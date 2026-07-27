Виртуальные номера для соцсетей: как разделить аккаунты
Содержание
Виртуальные номера для соцсетей: как разделить аккаунты
Зачем здесь нужен виртуальный номер?
Почему частные пользователи держат несколько профилей?
Что даёт компании разделение аккаунтов?
Разрешено ли иметь несколько аккаунтов?
Почему люди разделяют своё присутствие в соцсетях
Один человек — несколько аудиторий
Личная SIM-карта в стороне от публичных страниц
Что разделение аккаунтов даёт бизнесу
Присутствие компании отдельно от личного
Отдельные профили для продвижения
Изучение рынка с нейтрального профиля
Как получить номер в Tiger SMS
Виртуальные номера для соцсетей: как разделить аккаунты
Вести больше одного профиля на одной платформе давно стало обычной практикой — и у частных пользователей, и у компаний. Кто-то хочет, чтобы семейные фотографии не пересекались с публичной страницей об увлечении, а компании нужен бренд-аккаунт, не зависящий от личного логина сотрудника. Почти каждая платформа запрашивает при регистрации незанятый номер телефона или адрес почты, поэтому одна личная SIM-карта на все регистрации постепенно расходится по сервисам, доверять которым вы, возможно, не собирались. Виртуальные номера для соцсетей предлагают другой путь: онлайн-номер, который принимает код подтверждения по SMS во время регистрации. Tiger SMS выдаёт такие номера и списывает оплату только тогда, когда код приходит.