Как защитить приватность в интернете: 7 практических шагов

Каждый раз, когда вы просматриваете сайты, регистрируетесь на них или отправляете сообщения, ваши личные данные перемещаются по интернету. Компании, рекламодатели и брокеры данных собирают значительную их часть, чтобы составить подробный портрет того, кто вы и чем занимаетесь. Защита приватности в интернете означает, что больше этих сведений остаётся под вашим собственным контролем, и для этого не нужны специальные технические знания. В этом руководстве описаны семь практических мер, которые можно сочетать, чтобы уменьшить объём раскрываемой информации. Каждый из способов полностью законен и рассматривает приватность как личное право, а не как средство что-либо скрывать.