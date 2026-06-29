Как выбрать страну для покупки виртуального номера

Когда вы регистрируетесь на онлайн-платформе, которая запрашивает подтверждение по телефону, виртуальный номер позволяет получить SMS-код без использования личной SIM-карты. Многие упускают одну деталь — страну, к которой привязан этот номер. Страна влияет на то, примет ли конкретная платформа номер, сколько он стоит и насколько надёжно приходит код подтверждения. Хотя люди часто ищут, как «купить виртуальный номер», такой номер не приобретается для долгосрочного владения: вы платите за получение SMS-кода, и Tiger SMS списывает средства только тогда, когда код действительно приходит. Если выбрать правильную страну с самого начала, можно избежать неудачной регистрации, и это руководство объясняет, что стоит учесть перед выбором.

Краткие ответы перед выбором

Что такое виртуальный номер?

Виртуальный номер — это онлайн-номер телефона, который используется для получения SMS-кодов подтверждения во время регистрации. Он работает без физической SIM-карты и не предназначен для звонков, исходящих сообщений или длительного использования.

Почему важна страна номера?

Каждый номер привязан к определённой стране, и платформы по-разному обрабатывают номера из разных регионов. Доступность, цена и вероятность доставки кода могут меняться в зависимости от того, где зарегистрирован номер.

Дешевле ли номера некоторых стран?

Да. Номера, которые проще предоставить, обычно стоят меньше, а номера из регионов с ограниченной доступностью, как правило, стоят дороже.

Что такое доставляемость?

Доставляемость показывает, как часто код подтверждения действительно доходит до номера. Некоторым платформам сложно отправлять сообщения в определённые регионы, поэтому высокая доставляемость означает больше шансов завершить регистрацию.

Как Tiger SMS помогает мне выбрать страну?

Tiger SMS показывает страны, которые работают с выбранной вами платформой, так что вам не нужно гадать. Для платформ, которых нет в списке, можно также выбрать вариант «Любой сервис», хотя в этом случае доступность не гарантируется.