Виртуальный номер для ИИ-сервисов: что стоит знать перед регистрацией

ИИ-сервисы вроде ChatGPT, Gemini и Claude стали частью повседневной работы и учёбы для многих. Регистрация в любом из них нередко включает телефонный шаг: платформа присылает SMS с кодом подтверждения и просит ввести его, прежде чем аккаунт заработает. Этот шаг может оказаться неудобным, если вам не хочется передавать личный номер или вы уже использовали его где-то ещё. Виртуальный номер для ИИ-сервисов даёт другой путь. С Tiger SMS вы запрашиваете онлайн-номер, получаете на него код и завершаете регистрацию, не раскрывая собственную SIM-карту. Оплата списывается только когда код приходит, поэтому неиспользованный запрос ничего вам не стоит.

Короткие ответы перед началом

Почему ИИ-сервисы просят номер телефона?

Большинство крупных ИИ-платформ используют SMS-подтверждение, чтобы убедиться, что за каждым новым аккаунтом стоит живой человек, и ограничить спам и автоматические регистрации. Обычно это разовый шаг при регистрации.

Можно ли зарегистрироваться с виртуальным номером вместо своего?

Да. Виртуальный номер получает тот же код, что пришёл бы на вашу личную SIM-карту, и это позволяет пройти регистрацию, сохранив основной номер при себе.

Чем помогает наличие нескольких аккаунтов?

Отдельные аккаунты помогают упорядочить разные задачи и держать историю каждого чистой. Но более высокие лимиты дают платные тарифы платформы, а не набор бесплатных аккаунтов.

Мои данные действительно становятся приватнее?

Если убрать личный номер из аккаунта, к нему привязывается меньше идентифицирующей информации. Но от самой платформы это ваши действия не скрывает.

Можно ли использовать номер другой страны?

ИИ-платформы принимают номера только из поддерживаемых стран и часто отклоняют VoIP- или созданные приложениями линии, поэтому Tiger SMS позволяет выбрать номер, который сервис примет для проверки. Это помогает на шаге с SMS, но не отменяет собственных региональных правил платформы.

Как упорядочить работу с несколькими ИИ-аккаунтами

У активных пользователей ИИ-сервисов нередко бывает не один аккаунт, и на это есть вполне честные причины. Единый профиль смешивает всё подряд: быстрые эксперименты, личные вопросы и серьёзную проектную работу — всё это оседает в одной истории. Если распределить это по отдельным аккаунтам, каждый остаётся сфокусированным, и сохранённый контекст с прошлыми диалогами в рабочем профиле не пересекается с бытовым использованием.

Стоит ясно понимать, что дополнительный аккаунт даёт, а что — нет. На большинстве ИИ-платформ у бесплатных тарифов есть лимит использования — ограничение на число сообщений, токенов или запросов за период. Штатный способ поднять эту планку — перейти на платный тариф, который каждый провайдер предлагает тем, кому нужно больше ресурсов. Дополнительные аккаунты полезны для порядка и разделения, а не как обход лимитов тарифа; к тому же каждая платформа сама устанавливает, сколько аккаунтов может держать человек и как их использовать.

Когда вы всё же заводите второй, законный аккаунт, виртуальный номер сохраняет процесс приватным. Многие ИИ-сервисы привязывают один номер к одному аккаунту, поэтому повторно использовать личную SIM-карту в разных профилях зачастую и так не выйдет. Запрос свежего онлайн-номера под каждую регистрацию решает это аккуратно и оставляет ваши контактные данные вне каждого дополнительного профиля.

Пользователи обязаны соблюдать правила каждой платформы, на которой они регистрируются. Tiger SMS не несёт ответственности за действия пользователей на сторонних сервисах и не возвращает средства, если успешно зарегистрированный аккаунт позже был заблокирован, забанен, ограничен, отправлен на проверку или лимитирован.

Как сделать личные данные приватнее

Каждый раз, когда вы пользуетесь ИИ-сервисом, платформа фиксирует сведения об этой сессии — отправленные запросы, отметки времени, данные о вашем устройстве и подключении. Номер телефона часто оказывается в центре этой записи, потому что именно он связывает аккаунт с вашей настоящей личностью. Для тех, кто хочет ослабить эту связь, номер — разумная точка, с которой стоит начать.

Виртуальный номер помогает здесь вполне конкретно. Он позволяет получить код регистрации, не привязывая к профилю личную SIM-карту, так что аккаунт не связан напрямую с номером, который вы используете для банка, мессенджеров и повседневных контактов. Даже если позже вы перестанете пользоваться ИИ-сервисом, между ним и вашим основным номером не останется тянущейся связи.

Стоит трезво смотреть на пределы этого. Убрав личный номер, вы уменьшаете объём идентифицирующих данных, привязанных к аккаунту, но не делаете свои действия невидимыми для платформы. Сервис по-прежнему видит, что вы делаете под своей учётной записью, а как он обращается с этой информацией, определяет его собственная политика конфиденциальности. Виртуальный номер — лишь один из нескольких слоёв приватности, наряду с тем, какую почту вы указываете при регистрации и какие настройки включаете внутри сервиса.

Разделение рабочего и личного использования

Сегодня многие опираются на ИИ-сервисы в работе — составляют сообщения, обобщают документы, пишут код — и одновременно дома пользуются похожим помощником для личных вопросов и увлечений. Если пропускать и то, и другое через один аккаунт, эти два мира смешиваются, а этого мало кто хочет.

Два аккаунта позволяют держать каждую сторону отдельно. Современные помощники запоминают контекст: прежние диалоги, сохранённые предпочтения и детали, которыми вы делились. Когда рабочее и личное использование делят один профиль, эта память перемешивает служебные материалы с личными заметками. Отдельный рабочий аккаунт держит сохранённый контекст помощника сосредоточенным на задачах, а личный остаётся только вашим. Команды порой тоже предпочитают такой подход, чтобы связанные с компанией разговоры не были привязаны к личному входу сотрудника.

Именно при создании второго профиля виртуальный номер оказывается кстати. Вместо того чтобы регистрировать рабочий аккаунт на личную SIM-карту — или личный аккаунт на рабочий номер, доступ к которому вы позже можете потерять, — вы можете подтвердить каждый онлайн-номером от Tiger SMS. Код приходит, вы его вводите, и аккаунты изначально существуют раздельно.

Выбор номера из поддерживаемой страны

ИИ-платформы обычно принимают номера для подтверждения только из ряда поддерживаемых стран и часто отклоняют определённые типы номеров, например VoIP или линии, созданные приложениями. Только из-за этого регистрация может застопориться на шаге с SMS, даже когда все остальные данные указаны верно. Это распространённая причина ошибок при верификации.

Поскольку Tiger SMS предлагает номера из многих стран, вы можете выбрать тот, который конкретный сервис принимает, и получить на него код. Доступность конкретной пары «сервис + страна» бывает разной, поэтому Tiger SMS проверяет её и предупреждает вас до оплаты, если сочетание не сработает. Выбранный так номер помогает пройти проверку; он не отменяет собственных правил платформы по допуску или региону, и доступ к самому сервису по-прежнему определяется этим сервисом. Ответственность за соблюдение условий каждой платформы, где вы регистрируетесь, остаётся на вас.

Пользователи обязаны соблюдать правила каждой платформы, на которой они регистрируются. Tiger SMS не несёт ответственности за действия пользователей на сторонних сервисах и не возвращает средства, если успешно зарегистрированный аккаунт позже был заблокирован, забанен, ограничен, отправлен на проверку или лимитирован.

Завершение регистрации с Tiger SMS

Получить код подтверждения ИИ-сервиса через Tiger SMS можно за несколько шагов. Зарегистрируйтесь или войдите в аккаунт Tiger SMS, пополните баланс, затем выберите нужный ИИ-сервис и страну для номера. Если точного сервиса нет в списке, может подойти вариант «Any service» (любой сервис), хотя в этом случае доступность не гарантируется. Tiger SMS также предупреждает до оплаты, когда выбранный сервис недоступен для страны, так что вы не платите за номер, которым нельзя воспользоваться.

После запроса номера введите его при регистрации на ИИ-платформе, дождитесь кода и скопируйте его из Tiger SMS, чтобы завершить. Списание происходит только когда SMS получено, а если зарегистрироваться с этим номером не удаётся — предусмотрен возврат средств. По умолчанию один номер рассчитан на один код для одного сервиса; если нужен номер сразу под несколько, обратитесь в поддержку. Помните, что номер предназначен для получения кода регистрации, а не для повторного входа или восстановления аккаунта позже. И сайт Tiger SMS, и его Telegram-бот выполняют одни и те же шаги.

Если вам нужен более приватный способ создать свои ИИ-аккаунты, зарегистрируйте аккаунт Tiger SMS, выберите сервис и страну и получите код подтверждения за несколько минут.