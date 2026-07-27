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VPN или прокси: чем они отличаются и что выбрать

Содержание

VPN или прокси: чем они отличаются и что выбрать

Коротко о главном

В чём разница между VPN и прокси?

Что надёжнее защищает приватность?

Когда использовать каждый из них?

Можно ли сочетать их с другими инструментами приватности?

Как работает VPN

Как работает прокси

VPN и прокси: типичные сценарии

Сценарий

VPN

Прокси

Сильные стороны каждого

Параметр

VPN

Прокси

Что же выбрать

VPN или прокси: чем они отличаются и что выбрать

VPN или прокси: чем они отличаются и что выбрать

И VPN, и прокси способны изменить путь, по которому ваш интернет-трафик доходит до сайта, и оба часто относят к инструментам для защиты приватности. Когда сравнивают VPN и прокси, на первый взгляд они кажутся похожими, однако работают по-разному и защищают в разной степени. В этой статье разберём, что делает каждый из них, где он уместен и как виртуальные номера Tiger SMS добавляют отдельный уровень приватности при регистрации в онлайн-сервисах.