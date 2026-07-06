Вход Регистрация
Публичная оферта Политика в отношении персональных данных и файлов cookie Политика оплаты Политика доставки Политика возврата средств Правила возврата Карта сайта
Блог

Зачем использовать виртуальные номера для сайтов и приложений знакомств?

Содержание

Подтверждение в приложениях знакомств: краткие ответы

Зачем приложениям знакомств номер телефона?

Можно ли зарегистрироваться в приложении знакомств с виртуальным номером?

Почему для этого используют Tiger SMS?

Подходит ли один виртуальный номер для нескольких приложений?

Что будет, если профиль позже ограничат?

Почему Tinder, Match и другие приложения запрашивают номер

Что виртуальный номер даёт тем, кто знакомится

Как использовать Tiger SMS для подтверждения в приложениях знакомств

С чего начать приватный профиль для знакомств

Зачем использовать виртуальные номера для сайтов и приложений знакомств?

Онлайн-знакомства проходят через несколько известных платформ — среди них Tinder, Match, Bumble и Hinge, — и почти все они запрашивают номер телефона, прежде чем вы сможете начать листать анкеты или переписываться. Этот шаг отсекает ботов и дубликаты анкет, но он же связывает ваш личный номер с профилем для знакомств, который вы, возможно, предпочли бы держать отдельно от остальной жизни. Виртуальный номер для приложений знакомств предлагает другой подход: с сервисом вроде Tiger SMS вы можете получить код регистрации на номер, который не является вашей повседневной SIM-картой.