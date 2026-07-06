Зачем использовать виртуальные номера для сайтов и приложений знакомств?

Онлайн-знакомства проходят через несколько известных платформ — среди них Tinder, Match, Bumble и Hinge, — и почти все они запрашивают номер телефона, прежде чем вы сможете начать листать анкеты или переписываться. Этот шаг отсекает ботов и дубликаты анкет, но он же связывает ваш личный номер с профилем для знакомств, который вы, возможно, предпочли бы держать отдельно от остальной жизни. Виртуальный номер для приложений знакомств предлагает другой подход: с сервисом вроде Tiger SMS вы можете получить код регистрации на номер, который не является вашей повседневной SIM-картой.