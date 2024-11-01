SMS kaydı için sanal numara satın al Вконтакте
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Вконтакте'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi Вконтакте'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
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En iyi 10 ülke Вконтакте
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
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Вконтакте için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Вконтакте erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Вконтакте numaralarını kullanın.
- Kısa süreli Вконтакте profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. Вконтакте erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Вконтакте hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
Вконтакте dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
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Ülke seçin
Almanya
$0.1357
Hollanda
$0.1537
Romanya
$0.2153
Brezilya
$0.02
Polonya
$0.1467
Avustralya
$0.1399
Kanada
$0.09
Ermenistan
$0.05
Tacikistan
$0.0499
Amerika Birleşik Devletleri
$0.0243
Tayland
$0.1593
Avusturya
$0.1743
Endonezya
$0.0353
Amerika Birleşik Devletleri VIP
$0.0497
Arjantinli
$0.25
Arnavutluk
$0.3467
Bahamalar
$0.1827
Birleşik Krallık
$0.2236
Bolivya
$0.14
Botsvana
$0.196
Brunei Darussalam
$0.2667
Bulgaristan
$0.0773
Dominik Cumhuriyeti
$0.05
Estonya
$0.2495
Gambiya
$0.4
Gana
$0.118
Güney Afrika
$0.239
Hindistan
$0.0644
İspanya
$0.3681
İsrail
$0.3059
İtalya
$0.1702
Japonya
$1.75
Kolombiya
$0.0201
Kosta Rika
$0.1
Letonya
$0.2398
Libya
$0.2667
Madagaskar
$0.12
Meksika
$0.0641
Moldova, Cumhuriyeti
$0.2236
Moğolistan
$0.05
Myanmar
$0.07
Mısır
$0.25
Nijer
$0.1827
Peru
$0.06
Seyşeller
$0.2667
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.196
Svaziland
$0.0435
Ukrayna
$0.2942
Venezuela
$0.0248
Vietnam
$0.2
Yemen
$0.05
Zimbabve
$0.0787
Ürdün
$0.196
Afganistan
$0.0988
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.057
Angola
$0.0706
Anguilla
$0.115
Antigua ve Barbuda
$0.115
Aruba
$0.1318
Azerbaycan
—
Aziz Lusya
$0.1883
Bahreyn
$0.196
Bangladeş
$0.1177
Barbados
$0.215
Belize
$0.215
Belçika
$0.1765
Benin
$0.196
Bermuda
$0.0635
Beyaz Rusya
$0.1801
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.1137
Bosna-Hersek
$0.1
Burkina Faso
$0.3138
Burundi
$0.1827
Butan
$0.16
Cape Verde
$0.1139
Cezayir
$0.1129
Cibuti
$0.1883
Danimarka
$0.1477
Dominika
$0.1177
Ekvador
$0.196
Ekvator Ginesi
$0.1883
El Salvador
$0.2306
Eritre'a
$0.1412
Etiyopya
$0.12
Fas
$0.1301
Fiji
$0.12
Fildişi Sahili
$0.064
Filipinler
$0.24
Filistin
$0.1055
Finlandiya
$0.1206
Fransa
$0.1168
Fransız Guyanası
$0.1977
Gabon
$0.12
Gine
$0.1648
Gine-Bissau
$0.1827
Grenada
$0.2197
Guadeloupe
$0.1139
Guatemala
$0.0435
Guyana
$0.215
Güney Sudan
$0.0589
Gürcistan
$0.2
Haiti
$0.1177
Honduras
$0.168
Hong Kong
$0.25
Hırvatistan
$0.2001
Irak
$0.1318
İran
$0.0972
İrlanda
$0.2
İsveç
$0.1464
İsviçre
$0.1177
İzlanda
$0.2998
Jamaika
$0.196
Kamboçya
$0.2942
Kamerun
$0.05
Karadağ
$0.1149
Katar
$0.115
Kayman Adaları
$0.1883
Kazakistan
$0.486
Kenya
$0.05
Komorlar
$0.2306
Kongo
$0.1648
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.1977
Kuveyt
$0.2306
Küba
$0.196
Kıbrıs
$0.1955
Kırgızistan
$0.0529
Lao Halkının
$0.05
Lesotho
$0.1648
Liberia
$0.12
Litvanya
$0.1675
Lübnan
$0.1827
Lüksemburg
$0.2756
Macaristan
$0.15
Makao
$0.0706
Makedonya
$0.1177
Malavi
$0.0435
Maldivler
$0.16
Malezya
$0.1356
Mali
$0.14
Malta
$0.1177
Mauritius
$0.12
Monako
$0.2856
Montserrat
$0.3138
Moritanya
$0.185
Mozambik
$0.0471
Namibya
$0.12
Nepal
$0.2636
Nijerya
$0.0589
Nikaragua
$0.212
Norveç
$0.3467
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.1734
Pakistan
$0.05
Panama
$0.1412
Paraguay
$0.1177
Portekiz
$0.1561
Porto Riko
$0.0706
Ruanda
$0.1827
Saint Kitts ve Nevis
$0.2306
Saint Vincent
$0.1883
Samoa
—
Sao Tome ve Principe
$0.3138
Senegal
$0.1318
Sierra Leone
$0.1177
Singapur
$0.1177
Slovakya
$0.1706
Slovenya
$0.05
Solomon Adaları
$0.0635
Somaliya
$0.1977
Sri Lanka
$0.05
Sudan
$0.28
Surinam
$0.2306
Suudi Arabistan
$0.2306
Sırbistan
$0.0883
Tanzanya
$0.0128
Tayvan
$0.1412
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.1
Togo
$0.1128
Toplantı
$0.1412
Trinidad ve Tobago
$0.1136
Tunus
$0.2965
Türkiye
$0.2295
Türkmenistan
$0.1121
Uganda
$0.1682
Umman
$0.2197
Uruguay
$0.2
Yeni Gine Papua
$0.168
Yeni Kaledonya
$0.3138
Yeni Zelanda
$0.1235
Yunanistan
$0.1485
Zambiya
$0.0654
Çad
$0.3138
Çek Cumhuriyeti
$0.1513
Özbekistan
$0.0649
Şili
$0.238