Зачем использовать виртуальный номер для букмекерских платформ?

Букмекерские платформы, такие как Melbet и 1xbet, позволяют делать ставки на спортивные и другие события через сайт или мобильное приложение, и большинство из них требует подтверждённый номер телефона, прежде чем аккаунт станет активным. Этот шаг подтверждения может быть неудобным, если вы предпочитаете держать личный мобильный номер отдельно от игрового профиля. Виртуальный номер для букмекерских платформ даёт другой способ завершить регистрацию: с Tiger SMS вы можете получить SMS-код подтверждения на номер, который запрашиваете онлайн, не сообщая свой основной номер телефона.