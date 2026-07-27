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Виртуальные номера для соцсетей: как разделить аккаунты

Содержание

Виртуальные номера для соцсетей: как разделить аккаунты

Коротко о главном

Зачем здесь нужен виртуальный номер?

Почему частные пользователи держат несколько профилей?

Что даёт компании разделение аккаунтов?

Разрешено ли иметь несколько аккаунтов?

Почему люди разделяют своё присутствие в соцсетях

Один человек — несколько аудиторий

Личная SIM-карта в стороне от публичных страниц

Что разделение аккаунтов даёт бизнесу

Присутствие компании отдельно от личного

Отдельные профили для продвижения

Изучение рынка с нейтрального профиля

Как получить номер в Tiger SMS

Что в итоге

Виртуальные номера для соцсетей: как разделить аккаунты

Виртуальные номера для соцсетей: как разделить аккаунты

Вести больше одного профиля на одной платформе давно стало обычной практикой — и у частных пользователей, и у компаний. Кто-то хочет, чтобы семейные фотографии не пересекались с публичной страницей об увлечении, а компании нужен бренд-аккаунт, не зависящий от личного логина сотрудника. Почти каждая платформа запрашивает при регистрации незанятый номер телефона или адрес почты, поэтому одна личная SIM-карта на все регистрации постепенно расходится по сервисам, доверять которым вы, возможно, не собирались. Виртуальные номера для соцсетей предлагают другой путь: онлайн-номер, который принимает код подтверждения по SMS во время регистрации. Tiger SMS выдаёт такие номера и списывает оплату только тогда, когда код приходит.