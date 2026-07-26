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Антидетект-браузеры и конфиденциальность в сети: что это и чем они полезны

Содержание

Антидетект-браузеры и конфиденциальность в сети: что это и чем они полезны

Коротко о главном: вопросы и ответы

Что такое антидетект-браузер?

Почему конфиденциальность в сети важна?

Законно ли пользоваться антидетект-браузерами?

Чем это отличается от режима инкогнито?

Как они сочетаются с виртуальными номерами?

Что такое антидетект-браузер

Как антидетект-браузеры работают, если объяснить просто

Чем антидетект-браузеры полезны для приватности

Почему антидетект-браузеры хорошо сочетаются с Tiger SMS

Собираем инструменты приватности вместе

Антидетект-браузеры и конфиденциальность в сети: что это и чем они полезны

Антидетект-браузеры и конфиденциальность в сети: что это и чем они полезны

Каждый раз, когда вы открываете сайт, браузер передаёт не только запрошенную страницу. Вместе с ней уходят данные об устройстве, настройках и примерном местоположении — сайты собирают их, сопоставляют между собой и узнают вас при повторных визитах. Тем, кто хочет лучше управлять этой информацией, антидетект-браузеры предлагают один из способов уменьшить то, что раскрывает единый цифровой профиль. В этой статье простым языком объясняется, что представляют собой такие программы, как они устроены в общих чертах и почему некоторые люди, заботящиеся о приватности, используют их вместе с виртуальными номерами Tiger SMS.