Бесплатные номера Индонезии — приём СМС без регистрации
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Номеров: 2 Активных: 0 Последняя SMS 1 час назад
Этими номерами пользуются все подряд. Страница открыта любому, так что код, который вы сюда запросите, вполне может прочитать посторонний, а аккаунт так и не станет только вашим.
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Неактивные бесплатные номера 2
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