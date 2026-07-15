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Как защитить приватность в интернете: 7 практических шагов

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Как защитить приватность в интернете: 7 практических шагов

Коротко о главном

Настройте надёжный VPN (лучше платный)

Скройте IP и местоположение с помощью прокси

Установите антидетект-браузер против цифровых отпечатков

Выбирайте сервисы, которые собирают меньше данных

Сохраните номер телефона в тайне с виртуальным номером

Установите антивирус с защитой в реальном времени

Блокируйте рекламу и трекеры

Соберём все уровни вместе

Как защитить приватность в интернете: 7 практических шагов

Как защитить приватность в интернете: 7 практических шагов

Каждый раз, когда вы просматриваете сайты, регистрируетесь на них или отправляете сообщения, ваши личные данные перемещаются по интернету. Компании, рекламодатели и брокеры данных собирают значительную их часть, чтобы составить подробный портрет того, кто вы и чем занимаетесь. Защита приватности в интернете означает, что больше этих сведений остаётся под вашим собственным контролем, и для этого не нужны специальные технические знания. В этом руководстве описаны семь практических мер, которые можно сочетать, чтобы уменьшить объём раскрываемой информации. Каждый из способов полностью законен и рассматривает приватность как личное право, а не как средство что-либо скрывать.