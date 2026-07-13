Зачем использовать виртуальный номер для букмекерских платформ?
Содержание
Зачем использовать виртуальный номер для букмекерских платформ?
Что такое букмекерские платформы вроде Melbet и 1xbet?
Почему сайты ставок запрашивают номер телефона?
Можно ли зарегистрироваться на букмекерской платформе с виртуальным номером?
Зачем использовать Tiger SMS для подтверждения на сайтах ставок?
Разрешён ли «фарм бонусов» (bonus farming)?
Основные причины использовать виртуальный номер на сайтах ставок
Сохраните конфиденциальность личного номера
Регистрируйтесь удобнее и быстрее
Следуйте инструкциям по настройке, чтобы делать меньше ошибок
Как Tiger SMS помогает подтвердить аккаунт на сайте ставок
Зачем использовать виртуальный номер для букмекерских платформ?
Букмекерские платформы, такие как Melbet и 1xbet, позволяют делать ставки на спортивные и другие события через сайт или мобильное приложение, и большинство из них требует подтверждённый номер телефона, прежде чем аккаунт станет активным. Этот шаг подтверждения может быть неудобным, если вы предпочитаете держать личный мобильный номер отдельно от игрового профиля. Виртуальный номер для букмекерских платформ даёт другой способ завершить регистрацию: с Tiger SMS вы можете получить SMS-код подтверждения на номер, который запрашиваете онлайн, не сообщая свой основной номер телефона.