Бесплатные номера США — приём СМС без регистрации
Публичные номера США — онлайн-сим без SIM-карты и регистрации. Откройте любой номер и смотрите, какие коды на него приходят.
Номеров: 175 Активных: 0 Последняя SMS — 30 сентября 2025 г.
Этими номерами пользуются все подряд. Страница открыта любому, так что код, который вы сюда запросите, вполне может прочитать посторонний, а аккаунт так и не станет только вашим.
Сейчас нет работающих номеров
Сейчас ни один номер этой страны не выдаётся. Архив страны — ниже, а рабочие номера есть у других стран.
Неактивные бесплатные номера Показано 20 из 175
Коды каких сервисов реально приходят на номера США
За всё время на эти номера США приходили коды Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. Откройте любой номер выше — сами сообщения лежат там.
Попробовать можно и любой другой сервис: номер публичный и принимает всё подряд. Помните только, что код увидят и все остальные.
Бесплатные номера по странам
Часто задаваемые вопросы
Он уже на этой странице. Возьмите любой номер из списка выше, укажите его в форме регистрации нужного сервиса и следите за страницей номера: входящее сообщение с кодом появится там.
Пока в архиве этих номеров есть коды Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. Список взят из самих сообщений и меняется по мере того, как приходят новые.
Всего 175, из них 0 в работе прямо сейчас — выдаются или недавно получали сообщение. Остальные хранят свой архив и могут ожить снова.
Попробовать можно, и коды действительно приходят. Но аккаунт мессенджера на публичном номере вам не принадлежит: код входа прочитает любой, кто откроет эту страницу, и заберёт аккаунт себе. Для настоящего аккаунта нужен личный номер.
Номер общий, а сервисы ограничивают повторные регистрации с одного и того же. Попробуйте другой номер США, номер другой страны или зайдите позже — пул регулярно пополняется.
Нужен номер, который видите только вы?
Личный номер в Tiger SMS стоит несколько центов, работает один раз и принадлежит только вам. А бесплатные останутся здесь — на случай, когда просто хочется попробовать.