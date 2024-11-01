SMS kaydı için sanal numara satın al Telegram
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Telegram'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi Telegram'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
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En iyi 10 ülke Telegram
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
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Telegram için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Telegram erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Telegram numaralarını kullanın.
- Kısa süreli Telegram profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. Telegram erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Telegram hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
Telegram dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
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IQOS
JDcom
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Bangladeş
$0.18
Belçika
$9.4119
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$0.2117
Birleşik Arap Emirlikleri
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Burkina Faso
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Burundi
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Butan
$0.6224
Cezayir
$0.1841
Danimarka
$2.5
Dominik Cumhuriyeti
$0.4466
Dominika
$0.3301
El Salvador
$0.4152
Estonya
$1.6697
Etiyopya
$0.21
Finlandiya
$3.1439
Gabon
$0.2343
Gine
$0.4455
Guatemala
$0.4652
Guyana
$0.3736
Güney Sudan
$0.3645
Gürcistan
$0.6521
Irak
$0.4193
İran
$1.0589
Kamboçya
$0.5525
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.2996
Küba
$0.4147
Lao Halkının
$0.4851
Lesotho
$0.5231
Letonya
$2.54
Liberia
$0.1991
Libya
$0.3439
Lübnan
$0.3765
Madagaskar
$0.3639
Malavi
$0.3632
Moldova, Cumhuriyeti
$1.8905
Moritanya
$0.4051
Moğolistan
$0.4835
Myanmar
$0.0439
Mısır
$0.2932
Nepal
$0.3977
Nijer
$0.4422
Nijerya
$0.4087
Panama
$0.2986
Paraguay
$0.251
Romanya
$2.0454
Ruanda
$0.4235
Slovakya
$0.4396
Sri Lanka
$0.2537
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.39
Tacikistan
$0.3617
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.517
Togo
$0.2747
Uganda
$0.389
Venezuela
$0.3175
Vietnam
$0.2219
Yemen
$0.3555
Zambiya
$0.292
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.5344
Anguilla
$0.3294
Aruba
$0.44
Aziz Lusya
$0.3294
Bahamalar
$0.3765
Bahreyn
$0.3529
Barbados
$0.3529
Belize
$0.3529
Bermuda
$0.3661
Beyaz Rusya
$1.268
Brunei Darussalam
$0.3294
Cape Verde
$0.4569
Cibuti
$0.3937
Ekvator Ginesi
$0.3643
Eritre'a
$0.3294
Fiji
$0.2471
Filistin
$0.42
Fransız Guyanası
$0.3294
Gine-Bissau
$0.3529
Grenada
$0.2353
Guadeloupe
$0.374
İrlanda
$2.5848
İsrail
$3.6824
İsveç
$0.4228
İzlanda
$0.2442
Karadağ
$0.3529
Kayman Adaları
$0.5294
Komorlar
$0.3637
Kore'a
$0.433
Kosova
$0.8824
Kosta Rika
$0.2118
Kıbrıs
$2
Kırgızistan
$1.25
Litvanya
$0.295
Lüksemburg
$0.374
Makao
$0.4118
Makedonya
$0.9412
Mali
$0.3595
Malta
$2.9412
Mauritius
$0.4196
Monako
$0.3059
Montserrat
$0.4353
Mozambik
$0.2676
Norveç
$0.6961
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.3637
Porto Riko
$0.3743
Saint Kitts ve Nevis
$0.3529
Saint Vincent
$0.5294
Samoa
$0.5882
Sao Tome ve Principe
$0.5294
Senegal
$0.3637
Seyşeller
$0.3294
Solomon Adaları
$0.3637
Somaliya
$0.6877
Sudan
$0.3637
Surinam
$0.5469
Sırbistan
$0.3927
Tanzanya
$0.0461
Tayvan
$11.7647
Tonga
$0.3661
Toplantı
$0.3294
Trinidad ve Tobago
$0.2874
Türkmenistan
$0.5
Uruguay
$0.5294
Yeni Gine Papua
$0.3294
Yeni Kaledonya
$0.5294
Çad
$0.3795