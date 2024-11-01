SMS kaydı için sanal numara satın al WeChat
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan WeChat'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi WeChat'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
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En iyi 10 ülke WeChat
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$0.2919
$0.4471
$0.2224
$0.2117
$0.8024
$0.9059
$0.0588
$0.0768
$0.1
$0.44
WeChat için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam WeChat erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici WeChat numaralarını kullanın.
- Kısa süreli WeChat profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. WeChat erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken WeChat hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
WeChat dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
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Doordash
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Estonya
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Bulgaristan
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Amerika Birleşik Devletleri
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Portekiz
$0.2117
Hong Kong
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Tayland
$0.9059
Polonya
$0.0588
Arjantinli
$0.0768
Kanada
$0.1
Fildişi Sahili
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Şili
$0.0781
Brezilya
$0.03
İtalya
$0.167
Endonezya
$0.0405
Avusturya
$0.2534
Kolombiya
$0.0318
Bangladeş
$0.2819
Almanya
$0.1329
Avustralya
$3.5177
Belçika
$0.0118
Birleşik Krallık
$0.0606
Danimarka
$0.0317
Fransa
$0.4352
Gana
$0.0433
Güney Afrika
$0.2006
Hollanda
$0.1406
Hırvatistan
$0.3648
İspanya
$1.122
İsveç
$0.3839
İsviçre
$1.4254
Japonya
$3.0501
Kazakistan
$0.3573
Malezya
$0.2969
Mısır
$0.436
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.1
Romanya
$0.5479
Slovenya
$0.1577
Türkiye
$0.6081
Ukrayna
$0.1578
Çek Cumhuriyeti
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Afganistan
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Amerika Birleşik Devletleri virt
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Angola
$0.1177
Anguilla
$1.0197
Antigua ve Barbuda
$1.153
Arnavutluk
$1.4989
Aruba
$0.7059
Azerbaycan
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$1.0982
Bahamalar
$1.0982
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$1.153
Barbados
$1.153
Belize
$1.153
Benin
$0.8824
Beyaz Rusya
$1
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$0.353
Bolivya
$0.5883
Bosna-Hersek
$0.5883
Botsvana
$1.153
Brunei Darussalam
$1.0982
Burkina Faso
$0.7059
Burundi
$0.8824
Butan
$0.1177
Cape Verde
$1.0197
Cezayir
$0.4706
Cibuti
$1.0982
Dominik Cumhuriyeti
$0.1765
Dominika
$0.7059
Ekvador
$1.153
Ekvator Ginesi
$1.0982
El Salvador
$1.0982
Eritre'a
$0.353
Ermenistan
$0.2942
Etiyopya
$0.5883
Fas
$0.472
Fiji
$0.7059
Filipinler
$0.2654
Filistin
$0.2262
Finlandiya
$1.2588
Fransız Guyanası
$1.0982
Gabon
$0.8824
Gambiya
$0.7059
Gine
$0.7059
Gine-Bissau
$1.153
Grenada
$1.0982
Guadeloupe
$1.0982
Guatemala
$0.4706
Guyana
$1.153
Güney Sudan
$0.1177
Gürcistan
$0.2706
Haiti
$0.7059
Hindistan
$0.1176
Honduras
$1.0197
Irak
$0.4706
İran
$0.7059
İrlanda
$0.6095
İsrail
$0.3974
İzlanda
$1.4989
Jamaika
$1.0982
Kamboçya
$0.4739
Kamerun
$0.0984
Karadağ
$1.4051
Katar
$1.0982
Kayman Adaları
$1.0982
Kenya
$0.2471
Komorlar
$1.0982
Kongo
$1.153
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.353
Kosta Rika
$1.0197
Kuveyt
$1.1765
Küba
$1.0982
Kıbrıs
$0.2353
Kırgızistan
$0.3529
Lao Halkının
$0.1177
Lesotho
$1.153
Letonya
$0.4185
Liberia
$0.2359
Libya
$1.153
Litvanya
$0.2236
Lübnan
$0.8824
Lüksemburg
$9.4118
Macaristan
$0.8824
Madagaskar
$0.9412
Makao
$0.2942
Makedonya
$1.3256
Malavi
$0.7059
Maldivler
$1.0982
Mali
$0.7059
Malta
$0.353
Mauritius
$1.0982
Meksika
$0.1517
Moldova, Cumhuriyeti
$0.2706
Monako
$1.4276
Montserrat
$1.0197
Moritanya
$1.0982
Mozambik
$0.2353
Moğolistan
$0.1265
Myanmar
$0.0318
Namibya
$1.0982
Nepal
$1.0197
Nijer
$1.153
Nijerya
$1
Nikaragua
$1.153
Norveç
$1.3256
Pakistan
$0.2942
Panama
$0.7059
Paraguay
$0.9883
Peru
$0.2353
Porto Riko
$0.2353
Ruanda
$1.3507
Saint Kitts ve Nevis
$1.153
Saint Vincent
$1.0982
Samoa
$0.1177
Sao Tome ve Principe
$1.0197
Senegal
$1.0197
Seyşeller
$1.0197
Sierra Leone
$0.2942
Singapur
$3.5295
Slovakya
$1.2706
Somaliya
$0.8824
Sri Lanka
$0.2942
Sudan
$0.8824
Surinam
$1.0982
Suriye Arap Cumhuriyeti
$1.0982
Suudi Arabistan
$0.1183
Svaziland
$0.2337
Sırbistan
$0.5883
Tacikistan
$0.1177
Tanzanya
$0.3863
Tayvan
$11.7648
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.4706
Togo
$1.0197
Toplantı
$0.7059
Trinidad ve Tobago
$1.0982
Tunus
$0.8824
Türkmenistan
$1.0197
Uganda
$0.7059
Umman
$1.0982
Uruguay
$1.0982
Venezuela
$0.4744
Vietnam
$0.0821
Yemen
$0.1562
Yeni Gine Papua
$0.7059
Yeni Kaledonya
$1.0197
Yeni Zelanda
$0.2353
Yunanistan
$0.406
Zambiya
$1.0982
Zimbabve
$0.2942
Çad
$1.0197
Özbekistan
$0.0695
Ürdün
$1.153