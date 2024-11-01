Крок 1
Зареєструйте акаунт у нашій системі
Заробляйте чи економте на всіх сервісах планети. Отримайте тимчасовий номер для СМС і реєструйте акаунти в різних сервісах для продажу чи власного використання.Спробувати
Отримуйте СМС на віртуальні номери з будь-якої точки світу
Багато способів оплати дають змогу користуватися сервісом СМС-активації з будь-якої країни світу.Спробувати
Повна анонімність
Щоб купити віртуальний номер для СМС-верифікації, не потрібно вводити персональні дані. Достатньо зареєструватися за email.Спробувати
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Крок 1
Зареєструйте акаунт у нашій системі
Крок 2
Поповніть баланс у своєму акаунті
Крок 3
Прийом СМС від будь-якого сервісу
Виберіть сервіс, у якому реєструєтеся, купіть тимчасовий номер телефону — і СМС із кодом підтвердження зʼявиться в особистому кабінеті. Номер одноразовий, він видається на одну активацію, тому обліковий запис не буде привʼязаний до вашої особистої SIM-картки.
За кожним номером стоїть жива SIM-картка реального оператора, а не рядок із генератора, тому сервіси приймають його як звичайний номер і код справді доходить.
Оберіть країну, номер якої потрібен сервісу, — Польщу, Францію чи будь-яку іншу, — і отримуйте СМС, де б ви не були.
Реєструйтеся в Telegram, WhatsApp, Instagram, Google, TikTok, Facebook, OLX, Viber та ще 200+ сервісах
Безкоштовні віртуальні номери спільні й публічні: код, який на них приходить, бачить будь-хто, а популярні сервіси такі номери часто відхиляють. Спробувати їх можна на сторінці безкоштовних номерів, а коли реєстрація має пройти з першого разу, беріть платний номер — він дістається тільки вам.
Детальна статистика всіх ваших активів за країнами та сервісами
Понад 100 000 онлайн-номерів з усього світу
Програма лояльності для тих, хто готовий здійснювати регулярні покупки
Швидке й автоматичне отримання SMS на віртуальний номер
Оплата лише за отримані SMS — або ми повернемо ваші гроші
Мінімальна комісія під час поповнення рахунку
Терміново потрібен віртуальний номер для реєстрації? Сервіс «Tiger SMS» пропонує своїм клієнтам найширший вибір підтримуваних майданчиків. Хоч би де вам знадобилася реєстрація, наші віртуальні номери для отримання СМС завжди допоможуть досягти бажаного.
Головна перевага нашого сервісу — співвідношення ціни та якості послуг, які ми пропонуємо. Ви купуєте віртуальний номер телефону для прийому СМС за ціною 3 центи й гарантовано отримуєте вхідне повідомлення з кодом підтвердження від обраного сайту.
Тут ви можете купити віртуальний мобільний номер для СМС-верифікації лише за пару кліків і отримати результат за 1-2 хвилини. Так само, ніби для реєстрації ви користувалися справжнім номером телефону. Це можливо завдяки сучасним інформаційним технологіям, на основі яких побудовано зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс «Tiger SMS».
А якщо виникнуть якісь складнощі з роботою платформи номерів для СМС, вам завжди прийде на допомогу професійна служба підтримки, яка працює в нас цілодобово 24/7.
Сьогодні більшість інтернет-платформ (від соцмереж і месенджерів до маркетплейсів та онлайн-кінотеатрів) відкривають свій функціонал лише зареєстрованим користувачам. І в цьому випадку часто не обійтися без номера для верифікації. Нераціонально щоразу купувати новий стартовий пакет, щоб створити ще один акаунт сервісу для просування свого бізнесу.
Крім того, що справжня SIM-картка дорожча за віртуальний номер для СМС, її купівля часто повʼязана з наданням персональних даних. А не всі вважають це розумним кроком.
Саме для ситуацій, коли зареєструватися онлайн потрібно швидко, недорого та анонімно, і створено сервіс «Tiger SMS». Витративши лічені хвилини й пару центів, ви легко створите акаунт будь-де. Купуючи віртуальний номер для СМС у нас, ви отримуєте можливість зареєструватися на таких сайтах:
А також ще на 200+ популярних сервісах з усієї планети. Ба більше, реєстрація можлива на номери майже всіх країн світу. Так, купити віртуальний мобільний номер для СМС-верифікації — просто панацея, якщо вам потрібно створити профіль на сайті, забороненому у вашій країні. Погодьтеся, пара центів — невелика ціна за безперешкодну реєстрацію.
Описані можливості «Tiger SMS» та переваги, які наш сервіс пропонує своїм клієнтам, можливі завдяки тому, що тут ви завжди знайдете потрібний тимчасовий номер телефону для OTP. Наші фахівці пильно стежать, щоб номери для всіх актуальних сайтів були в наявності завжди. І в достатній кількості для будь-якого користувача. Якщо ви не знайшли віртуального номера для прийому СМС якогось інтернет-сервісу — значить, його просто не існує в природі
А якщо існує — сміливо шукайте його в нашому списку. Хоч би до якої країни вам потрібно привʼязати акаунт, з нашою допомогою ви пройдете СМС-активацію будь-де. Навіть з іншого континенту.
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Повна анонімність процесу купівлі номера і, як наслідок, анонімність реєстрації в інтернеті. Щоб отримати доступ до наших послуг, вам знадобиться лише адреса електронної пошти, яка не потрапить до спамерів.
І ми постійно вдосконалюємо свій сервіс, орієнтуючись на відгуки клієнтів. Зворотний звʼязок дає змогу «Tiger SMS» успішно підтримувати роботу найкращої платформи тимчасових номерів телефону на ринку.
Важлива інформація для бізнесу: діловим людям не завжди зручно купувати одноразовий номер для прийому СМС. Саме тому «Tiger SMS» пропонує своїм клієнтам оптові закупівлі за технологією СМС через API.
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Прийом СМС і реєстрація за віртуальним номером займають стільки ж часу, як зі звичайною SIM-карткою. Якщо СМС із кодом підтвердження довго не надходить, ви можете скасувати придбаний номер, натиснувши кнопку «Скасувати». Кошти миттєво повернуться на ваш рахунок. Якщо ви користуєтеся номером країни, у якій зараз не перебуваєте, радимо використовувати VPN. Більшість сервісів звіряють країну мобільного оператора та фактичне місцеперебування користувача.
Один віртуальний номер може прийняти 1 СМС від сервісу, обраного під час купівлі.
Спробуйте змінити країну мобільного оператора: для обраної країни може не бути номерів. Якщо це не дало результату, зверніться до служби підтримки нашого сайту.
Кількість віртуальних номерів для кожного сервісу обмежена, і їхня наявність напряму залежить від поточного попиту клієнтів. Якщо номерів для потрібного сервісу немає, потрібно трохи зачекати — ми обовʼязково додамо нові.