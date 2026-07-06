Какие страны предлагают виртуальные номера с самым широким охватом сервисов

Многие популярные приложения запрашивают номер телефона при регистрации, и набор платформ, которые можно подтвердить одним номером, часто зависит от страны, к которой он относится. В этом руководстве виртуальные номера сравниваются по странам и рассматривается, какие из них охватывают наиболее запрашиваемые сервисы в Tiger SMS — сервисе, который предлагает виртуальные номера из многих стран, включая Бразилию, Канаду, Колумбию, Индонезию, США, Малайзию, Чили, Великобританию и Вьетнам. Когда люди ищут «лучшие» номера, обычно они имеют в виду номера, которые подходят для как можно большего числа сервисов, поэтому именно такой подход используется здесь. Порядок популярности, упомянутый далее, основан на данных о запросах Tiger SMS для ведущих платформ, таких как Google, WhatsApp, Telegram, Facebook и Instagram.