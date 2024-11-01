RU
Вход Регистрация
Купить номер API Топ лист Валидатор номеров Заработок на SMS Бесплатные номера Блог Часто задаваемые вопросы Обратная связь Партнеры Контакты

Публичная оферта
Политика в отношении персональных данных и файлов cookie
Политика оплаты
Политика доставки
Политика возврата средств
Правила возврата
Карта сайта

Проверка номера в реальном времени от HLR Deep

Продвинутая HLR-аналитика в реальном времени для точной проверки номеров, глубокой идентификации оператора и детальных сведений о сетях по всему миру

Попробуйте бесплатно — без регистрации

Хотите массово проверить номера?
Функция массовой проверки предоставляется сервисом HLR Deep.
Зарегистрируйтесь сейчас, и функция станет доступна сразу!
Проверяйте сотни номеров одновременно
Получайте результаты в реальном времени
Получайте детальные данные по каждому номеру
Зарегистрируйтесь и начните работу (Нажмите, чтобы перейти)
Мощные возможности
Все, что нужно для уверенной проверки номеров

Массовая проверка номеров
Загрузите CSV, чтобы проверить до 1000 номеров за один раз

Умная оптимизация расходов
Платите только за фактическое использование, без скрытых комиссий

Безопасно и надежно
Создано на JWT-аутентификации и оптимизировано для стабильной работы

Мгновенный поиск номера
Проверьте один номер за секунды и сразу получите данные

Полный журнал активности
Доступ ко всем прошлым проверкам с расширенным поиском и фильтрами

Бесшовная интеграция через API
Легко подключайтесь к API HLR Deep для быстрой массовой проверки
Как это работает?
Начните проверять номера за пару минут по простой трёхшаговой схеме
Шаг 1
Отправьте номера
Введите отдельный номер телефона или загрузите CSV с тысячами контактов для массовой проверки

Шаг 2
Онлайн-проверка
Платформа выполняет запросы в реальном времени по сетям операторов и базам HLR по всему миру, чтобы подтвердить точность

Шаг 3
Посмотреть данные
Получайте подробные результаты валидации, включая статус номера, оператора, географию и стандартизированный формат
Часто задаваемые вопросы
  • Что такое проверка номера телефона?

    Проверка номера — это подтверждение, что номер корректный, активен и может принимать звонки или сообщения. Проверяются формат, информация об операторе, тип линии и статус доступности в реальном времени.

  • Насколько точен ваш сервис проверки номеров?

    Сервис HLR Deep обеспечивает точность 99,9%, подключаясь к нескольким Tier-1 HLR-провайдерам и базам операторов в реальном времени. Ежемесячно проверяет миллиарды номеров в 200+ странах с постоянно актуальными данными.

  • Какие данные я получу при проверке?

    Вы получаете полный отчет: статус активности (работает/нет), тип линии (мобильный/стационарный/VoIP), оператор, код страны и признак портирования

  • Вы предлагаете массовую проверку номеров?

    Да, HLR Deep поддерживает массовую обработку через загрузку CSV и API. Вы можете проверять тысячи и миллионы номеров одновременно с высокой скоростью и подробными отчетами.

  • Есть ли API?

    Конечно! HLR Deep предоставляет полноценный API с подробной документацией, интеграция обычно занимает меньше 10 минут.

  • Получит ли владелец номера уведомление о проверке?

    Нет, процесс проверки полностью незаметен для владельца номера. Мы выполняем технические проверки без отправки сообщений или уведомлений на проверяемый номер.