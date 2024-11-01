Проверка номера в реальном времени от HLR Deep
Что такое проверка номера телефона?
Проверка номера — это подтверждение, что номер корректный, активен и может принимать звонки или сообщения. Проверяются формат, информация об операторе, тип линии и статус доступности в реальном времени.
Насколько точен ваш сервис проверки номеров?
Сервис HLR Deep обеспечивает точность 99,9%, подключаясь к нескольким Tier-1 HLR-провайдерам и базам операторов в реальном времени. Ежемесячно проверяет миллиарды номеров в 200+ странах с постоянно актуальными данными.
Какие данные я получу при проверке?
Вы получаете полный отчет: статус активности (работает/нет), тип линии (мобильный/стационарный/VoIP), оператор, код страны и признак портирования
Вы предлагаете массовую проверку номеров?
Да, HLR Deep поддерживает массовую обработку через загрузку CSV и API. Вы можете проверять тысячи и миллионы номеров одновременно с высокой скоростью и подробными отчетами.
Есть ли API?
Конечно! HLR Deep предоставляет полноценный API с подробной документацией, интеграция обычно занимает меньше 10 минут.
Получит ли владелец номера уведомление о проверке?
Нет, процесс проверки полностью незаметен для владельца номера. Мы выполняем технические проверки без отправки сообщений или уведомлений на проверяемый номер.