Не только за первую. Считается каждый временный номер, который активирует ваш реферал, — и поштучно, и оптом, — пока вы не упрётесь в потолок по этому рефералу. Само пополнение баланса не считается: вознаграждение появляется в момент активации номера.

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