Купить готовый аккаунт или создать свой?

В сети хватает сайтов, которые торгуют готовыми аккаунтами популярных платформ и обещают избавить вас от возни с регистрацией. Вот только покупка такого аккаунта несёт вполне реальные риски: в лучшем случае вы потеряете деньги, в худшем — получите профиль с сомнительным прошлым, историю которого вам не увидеть. Зарегистрировать новый аккаунт самому обычно надёжнее, а виртуальный номер делает это совсем просто: с сервисом вроде Tiger SMS вы получаете нужный SMS-код подтверждения, не раскрывая свой личный номер. Ниже мы сравним покупку аккаунтов с самостоятельной регистрацией через виртуальный номер, чтобы вы поняли, что подходит именно вам.