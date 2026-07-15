Обзор Incogniton: антидетект-браузер для управления множества профилей

Работа с несколькими онлайн-аккаунтами сегодня почти всегда упирается в одну и ту же стену: браузер и IP-адрес слишком легко позволяют платформам связать разные аккаунты между собой. Обычный Chrome или Firefox передаёт каждому сайту десятки параметров — рендеринг canvas, вывод WebGL, шрифты, часовой пояс, разрешение экрана — и платформы используют этот «отпечаток», чтобы понять, что пять «разных» аккаунтов на самом деле ведёт один и тот же человек.

Антидетект-браузеры существуют именно для решения этой проблемы: они подменяют цифровой отпечаток устройства так, что каждый профиль выглядит как независимая, отдельная машина. Incogniton — один из давних игроков на этом рынке, и в этом обзоре разберём, как он работает, для кого он создан, сколько стоит и на что обратить внимание перед покупкой.

Что такое Incogniton?

Incogniton — это антидетект-браузер на базе Chromium, разработанный командой из региона Амстердама, впервые выпущенный в начале 2020 года. По сути, это надстройка над обычным браузером, позволяющая открывать десятки изолированных «профилей» — каждый со своими cookies, локальным хранилищем, историей и, что важнее всего, уникальным цифровым отпечатком.