Купить готовый аккаунт или создать свой?
Содержание
Купить готовый аккаунт или создать свой?
Коротко о главном перед выбором
Что значит «купить готовый аккаунт»?
Почему покупать аккаунт рискованно?
Чем он лучше купленного аккаунта?
Чем рискованна покупка готовых аккаунтов
Почему создать аккаунт самому выгоднее
Купить готовый аккаунт или создать свой?
В сети хватает сайтов, которые торгуют готовыми аккаунтами популярных платформ и обещают избавить вас от возни с регистрацией. Вот только покупка такого аккаунта несёт вполне реальные риски: в лучшем случае вы потеряете деньги, в худшем — получите профиль с сомнительным прошлым, историю которого вам не увидеть. Зарегистрировать новый аккаунт самому обычно надёжнее, а виртуальный номер делает это совсем просто: с сервисом вроде Tiger SMS вы получаете нужный SMS-код подтверждения, не раскрывая свой личный номер. Ниже мы сравним покупку аккаунтов с самостоятельной регистрацией через виртуальный номер, чтобы вы поняли, что подходит именно вам.