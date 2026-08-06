Когда китайский виртуальный номер действительно нужен

Китайский виртуальный номер — один из менее распространённых вариантов на Tiger SMS и на многих похожих площадках. Номера многих стран можно получить легко и в большом количестве, а вот номера +86 из материкового Китая встречаются гораздо реже и обычно стоят дороже. Из-за этого некоторые читатели их попросту пропускают. Тем не менее для людей и компаний, связанных с онлайн-средой Китая, такой номер приносит реальную пользу. В этом материале разберём, почему подобные номера трудно найти, где они действительно выручают и как Tiger SMS помогает принять с ним SMS-код, когда платформа это поддерживает.

Коротко о китайских виртуальных номерах

Что такое китайский виртуальный номер?

Это номер +86, который принимает SMS-код онлайн — без физической SIM-карты китайского оператора. Вы используете его для подтверждения регистрации, а код читаете внутри Tiger SMS.

Почему китайские номера редки и стоят дороже?

SIM-карты в материковом Китае оформляются по реальным данным и привязаны к подтверждённой личности, поэтому поставщики не могут получать их в больших объёмах. Ограниченное предложение обычно означает более высокую цену, чем у номеров многих других стран.

Можно ли регистрировать аккаунты с китайским виртуальным номером?

Для площадок, которые принимают номера +86 и полагаются на SMS-коды, — часто да. Некоторые китайские приложения, особенно платёжные и финансовые, добавляют проверку личности, которую один код не закрывает.

Кому такой номер полезнее всего?

Людям, которые пользуются китайскими приложениями или заранее готовят аккаунты перед поездкой, а также компаниям, продающим в Китай или тестирующим местные платформы.

Заменяет ли виртуальный номер проверку по реальным данным?

Нет. Виртуальный номер проходит этап с SMS, но не заменяет верификацию личности или привязку банковской карты, которую отдельно требуют некоторые сервисы.

Почему китайские виртуальные номера так трудно найти

Главная причина — в том, как в материковом Китае выдают мобильные номера. Каждая SIM-карта привязана к реальной, подтверждённой личности через процедуру регистрации, поэтому общий объём доступных номеров жёстко ограничен. Поставщики онлайн-номеров не могут выпускать линии +86 так же свободно, как это иногда возможно для других регионов, — из-за этого предложение остаётся небольшим, а цена держится выше средней.

Сфера применения при регистрации тоже уже, чем принято думать. Международные приложения почти никогда не просят именно китайский номер: читатель из другой страны обычно подтвердит их местной линией. Внутри Китая ряд платформ применяет многоступенчатую проверку. Платёжное приложение вроде Alipay или WeChat Pay может принять первый SMS-код, но всё равно потребует номер, оформленный у оператора, и документы, удостоверяющие личность, прежде чем откроет финансовые функции. В таком случае виртуальный номер закрывает только первый шаг, а не весь процесс.

Всё это не делает китайский номер бесполезным. Просто ситуаций, где он помогает, немного, и перед заказом стоит понимать, какие именно.

Некоторые сервисы открывают доступ, функции или проверку только тем аккаунтам, которые отвечают дополнительным требованиям к личности или региону. Пользователи обязаны соблюдать правила каждой платформы, на которой регистрируются. Tiger SMS не несёт ответственности за действия пользователей на сторонних сервисах и не возвращает средства, если успешно зарегистрированный аккаунт впоследствии заблокируют, забанят, ограничат, отправят на проверку или урежут в правах.

Где китайский номер действительно выручает

Самое очевидное применение — подтверждение площадок, созданных для китайского рынка, которые в основном отправляют коды на номера +86. К этой группе относятся многие из самых популярных приложений Китая.

Повседневные китайские платформы. Соцсети и контент-приложения вроде Weibo, Douyin и Xiaohongshu (RED), видеосервисы наподобие Bilibili, а также маркетплейсы Taobao и Tmall обычно ждут при регистрации именно материковый номер. Сервисы услуг и доставки — Meituan и Dianping — следуют той же логике. Когда ваш собственный номер отклоняют, линия +86 позволяет пройти этап с SMS на этих площадках.

Удобство без раскрытия личного номера. Те, кто следит за китайскими авторами, покупает на местных маркетплейсах или поддерживает связь с контактами в Китае, могут регистрировать эти приложения, не раскрывая основной телефон. Tiger SMS принимает код, поэтому рекламные рассылки не попадают на ваш личный номер.

Подготовка перед поездкой. Путешественники, собирающиеся в Китай, иногда заводят аккаунты заранее, чтобы ключевые приложения были готовы к моменту прибытия. Для поддерживаемых сервисов виртуальный номер закроет первичное подтверждение по SMS; но помните, что заменить последующую проверку, привязанную к личности, которую требуют некоторые платёжные или банковские функции, он не сможет.

Как Tiger SMS работает с китайским номером

Tiger SMS предоставляет виртуальные номера для приёма SMS-кодов, и для Китая порядок такой же, как для любого другого региона. Сначала вы выбираете сервис, который нужно подтвердить, затем указываете страну — Китай. Если платформы нет в списке, доступна опция «Any service» (любой сервис), хотя в этом случае доступность не гарантируется. Когда выбранный сервис недоступен для страны, Tiger SMS предупредит об этом до оплаты, а списание происходит только при фактическом получении кода. По умолчанию один номер рассчитан на одно SMS для одного сервиса; если нужен один номер для нескольких, можно обратиться в поддержку. Виртуальный номер нельзя использовать для последующего восстановления аккаунта, поэтому он подходит для новой регистрации, а не для долгого владения. Поскольку предложение номеров +86 ограничено, доступность для конкретных площадок бывает разной, и предупреждение перед оплатой покажет, возможна ли комбинация сейчас.

Для компаний, работающих с Китаем

Компании, ведущие трансграничный бизнес, нередко нуждаются в китайских номерах по законным рабочим причинам. Трансграничные продавцы подтверждают аккаунты продавца или покупателя на местных маркетплейсах, продуктовые команды проверяют, как локализованное приложение ведёт себя у китайских пользователей, а маркетологи заводят кампанийные или тестовые аккаунты, не раздавая личные номера сотрудников. Tiger SMS поддерживает такие сценарии широким выбором сервисов и стран, API для проверки в объёме и гибкими способами оплаты, включая распространённые в Китае. Виртуальные номера пригодятся, когда компании нужно несколько аккаунтов для законных целей — например, чтобы разделить проекты, провести тестирование или вести операции по регионам.

Компании обязаны соблюдать правила каждого сервиса, которым пользуются. Tiger SMS не несёт ответственности за действия пользователей на сторонних платформах и не возвращает средства, если успешно зарегистрированный аккаунт впоследствии заблокируют, забанят, ограничат, отправят на проверку или урежут в правах.

Как понять, подходит ли вам китайский номер

Китайский виртуальный номер — инструмент для узких задач, а не на каждый день. Его труднее достать, он обычно дороже номеров других регионов и не закроет более глубокие проверки личности, которых требуют некоторые платёжные и банковские сервисы Китая. Но когда цель — именно этап подтверждения по SMS на китайской площадке, принимающей линии +86, это практичный способ зарегистрироваться без физической китайской SIM-карты и без личного номера.

Если хотите подтвердить китайское приложение более приватно, создайте аккаунт Tiger SMS, выберите нужный сервис и страну Китай и начните, как только проверка доступности подтвердит, что это возможно. Если вашей команде нужны китайские номера для трансграничной работы, создайте аккаунт Tiger SMS и напишите в поддержку, чтобы обсудить оптовые цены, доступ к API и подходящие сервисы и страны.