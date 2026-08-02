Сервисы Google, доступные с виртуальным номером

Один аккаунт Google открывает доступ к Gmail, Диску, Календарю и функциям, на которых работает большинство Android-телефонов, а также к полному набору сервисов для бизнеса. Чтобы создать такой аккаунт или защитить его, обычно нужно подтвердить номер телефона, а привязывать к нему личную SIM-карту хочет не каждый. Виртуальный номер для Google позволяет получить нужный SMS-код, и Tiger SMS доставит его, не раскрывая ваш собственный номер.

Что стоит знать перед регистрацией

Что доступно с одним аккаунтом Google?

Один аккаунт открывает вход в Gmail, Google Диск, Google Календарь, Google Фото и сервисы Play, на которых работает большинство Android-телефонов. Через тот же логин доступен и платный набор для бизнеса — Google Workspace.

Зачем Google просит номер телефона?

Подтверждение по телефону помогает Google проверять новые аккаунты и защищать их при входе. Подтверждённый номер также открывает полный объём бесплатного хранилища на многих новых аккаунтах.

Можно ли зарегистрировать аккаунт Google на виртуальный номер?

В большинстве случаев код можно получить на виртуальный номер и завершить регистрацию, хотя доступность зависит от страны и текущих условий.

Какие сервисы подходят частным лицам, а какие — компаниям?

Частные пользователи опираются на Gmail, Диск, Календарь, Фото и функции Android, а компании используют Google Workspace для корпоративной почты, общего хранилища и панели администратора.

Зачем использовать Tiger SMS для Google?

Tiger SMS позволяет получить SMS-код от Google без вашего личного номера, а плата берётся только тогда, когда код действительно приходит.

Сервисы Google для личных аккаунтов

Личный аккаунт Google бесплатный и объединяет несколько инструментов под одним логином.

Gmail отвечает за почту с фильтрацией спама и быстрым поиском и использует общее хранилище вместе с другими сервисами Google.

Google Диск хранит файлы, документы и резервные копии в облаке. Каждый бесплатный аккаунт получает до 15 ГБ хранилища, общего для Gmail, Диска и Google Фото. С середины мая 2026 года часть новых аккаунтов начинается всего с 5 ГБ, пока не будет добавлен и подтверждён номер телефона, — после этого возвращается полный объём в 15 ГБ.

Google Календарь помогает планировать события, напоминания и приглашения и синхронизируется на всех устройствах с одним аккаунтом.

Google Фото сохраняет снимки и видео, расходуя то же общее хранилище.

Функции Android-телефона во многом зависят от аккаунта Google: без него не обойтись при работе с Play Маркетом, обновлениями приложений, резервными копиями и функцией «Найти устройство». Без выполненного входа значительная часть встроенных возможностей телефона остаётся недоступной.

Workspace Individual подойдёт специалистам, работающим в одиночку, которым нужен собственный адрес почты и дополнительные функции. Это платный тариф на одного пользователя, отдельный от бесплатного личного аккаунта.

Сервисы Google для бизнеса и команд

Google Workspace даёт компаниям корпоративную почту на собственном домене, общие диски и централизованное управление через консоль администратора.

• Business Starter включает 30 ГБ общего хранилища на пользователя, Business Standard — 2 ТБ, а Business Plus и Enterprise — 5 ТБ.

• Business Starter, Standard и Plus рассчитаны максимум на 300 пользователей, тогда как тариф Enterprise снимает это ограничение, а его стоимость обсуждается с отделом продаж Google.

• Сейчас во все платные тарифы Workspace включены возможности Gemini AI. Цены время от времени меняются, поэтому перед составлением бюджета сверяйтесь с официальной страницей тарифов Google.

Каждый аккаунт сотрудника всё равно проходит собственное подтверждение. Компании, которые регистрируют или тестируют аккаунты в разных регионах, могут использовать виртуальные номера вместо личных SIM-карт сотрудников, а Tiger SMS предлагает API для подтверждения в больших объёмах.

Компании сами отвечают за соблюдение правил каждого сервиса, который используют. Tiger SMS не отвечает за действия пользователей на сторонних платформах и не возвращает деньги, если успешно зарегистрированный аккаунт позже заблокируют, ограничат, отправят на проверку или приостановят.

Как подтвердить Google через Tiger SMS

Виртуальный номер позволяет получить код подтверждения Google, не передавая свою личную SIM-карту, так что основной номер остаётся свободным от лишних регистраций и рекламных сообщений. Поскольку аккаунт Google — это единый вход, одно подтверждение сразу открывает Gmail, Диск, Календарь, Фото и Play, и подтверждать каждый сервис по отдельности не нужно. Кому-то также нужен номер страны, где сервис доступен; Tiger SMS позволяет выбрать эту страну, но за соблюдение правил каждой платформы отвечаете вы.

Пользователи сами отвечают за соблюдение правил каждой платформы, где регистрируются. Tiger SMS не отвечает за действия пользователей на сторонних сервисах и не возвращает деньги, если успешно зарегистрированный аккаунт позже заблокируют, ограничат, отправят на проверку или приостановят.

Вот как всё проходит от начала до конца:

1. Создайте аккаунт Tiger SMS или войдите в него на сайте либо через бота в Telegram.

2. Пополните баланс любым доступным способом оплаты.

3. Выберите Google в качестве сервиса или вариант «Any service», если нужного варианта нет в списке, помня, что в этом случае доступность не гарантируется.

4. Выберите страну для виртуального номера. Tiger SMS предупредит вас до оплаты, если выбранный сервис недоступен в этой стране.

5. Запросите номер и введите его при создании или подтверждении аккаунта Google.

6. Дождитесь SMS. Tiger SMS принимает код, и плата берётся только тогда, когда он приходит.

7. Скопируйте код и введите его на странице Google, чтобы завершить проверку.

Tiger SMS только принимает коды подтверждения. Сервис не совершает звонки, не отправляет сообщения и не выдаёт номер в долгосрочное пользование. По умолчанию один номер рассчитан на одно SMS для одного сервиса, поэтому, если нужен один номер для нескольких регистраций, обратитесь в поддержку. Этот номер предназначен для конкретного подтверждения и не подойдёт, чтобы позже восстановить аккаунт, так что настройте в Google собственные способы восстановления. Если номер не позволяет завершить регистрацию, как было обещано, средства возвращаются; на аккаунт, ограниченный уже после успешной регистрации, это не распространяется.

Начало работы с Google и Tiger SMS

Один аккаунт Google открывает почту, хранилище, планирование, фотографии и основу большинства Android-телефонов, а виртуальный номер упрощает шаг с телефоном, не раскрывая вашу личную SIM-карту. Для личного использования создайте аккаунт Tiger SMS, пополните баланс, выберите Google и свою страну — и получите код за несколько минут. Командам, которым нужно подтверждать аккаунты в больших объёмах, стоит создать аккаунт и написать в поддержку, чтобы обсудить оптовые цены и доступ к API под свои сервисы и страны.