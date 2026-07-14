Зачем разделять личный и рабочий аккаунты на маркетплейсах

Многие, кто покупает на маркетплейсах вроде Amazon, eBay или Vinted, со временем начинают и продавать на них, а вести растущий подработочный бизнес через тот же профиль, что и личные покупки, довольно быстро становится неудобно. Большинство маркетплейсов позволяют отдельно зарегистрировать бизнес-аккаунт или аккаунт продавца, и для каждого обычно требуется собственное подтверждение по телефону. Если вы предпочитаете не привязывать личный номер к публичному профилю продавца, виртуальный номер для аккаунтов на маркетплейсах позволяет получить код подтверждения по SMS, не раскрывая основной телефон. Tiger SMS помогает именно на этом шаге.