Зачем использовать прокси с виртуальным номером
Содержание
Использование прокси с виртуальным номером: что нужно знать
Краткие ответы о прокси и виртуальных номерах
Зачем использовать прокси при регистрации?
Заменяет ли прокси виртуальный номер?
Можно ли использовать прокси вместе с Tiger SMS?
Частые причины использовать прокси
Ограничения регистрации, связанные с одним IP-адресом
Сохранение вашего настоящего IP-адреса в тайне
Как Tiger SMS и прокси работают вместе
Использование прокси с виртуальным номером: что нужно знать
Прокси скрывает ваше местоположение от сайтов и приложений, к которым вы подключаетесь. Вместо вашего настоящего IP-адреса трафик выглядит так, будто исходит из адреса и региона прокси. Эта разница может иметь значение при регистрации, потому что некоторые платформы определяют доступ посетителя по тому, откуда, судя по всему, идёт соединение. Когда вы получаете код подтверждения по SMS через виртуальный номер Tiger SMS, использование прокси помогает завершить регистрацию и получить доступ к функциям, зависящим от местоположения.