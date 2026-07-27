VPN или прокси: чем они отличаются и что выбрать

И VPN, и прокси способны изменить путь, по которому ваш интернет-трафик доходит до сайта, и оба часто относят к инструментам для защиты приватности. Когда сравнивают VPN и прокси, на первый взгляд они кажутся похожими, однако работают по-разному и защищают в разной степени. В этой статье разберём, что делает каждый из них, где он уместен и как виртуальные номера Tiger SMS добавляют отдельный уровень приватности при регистрации в онлайн-сервисах.