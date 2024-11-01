Софт MailBot by Tavel: авторегер, анлокер, чекер для почт Outlook, Yahoo, AOL, Mail

Авторегер почт MailBot by Tavel

MailBot — профессиональное многопоточное приложение для Windows, предназначенное для автоматической регистрации (авторегер), проверки работоспособности или наличия (чекер) и автоматического снятия блокировок (анлокер) почтовых учетных записей. MailBot by Tavel — один из первых подобных инструментов на рынке, работающий с 2009 года. За это время он завоевал доверие сотен тысяч пользователей благодаря широкому функционалу и высокой надежности.

Функции email

Опциональное включение POP3, IMAP и SMTP для сервисов, где эти протоколы требуют отдельной активации.

Создание отдельного пароля для доступа по POP3/IMAP/SMTP (пароль для сторонних приложений).

Настройка псевдонимов (алиасов) для аккаунтов Outlook, Mail.ru, Mail.com, GMX.com, WP.pl, O2.pl, Onet.pl, Inbox.lv и Runbox.com.

Включение переадресации (форвардинга) на указанный email для Outlook, WP.pl, O2.pl и Яндекс-аккаунтов.

Активирование двухфакторной аутентификации (2FA) TOTP на Outlook, Mail.ru, UKR.net и Runbox.com с встроенным генератором TOTP-кодов.

Отключение антиспам-фильтров для Mail.ru, Outlook, Mail.com, GMX.com, Onet.pl, Meta.ua и I.ua.

Деактивация умной сортировки писем для Outlook, Mail.ru и Onet.pl.

Добавление заданного email в список контактов для аккаунтов Outlook и Yahoo.

Устранение блокировок по IP

MailBot умеет обходить ограничения по IP-адресам и гибко настраивать соединения: программа работает с любыми типами прокси (SOCKS5, SOCKS4, HTTPS и HTTP), в том числе с авторизацией, и при необходимости может подключаться напрямую, без прокси. Списки прокси легко загружаются из файла или по ссылке, поддерживаются разные форматы провайдеров и можно указать индивидуальные логины и пароли для каждого прокси — при этом MailBot умеет автоматически обновлять список и хранит базы «использованных» и «нерабочих» прокси, чтобы не тратить время и средства на повторные проверки.

Для ситуаций, где требуется повышенная анонимность или обход гео‑ограничений, есть встроённая работа через сеть Tor, а также автоматическое создание SOCKS5‑прокси через SSH‑туннели — достаточно дать доступы к удалённым серверам, и программа поднимет туннель сама.

Обход CAPTCHA антибот‑проверок

Что касается CAPTCHA, MailBot интегрирован со всеми распространёнными сервисами распознавания: поддерживаются EzCaptcha, CapSolver, ruCaptcha/2Captcha (и по HTTP, и через WebSocket), Captcha88, Mg‑Captcha, Anti Captcha v2, CapMonster Cloud, Imagetyperz, CAPTCHAs.IO, Death By Captcha, BestCaptchaSolver и другие — вы просто подключаете выбранный API, и решатели используются автоматически в процессе регистрации и проверки аккаунтов.

Благодаря этой связке (широкая поддержка прокси + автоматическое решение CAPTCHA + учёт «плохих» прокси) MailBot обеспечивает стабильную и быструю работу при массовой регистрации и проверке почтовых ящиков, минимизируя блокировки и повторную трату ресурсов.

Если вам нужна более подробная информация о данном софте, вы сможете найти ее тут по ссылке

Как массово регистрировать аккаунты с помощью софта?

Для того чтобы начать массовую регистрацию вам необходимо приобрести данный софт. После того как вы это сделаете, необходимо перейти к его настройке.



1) Запускаем софт и выбираем нужную почту

2) Выбираем нужное количество потоков, и аккаунтов которые хотите создать, настраивайте исходя из своих нужд



3) Добавляем прокси через которые будем работать, рекомендуется не использовать публичные прокси, так как высок риск блокировки от самого сервиса. Для надёжного «фарма» рекомендуются только прокси с высоким уровнем анонимности, работающие по HTTPS или SOCKS; перед использованием стоит проверить, не находится ли их IP‑адрес в чёрных списках



Вы можете загрузить их либо через URL или TXT.





4) Настраиваем нужную капчу, не забудьте что ее нужно оплатить на сайте самой каптчи чтобы она работала корректно.

Также не все капчи смогут пройти проверку от майкрософт outlook - human captcha. Поэтому нужно выбирать тот сервис, который умеет решать human captcha чтобы у вас не возникало проблем при автоматической регистрации аккаунтов. К примеру EzCaptcha с этим справляется отлично.





5) Теперь перейдем к выбору СМС сервиса, данный софт поддерживает большое количество СМС сервисов, мы будем показывать на примере сервиса TIGER SMS.





6) После чего откроется окошко где нужно будет выбрать СМС провайдера, добавить АПИ ключ и установить максимальную цену за виртуальный номер. АПИ ключ вы сможете найти в личном кабинете TIGER SMS





7) Возвращаемся во вкладку Авторегер и нажимаем старт. После чего пойдет процесс автоматической регистрации аккаунтов







Вот и все, после того как аккаунты будут успешно зарегистрированы, они отобразятся в папке софта в разделе аккаунты. Теперь вы знаете как легко и просто вы можете начать авторегистрацию аккаунтов с помощью софта MailBot by Tavel.

