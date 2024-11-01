Головна перевага нашого сервісу — співвідношення ціни та якості послуг, які ми пропонуємо. Ви купуєте віртуальний номер телефону для прийому СМС за ціною 3 центи й гарантовано отримуєте вхідне повідомлення з кодом підтвердження від обраного сайту.

Тут ви можете купити віртуальний мобільний номер для СМС-верифікації лише за пару кліків і отримати результат за 1-2 хвилини. Так само, ніби для реєстрації ви користувалися справжнім номером телефону. Це можливо завдяки сучасним інформаційним технологіям, на основі яких побудовано зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс «Tiger SMS».

А якщо виникнуть якісь складнощі з роботою платформи номерів для СМС, вам завжди прийде на допомогу професійна служба підтримки, яка працює в нас цілодобово 24/7.

Купити віртуальний номер для прийому СМС

Сьогодні більшість інтернет-платформ (від соцмереж і месенджерів до маркетплейсів та онлайн-кінотеатрів) відкривають свій функціонал лише зареєстрованим користувачам. І в цьому випадку часто не обійтися без номера для верифікації. Нераціонально щоразу купувати новий стартовий пакет, щоб створити ще один акаунт сервісу для просування свого бізнесу.

Крім того, що справжня SIM-картка дорожча за віртуальний номер для СМС, її купівля часто повʼязана з наданням персональних даних. А не всі вважають це розумним кроком.

Саме для ситуацій, коли зареєструватися онлайн потрібно швидко, недорого та анонімно, і створено сервіс «Tiger SMS». Витративши лічені хвилини й пару центів, ви легко створите акаунт будь-де. Купуючи віртуальний номер для СМС у нас, ви отримуєте можливість зареєструватися на таких сайтах:

Telegram

YouTube

Gmail

FB

Threads/Instagram

TikTok

Discord

Line

KakaoTalk

Tinder

Nike

Naver

А також ще на 200+ популярних сервісах з усієї планети. Ба більше, реєстрація можлива на номери майже всіх країн світу. Так, купити віртуальний мобільний номер для СМС-верифікації — просто панацея, якщо вам потрібно створити профіль на сайті, забороненому у вашій країні. Погодьтеся, пара центів — невелика ціна за безперешкодну реєстрацію.

Номер телефону для верифікації на будь-якому сайті

Описані можливості «Tiger SMS» та переваги, які наш сервіс пропонує своїм клієнтам, можливі завдяки тому, що тут ви завжди знайдете потрібний тимчасовий номер телефону для OTP. Наші фахівці пильно стежать, щоб номери для всіх актуальних сайтів були в наявності завжди. І в достатній кількості для будь-якого користувача. Якщо ви не знайшли віртуального номера для прийому СМС якогось інтернет-сервісу — значить, його просто не існує в природі

А якщо існує — сміливо шукайте його в нашому списку. Хоч би до якої країни вам потрібно привʼязати акаунт, з нашою допомогою ви пройдете СМС-активацію будь-де. Навіть з іншого континенту.

Постійна наявність віртуальних номерів для СМС за низькими цінами — визначальна риса «Tiger SMS», яка дала змогу нашому сервісу швидко здобути довіру клієнтів з усього світу!

Купіть тимчасовий віртуальний номер для OTP від кількох центів

Якщо колись вам знадобиться нетермінова реєстрація будь-де, купіть віртуальний номер із прийомом СМС у нас і отримайте обовʼязковий набір переваг для наших клієнтів, а саме:

Низькі ціни на будь-який тимчасовий номер для OTP ;

; Гарантія якості (якщо одноразовий код не прийде, вам запропонують інший номер). Ми не продаємо свої номери двічі. До того ж наших номерів немає у списках для автоматичного бану, які є на багатьох сайтах;

Висока швидкість сервісу. Кілька кліків мишею — і номер для прийому СМС ваш;

ваш; Завжди доступні операторські номери 260+ країн для реєстрації у 200+ інтернет-сервісах;

Різні способи оплати. Для вашої зручності ми приймаємо банківські картки, електронні гроші популярних платіжних систем і навіть криптовалюту;

Усі проблеми, що виникають, дуже швидко вирішує професійна техпідтримка. Але такі ситуації трапляються рідко, адже весь процес роботи генератора номерів телефону з прийомом СМС налагоджено до досконалості;

Повна анонімність процесу купівлі номера і, як наслідок, анонімність реєстрації в інтернеті. Щоб отримати доступ до наших послуг, вам знадобиться лише адреса електронної пошти, яка не потрапить до спамерів.

І ми постійно вдосконалюємо свій сервіс, орієнтуючись на відгуки клієнтів. Зворотний звʼязок дає змогу «Tiger SMS» успішно підтримувати роботу найкращої платформи тимчасових номерів телефону на ринку.

Купуйте віртуальні номери оптом через API

Важлива інформація для бізнесу: діловим людям не завжди зручно купувати одноразовий номер для прийому СМС. Саме тому «Tiger SMS» пропонує своїм клієнтам оптові закупівлі за технологією СМС через API.

Для максимально ефективного просування вашого бізнесу наші фахівці допоможуть купити віртуальні номери телефонів оптом в автоматичному режимі та вести справи з максимальною ефективністю.

Ви бізнесмен чи звичайний користувач інтернету — у ситуаціях, коли потрібна планова або термінова реєстрація в мережі, сміливо звертайтеся до «Tiger SMS» по номер телефону для СМС-верифікації. Бережіть свої гроші, час і анонімність!