Антидетект-браузеры и конфиденциальность в сети: что это и чем они полезны

Каждый раз, когда вы открываете сайт, браузер передаёт не только запрошенную страницу. Вместе с ней уходят данные об устройстве, настройках и примерном местоположении — сайты собирают их, сопоставляют между собой и узнают вас при повторных визитах. Тем, кто хочет лучше управлять этой информацией, антидетект-браузеры предлагают один из способов уменьшить то, что раскрывает единый цифровой профиль. В этой статье простым языком объясняется, что представляют собой такие программы, как они устроены в общих чертах и почему некоторые люди, заботящиеся о приватности, используют их вместе с виртуальными номерами Tiger SMS.