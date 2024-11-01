01
Владельцам Telegram-каналов про приватность, регистрацию аккаунтов и автоматизацию
Приглашайте тех, кому нужен временный номер для приёма СМС и OTP-кодов. Вы получаете 5% с каждой активации, до $50 с одного реферала, а число приглашённых ничем не ограничено.
01
Владельцам Telegram-каналов про приватность, регистрацию аккаунтов и автоматизацию
02
Блогерам и вебмастерам, которые пишут инструкции «как зарегистрироваться без своего номера»
03
Сайтам с обзорами и сравнением сервисов приёма СМС
04
Участникам форумов и чатов, которых и так спрашивают «каким сервисом виртуальных номеров пользуешься»
05
Всем, кто просто советует Tiger SMS друзьям и коллегам — сайт и канал не нужны
Если вашей аудитории и так нужен виртуальный номер для приёма СМС или OTP — для WhatsApp, Telegram или любого другого сервиса, — программа превращает эту рекомендацию в постоянный доход вместо разовой услуги.
После входа в кабинет Tiger SMS у вас появляется личная реферальная ссылка и короткий код, который можно поменять на свой.
Разместите её в обзоре, Telegram-канале, описании на YouTube, на форуме — или просто отправьте другу, которому нужен временный номер.
Любой, кто перешёл по вашей ссылке и потом активировал виртуальный номер, становится вашим рефералом. Вы получаете 5% с каждой успешной активации.
Каждое начисление автоматически попадает на реферальный баланс. Выведите его на свой USDT-кошелёк или переведите на баланс Tiger SMS и покупайте номера.
Не только за первую. Считается каждый временный номер, который активирует ваш реферал, — и поштучно, и оптом, — пока вы не упрётесь в потолок по этому рефералу. Само пополнение баланса не считается: вознаграждение появляется в момент активации номера.
Как только заработок с одного реферала достигает $50, этот человек перестаёт приносить деньги. Количество приглашённых при этом не ограничено.
10 рефералов — до $500 · 50 рефералов — до $2 500
Переведите реферальный баланс на баланс Tiger SMS мгновенно, от $1.00, и тратьте на номера. Или выведите на свой USDT-кошелёк.
Вывод в USDT облагается комиссией сети $1.00 — она удерживается из запрошенной суммы. Перевод на баланс Tiger SMS бесплатен.
Кто первым перешёл по вашей ссылке — ваш ближайшие 90 дней, а после регистрации остаётся вашим рефералом навсегда.
Человек прочитал ваш обзор в январе, а зарегистрировался в марте — ссылка всё равно получит своё, если он уложился в 90 дней с первого клика.
Если сначала кликнули по вашей ссылке, а потом по чужой, реферал остаётся за вами. Побеждает первый клик.
Инструкция, закреплённый пост в Telegram или обзорное видео приводят рефералов, пока их находят и по ним кликают, — а не только в первую неделю после публикации.
В расчёте уже учтён пожизненный потолок $50 на одного реферала.
Это только прикидка: реальная комиссия зависит от того, сколько ваши рефералы действительно активируют.
5% с каждого временного номера, который активирует этот реферал, — поштучно и оптом, — пока сумма с него не дойдёт до $50.
Платится постоянно. Считается каждая активация вашего реферала, а не только первая. Останавливает только потолок $50 по этому человеку.
Нет. Комиссия считается только в момент активации номера для приёма СМС или OTP. Пополнение без активации номера ничего вам не приносит.
Комиссия за эту активацию отменяется — платим только за успешные. Возвраты редки и почти всегда происходят в первые часы.
С этого человека вы просто перестаёте получать новые начисления после $50. Уже заработанные $50 остаются у вас. Дальше доход растёт за счёт новых рефералов.
Да, если он зарегистрировался в течение 90 дней после первого клика. После регистрации он остаётся вашим рефералом навсегда.
Реферал достаётся тому, чью ссылку открыли первой. Побеждает первый клик, а не последний.
Двумя способами. Перевести реферальный баланс на баланс Tiger SMS мгновенно, от $1.00, и тратить на номера — или заказать вывод в USDT от $20.00. Заявки на вывод проверяет наша команда перед отправкой.
Вы. Комиссия сети $1.00 удерживается из запрошенной суммы, поэтому на кошелёк придёт эта сумма минус $1.00. Точную цифру форма вывода показывает до подтверждения. Перевод реферального баланса на баланс Tiger SMS бесплатен.
Нет, выплаты идут в USDT на кошелёк, который вы укажете. Пополнение баланса Tiger SMS для покупки номеров — отдельная история, там доступны карты и другие способы.
Аккаунт Tiger SMS нужен, чтобы получить ссылку, видеть статистику и принимать выплаты. Покупать номера самому не обязательно.
Нет. Реферал — это живой человек, которого вы действительно привели. Самореферальство через второй аккаунт и фейковые регистрации не оплачиваются и могут стоить вам места в программе.
Перерывы не мешают. Потолок $50 — пожизненный на реферала, а не месячный.
И для тех, и для других. Окно в 90 дней сделано как раз для того, чтобы сравнительная статья, инструкция по регистрации или обзорное видео работали на вас ещё долго после публикации.
Считается любая активация: виртуальный номер для WhatsApp, Telegram или любого другого сервиса с СМС- или OTP-подтверждением, который есть в Tiger SMS.
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