Но есть и другие случаи, где разумнее выбрать иной инструмент, и делать вид, что это не так, никому не помогает. В статье разобраны обе стороны — четыре сценария, где виртуальный номер уместен, и четыре, где стоит поступить иначе.