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Бесплатные номера США — приём СМС без регистрации

Публичные номера США — онлайн-сим без SIM-карты и регистрации. Откройте любой номер и смотрите, какие коды на него приходят.

Номеров: 175 Активных: 0 Последняя SMS — 30 сентября 2025 г.

Этими номерами пользуются все подряд. Страница открыта любому, так что код, который вы сюда запросите, вполне может прочитать посторонний, а аккаунт так и не станет только вашим.

Сейчас нет работающих номеров

Сейчас ни один номер этой страны не выдаётся. Архив страны — ниже, а рабочие номера есть у других стран.

Неактивные бесплатные номера Показано 20 из 175

+18708910744 Офлайн 30 сентября 2025 г. +15312148864 Офлайн 30 сентября 2025 г. +19516153720 Офлайн 30 сентября 2025 г. +18022613765 Офлайн 29 сентября 2025 г. +15168789291 Офлайн 29 сентября 2025 г. +18388669273 Офлайн 29 сентября 2025 г. +17074758372 Офлайн 29 сентября 2025 г. +18028012873 Офлайн 29 сентября 2025 г. +18704423283 Офлайн 29 сентября 2025 г. +17027071109 Офлайн 29 сентября 2025 г. +14134354451 Офлайн 29 сентября 2025 г. +15305652357 Офлайн 29 сентября 2025 г. +14236744991 Офлайн 29 сентября 2025 г. +15084085947 Офлайн 29 сентября 2025 г. +16678326487 Офлайн 29 сентября 2025 г. +18658002501 Офлайн 29 сентября 2025 г. +16303328547 Офлайн 28 сентября 2025 г. +18046710837 Офлайн 28 сентября 2025 г. +15013003262 Офлайн 27 сентября 2025 г. +14066169747 Офлайн 27 сентября 2025 г.

Коды каких сервисов реально приходят на номера США

За всё время на эти номера США приходили коды Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. Откройте любой номер выше — сами сообщения лежат там.

Попробовать можно и любой другой сервис: номер публичный и принимает всё подряд. Помните только, что код увидят и все остальные.

Бесплатные номера по странам

Часто задаваемые вопросы

Он уже на этой странице. Возьмите любой номер из списка выше, укажите его в форме регистрации нужного сервиса и следите за страницей номера: входящее сообщение с кодом появится там.

Пока в архиве этих номеров есть коды Google, Amazon, WeChat, Microsoft, Facebook. Список взят из самих сообщений и меняется по мере того, как приходят новые.

Всего 175, из них 0 в работе прямо сейчас — выдаются или недавно получали сообщение. Остальные хранят свой архив и могут ожить снова.

Попробовать можно, и коды действительно приходят. Но аккаунт мессенджера на публичном номере вам не принадлежит: код входа прочитает любой, кто откроет эту страницу, и заберёт аккаунт себе. Для настоящего аккаунта нужен личный номер.

Номер общий, а сервисы ограничивают повторные регистрации с одного и того же. Попробуйте другой номер США, номер другой страны или зайдите позже — пул регулярно пополняется.

Нужен номер, который видите только вы?

Личный номер в Tiger SMS стоит несколько центов, работает один раз и принадлежит только вам. А бесплатные останутся здесь — на случай, когда просто хочется попробовать.

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