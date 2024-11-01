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Реферальная программа на виртуальные номера

Приглашайте тех, кому нужен временный номер для приёма СМС и OTP-кодов. Вы получаете 5% с каждой активации, до $50 с одного реферала, а число приглашённых ничем не ограничено.

Стать партнёром Как это работает
Реферальная программа
5% с каждой активации номера
$50 максимум с одного реферала
90 дней окно первого клика
USDT вывод на свой кошелёк
10,000+ партнёров сейчас активны в реферальной программе
$150,000+ уже выплачено партнёрам
$2,000 в месяц зарабатывают лучшие партнёры

Кому подходит эта программа

01

Владельцам Telegram-каналов про приватность, регистрацию аккаунтов и автоматизацию

02

Блогерам и вебмастерам, которые пишут инструкции «как зарегистрироваться без своего номера»

03

Сайтам с обзорами и сравнением сервисов приёма СМС

04

Участникам форумов и чатов, которых и так спрашивают «каким сервисом виртуальных номеров пользуешься»

05

Всем, кто просто советует Tiger SMS друзьям и коллегам — сайт и канал не нужны

Если вашей аудитории и так нужен виртуальный номер для приёма СМС или OTP — для WhatsApp, Telegram или любого другого сервиса, — программа превращает эту рекомендацию в постоянный доход вместо разовой услуги.

Как работает реферальная программа

Получите ссылку

После входа в кабинет Tiger SMS у вас появляется личная реферальная ссылка и короткий код, который можно поменять на свой.

Поделитесь ею

Разместите её в обзоре, Telegram-канале, описании на YouTube, на форуме — или просто отправьте другу, которому нужен временный номер.

Они активируют — вы зарабатываете

Любой, кто перешёл по вашей ссылке и потом активировал виртуальный номер, становится вашим рефералом. Вы получаете 5% с каждой успешной активации.

Забирайте заработанное

Каждое начисление автоматически попадает на реферальный баланс. Выведите его на свой USDT-кошелёк или переведите на баланс Tiger SMS и покупайте номера.

Сколько вы зарабатываете

5%

Платим за каждую активацию

Не только за первую. Считается каждый временный номер, который активирует ваш реферал, — и поштучно, и оптом, — пока вы не упрётесь в потолок по этому рефералу. Само пополнение баланса не считается: вознаграждение появляется в момент активации номера.

$50

Потолок на человека, а не на программу

Как только заработок с одного реферала достигает $50, этот человек перестаёт приносить деньги. Количество приглашённых при этом не ограничено.

10 рефералов — до $500 · 50 рефералов — до $2 500

Два способа забрать деньги

Переведите реферальный баланс на баланс Tiger SMS мгновенно, от $1.00, и тратьте на номера. Или выведите на свой USDT-кошелёк.

Вывод в USDT облагается комиссией сети $1.00 — она удерживается из запрошенной суммы. Перевод на баланс Tiger SMS бесплатен.

Окно реферала — 90 дней

Кто первым перешёл по вашей ссылке — ваш ближайшие 90 дней, а после регистрации остаётся вашим рефералом навсегда.

Долгие раздумья тоже засчитываются

Человек прочитал ваш обзор в январе, а зарегистрировался в марте — ссылка всё равно получит своё, если он уложился в 90 дней с первого клика.

Вас никто не перебьёт

Если сначала кликнули по вашей ссылке, а потом по чужой, реферал остаётся за вами. Побеждает первый клик.

Старый контент продолжает приносить

Инструкция, закреплённый пост в Telegram или обзорное видео приводят рефералов, пока их находят и по ним кликают, — а не только в первую неделю после публикации.

Стать партнёром

Калькулятор дохода

Ваша комиссия в месяц $15.00
Ваша комиссия в год $180.00

Это только прикидка: реальная комиссия зависит от того, сколько ваши рефералы действительно активируют.

Частые вопросы

5% с каждого временного номера, который активирует этот реферал, — поштучно и оптом, — пока сумма с него не дойдёт до $50.

Платится постоянно. Считается каждая активация вашего реферала, а не только первая. Останавливает только потолок $50 по этому человеку.

Нет. Комиссия считается только в момент активации номера для приёма СМС или OTP. Пополнение без активации номера ничего вам не приносит.

Комиссия за эту активацию отменяется — платим только за успешные. Возвраты редки и почти всегда происходят в первые часы.

С этого человека вы просто перестаёте получать новые начисления после $50. Уже заработанные $50 остаются у вас. Дальше доход растёт за счёт новых рефералов.

Да, если он зарегистрировался в течение 90 дней после первого клика. После регистрации он остаётся вашим рефералом навсегда.

Реферал достаётся тому, чью ссылку открыли первой. Побеждает первый клик, а не последний.

Двумя способами. Перевести реферальный баланс на баланс Tiger SMS мгновенно, от $1.00, и тратить на номера — или заказать вывод в USDT от $20.00. Заявки на вывод проверяет наша команда перед отправкой.

Вы. Комиссия сети $1.00 удерживается из запрошенной суммы, поэтому на кошелёк придёт эта сумма минус $1.00. Точную цифру форма вывода показывает до подтверждения. Перевод реферального баланса на баланс Tiger SMS бесплатен.

Нет, выплаты идут в USDT на кошелёк, который вы укажете. Пополнение баланса Tiger SMS для покупки номеров — отдельная история, там доступны карты и другие способы.

Аккаунт Tiger SMS нужен, чтобы получить ссылку, видеть статистику и принимать выплаты. Покупать номера самому не обязательно.

Нет. Реферал — это живой человек, которого вы действительно привели. Самореферальство через второй аккаунт и фейковые регистрации не оплачиваются и могут стоить вам места в программе.

Перерывы не мешают. Потолок $50 — пожизненный на реферала, а не месячный.

И для тех, и для других. Окно в 90 дней сделано как раз для того, чтобы сравнительная статья, инструкция по регистрации или обзорное видео работали на вас ещё долго после публикации.

Считается любая активация: виртуальный номер для WhatsApp, Telegram или любого другого сервиса с СМС- или OTP-подтверждением, который есть в Tiger SMS.

Условия программы v1.0
  • Вы получаете 5% от цены каждой активации, которую ваш реферал довёл до успеха.
  • Само пополнение баланса ничего не приносит. Вознаграждение появляется при активации номера.
  • Суммарная комиссия с одного реферала ограничена $50 за всё время, пока этот человек пользуется Tiger SMS. Количество рефералов не ограничено.
  • Если активация возвращена или отменена, начисленная за неё комиссия списывается обратно.
  • Клик по вашей ссылке закрепляет посетителя за вами на 90 дней. После регистрации он остаётся вашим рефералом навсегда.
  • Побеждает первый клик: более ранняя реферальная ссылка не перебивается более поздней.
  • Самореферальство, ваши собственные вторые аккаунты и фейковые регистрации не оплачиваются.
  • Вывод — от $20.00, каждая заявка проходит проверку нашей командой перед отправкой.
  • Комиссия сети USDT $1.00 удерживается из каждого вывода: на кошелёк придёт запрошенная сумма за вычетом этой комиссии.
  • Tiger SMS может исключить партнёра за злоупотребления и заморозить заработанный баланс на время разбирательства.

Есть вопрос до старта? Напишите команде Tiger SMS напрямую.

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