Как защитить приватность в интернете: 7 практических шагов
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Как защитить приватность в интернете: 7 практических шагов
Настройте надёжный VPN (лучше платный)
Скройте IP и местоположение с помощью прокси
Установите антидетект-браузер против цифровых отпечатков
Выбирайте сервисы, которые собирают меньше данных
Сохраните номер телефона в тайне с виртуальным номером
Установите антивирус с защитой в реальном времени
Как защитить приватность в интернете: 7 практических шагов
Каждый раз, когда вы просматриваете сайты, регистрируетесь на них или отправляете сообщения, ваши личные данные перемещаются по интернету. Компании, рекламодатели и брокеры данных собирают значительную их часть, чтобы составить подробный портрет того, кто вы и чем занимаетесь. Защита приватности в интернете означает, что больше этих сведений остаётся под вашим собственным контролем, и для этого не нужны специальные технические знания. В этом руководстве описаны семь практических мер, которые можно сочетать, чтобы уменьшить объём раскрываемой информации. Каждый из способов полностью законен и рассматривает приватность как личное право, а не как средство что-либо скрывать.