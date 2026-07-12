Зачем использовать прокси с виртуальным номером

Использование прокси с виртуальным номером: что нужно знать

Прокси скрывает ваше местоположение от сайтов и приложений, к которым вы подключаетесь. Вместо вашего настоящего IP-адреса трафик выглядит так, будто исходит из адреса и региона прокси. Эта разница может иметь значение при регистрации, потому что некоторые платформы определяют доступ посетителя по тому, откуда, судя по всему, идёт соединение. Когда вы получаете код подтверждения по SMS через виртуальный номер Tiger SMS, использование прокси помогает завершить регистрацию и получить доступ к функциям, зависящим от местоположения.