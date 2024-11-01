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Sanal numaralar

SMS kaydı için sanal numara satın al Signal

Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın

Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Signal'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.

Her gün milyonlarca kişi Signal'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.

Seçildi hizmet

Signal
1235471

adet

En iyi 10 ülke Signal

Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır

Ukrayna
1689 adet

$0.0353

İspanya
9247 adet

$0.2942

İsveç
2402 adet

$0.2824

Yunanistan
4620 adet

$0.2359

Birleşik Krallık
241280 adet

$0.0273

Portekiz
7136 adet

$0.0471

Vietnam
5510 adet

$0.1059

Romanya
3625 adet

$0.0471

Fransa
20134 adet

$0.0706

Amerika Birleşik Devletleri
308075 adet

$0.0461

Signal için tek kullanımlık sanal numara alın.

Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Signal erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.

Sanal numaraları seçmenin faydaları

Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Signal numaralarını kullanın.

  • Kısa süreli Signal profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
  • Coğrafi kısıtlamaları aşın. Signal erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
  • Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
  • Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.

TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber

Adım 1

Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin

TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.

Adım 2

Ülke ve Hizmeti Seçin

Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.

Adım 3

Sanal Numaranızı Edinin

İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Adım 4

Doğrulama için numarayı kullanın

Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.

Adım 5

Doğrulama Kodunuzu Alın

Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.

Bonus

SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.

Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları

Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır

Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur

Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir

Birden fazla ülkeden numara seçin

Sonuç

TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Signal hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.

Signal dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.

Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:

  • Yeni numaralar denemeye devam edin.
  • Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
  • VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
  • Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın

Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.

Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.

Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmet seçin

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Ülke seçin

Ukrayna

1689 adet

$0.0353

İspanya

9247 adet

$0.2942

İsveç

2402 adet

$0.2824

Yunanistan

4620 adet

$0.2359

Birleşik Krallık

241280 adet

$0.0273

Portekiz

7136 adet

$0.0471

Vietnam

5510 adet

$0.1059

Romanya

3625 adet

$0.0471

Fransa

20134 adet

$0.0706

Amerika Birleşik Devletleri

308075 adet

$0.0461

Almanya

8376 adet

$0.1059

Şili

11357 adet

$0.01

Brezilya

75998 adet

$0.0602

Endonezya

220872 adet

$0.0376

Kanada

43077 adet

$0.0305

Hollanda

8329 adet

$0.03

Arjantinli

30190 adet

$0.0349

Kolombiya

51493 adet

$0.0267

Güney Afrika

4970 adet

$0.0692

Letonya

546 adet

$0.1293

Litvanya

36 adet

$0.3373

Malezya

13372 adet

$0.0471

Polonya

61016 adet

$0.0359

Tayland

7705 adet

$0.0641

Çek Cumhuriyeti

2077 adet

$0.1849

Amerika Birleşik Devletleri virt

6000 adet

$0.05

Avustralya

2046 adet

$0.8324

Bulgaristan

533 adet

$0.2353

Estonya

4019 adet

$0.0412

Fildişi Sahili

156 adet

$0.0353

Filipinler

58543 adet

$0.6835

Gürcistan

1837 adet

$0.1059

Hindistan

3115 adet

$0.69

Hong Kong

2549 adet

$0.0122

Kazakistan

2000 adet

$0.153

Kırgızistan

248 adet

$0.0353

Lao Halkının

13 adet

$0.0353

Maldivler

1705 adet

$0.2942

Moldova, Cumhuriyeti

2267 adet

$0.0706

Myanmar

6905 adet

$0.06

Peru

403 adet

$0.0353

Hiçbir şey bulunamadı!