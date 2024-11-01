SMS kaydı için sanal numara satın al WinzoGame

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Sanal numaralar

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Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan WinzoGame'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.

Her gün milyonlarca kişi WinzoGame'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.

Seçildi hizmet

WinzoGame
588412

adet

En iyi 10 ülke WinzoGame

Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır

Brezilya
564298 adet

$0.12

Endonezya
13964 adet

$0.1413

Hindistan
2022 adet

$0.1042

Almanya
8128 adet

$0.2185

WinzoGame için tek kullanımlık sanal numara alın.

Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam WinzoGame erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.

Sanal numaraları seçmenin faydaları

Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici WinzoGame numaralarını kullanın.

  • Kısa süreli WinzoGame profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
  • Coğrafi kısıtlamaları aşın. WinzoGame erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
  • Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
  • Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.

TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber

Adım 1

Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin

TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.

Adım 2

Ülke ve Hizmeti Seçin

Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.

Adım 3

Sanal Numaranızı Edinin

İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Adım 4

Doğrulama için numarayı kullanın

Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.

Adım 5

Doğrulama Kodunuzu Alın

Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.

Bonus

SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.

Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları

Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır

Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur

Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir

Birden fazla ülkeden numara seçin

Sonuç

TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken WinzoGame hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.

WinzoGame dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.

Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:

  • Yeni numaralar denemeye devam edin.
  • Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
  • VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
  • Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın

Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.

Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.

Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmet seçin

facebook

3040081 adet

Whatsapp

5659124 adet

Instagram+Threads

4084386 adet

Amazon

5779186 adet

Viber

2922859 adet

Flipkart

4003 adet

Google,youtube,Gmail

25069809 adet

Telegram

3899505 adet

ChatGPT

2094775 adet

TikTok/Douyin

4339614 adet

WeChat

3438314 adet

Вконтакте

2081301 adet

Swiggy

2100 adet

Mercado

145054 adet

my jio

4000 adet

JivoMart

4100 adet

Discord

2517573 adet

Myn Traffic

3000 adet

Truecaller

630619 adet

Uber

2719953 adet

ZUS Coffee

10446 adet

Any other

2477827 adet

Shopee

3023510 adet

GooglePay

1000 adet

Netflix

2230257 adet

PayPal

7475652 adet

Signal

1235471 adet

Snapchat

2285106 adet

Naver

2686153 adet

BigBasket

2000 adet

Meesho

1100 adet

Deliveroo

1843220 adet

eBay

2091077 adet

Bumble

1381832 adet

Carousell

734798 adet

DiDi

1341244 adet

Apple

2798544 adet

Vinted

1385288 adet

Spincrush

1000 adet

Claude

1320306 adet

Grab

631850 adet

Shein

1002 adet

Dana

168238 adet

Payoneer

640291 adet

Alipay/Alibaba/1688

1715071 adet

OkCupid

1126868 adet

GMX

19458 adet

Picpay

233064 adet

Walmart

286582 adet

Ticketmaster

1661530 adet

Gojek

734547 adet

Bolt

1260203 adet

Hing

1396760 adet

Googlemessenger

691812 adet

Line messenger

3858366 adet

KakaoTalk

2592727 adet

Tokopedia

200932 adet

Tencent QQ

2253305 adet

Blizzard

1989811 adet

Imo

1726951 adet

Bilibili

510337 adet

Foodpanda

1750359 adet

bet365

892847 adet

fiverr

1048234 adet

Badoo

521047 adet

Grindr

2354148 adet

Wolt

1026471 adet

Mercari

318509 adet

Happn

1166359 adet

Zoho

1840228 adet

Yahoo

2984893 adet

Airbnb

1945800 adet

Akulaku

207361 adet

kleinanzeigen

1000 adet

GoogleVoice

368124 adet

OLX

1754069 adet

LinkAja

171561 adet

Rebtel

245284 adet

Taobao

557638 adet

Craigslist

7017116 adet

Paysafecard

763034 adet

Revolut

1521784 adet

Яндекс

694037 adet

OZON

90688 adet

OffGamers

472995 adet

GCash

48806 adet

Yalla

2157592 adet

Yemeksepeti

699107 adet

OVO

219005 adet

LinkedIN

2224062 adet

Taptap Send

251034 adet

BeReal

15938 adet

Meituan

40410 adet

Steam

1819952 adet

Twitter

2076030 adet

Skout

1343796 adet

Idealista

479425 adet

Onet

44332 adet

GG

58073 adet

Linode

465771 adet

IceCasino

77198 adet

Klarna

127416 adet

Marktplaats

7248 adet

Vercel

439677 adet

ENILIVE

172847 adet

Jingdong

508257 adet

Coinbase

1296979 adet

Lazada

1215272 adet

GoFundMe

650495 adet

BlaBlaCar

637776 adet

Kaggle

687632 adet

ProtonMail

2066290 adet

Twitch

756883 adet

BIGO LIVE

1508065 adet

Twilio

179099 adet

Wise

260677 adet

Sahibinden

8519 adet

Immowelt

7017 adet

Eyecon

108623 adet

Ubisoft

199646 adet

Railone

2002 adet

Match

329513 adet

Bharatgas

1000 adet

Kwai

1270157 adet

Microsoft

7044517 adet

1688

630834 adet

Nike

1809516 adet

1хbet

547463 adet

Moneylion

627664 adet

Douyu

569707 adet

Zomato

566990 adet

Quipp

388 adet

Dent

611964 adet

AOL

1841539 adet

Careem

1422299 adet

Papara

1707186 adet

BitClout

483569 adet

HQ Trivia

376659 adet

Adidas

8970344 adet

Astropay

804119 adet

Getir

7316699 adet

Womply

302641 adet

Hopi

2502 adet

IFood

585253 adet

PciPay

18 adet

Zalo

622688 adet

Michat

1060029 adet

Hepsiburadacom

243843 adet

Dream11

7011 adet

Talabat

2000 adet

Trendyol

9098 adet

Poshmark

617077 adet

avito

2500 adet

Buff.163

9754 adet

Burger King

216885 adet

ДругВокруг

26768 adet

4Fun

72405 adet

GroupMe

553379 adet

myGLO

1756 adet

LightChat

180200 adet

MTS CashBack

17680 adet

McDonalds

335552 adet

Monese

546097 adet

МВидео

21716 adet

PGbonus

993883 adet

32red

143232 adet

Spotify

313928 adet

Stormgain

412 adet

Zhihu

2646 adet

Weibo

1621664 adet

Airtel

1359 adet

Venmo

318956 adet

Mail.ru

740002 adet

Одноклассники

722702 adet

Юла

48157 adet

Seosprint

22788 adet

Mamba, MeetMe

1104478 adet

EasyPay

623 adet

Hezzl

371820 adet

Hermes

28527 adet

Delivery Club

25784 adet

Potato

97264 adet

Dhani

691398 adet

Olacabs

799602 adet

Netease

687657 adet

Baidu

1941858 adet

Amasia

450284 adet

Clubhouse

1385406 adet

RedBook

911947 adet

Skype

595569 adet

LoveLocal

0 adet

Dundle

416 adet

BotIm

576771 adet

Swagbucks

302641 adet

99app

478897 adet

Indomaret

204859 adet

Subito

129204 adet

Lebocoin

2000 adet

TanTan

788906 adet

CAIXA

999620 adet

My11Circle

18 adet

CallApp

17894 adet

CommunityGaming

458701 adet

DewuPoison

173784 adet

Dominos Pizza

14875 adet

Huya

7000 adet

inDriver

412721 adet

IQOS

523932 adet

JDcom

684981 adet

Joyride

609982 adet

LYKA

23809 adet

NimoTV

1000 adet

Tango

701700 adet

urent/jet/RuSharing

0 adet

Xiaomi

90887 adet

Ximalaya

1000 adet

Zupee

2018 adet

Золотая Корона

4377 adet

Oppo

5000 adet

QIWl

12305 adet

Doordash

11211 adet

HAPPYTUK

5000 adet

Tosla

0 adet

Rumble

313640 adet

Ininal

1 adet

Spartanpoker

0 adet

WinzoGame

588412 adet

CashApp

307841 adet

SticPay

77194 adet

Nttgame

424891 adet

OfferUp

5012 adet

Allegro

67521 adet

eWallet

209402 adet

米画师Mihuashi

10000 adet

paycell

180923 adet

Wish

538354 adet

GalaxyChat

242276 adet

BIP

1866 adet

163СOM

5000 adet

Meta

1682 adet

Betfair

31253 adet

Yubo

101328 adet

Lyft

44770 adet

cryptocom

1956 adet

WestStein

9301 adet

Dostavista

156161 adet

Skroutz

534 adet

SneakersnStuff

167023 adet

hily

717237 adet

Fotka

50527 adet

IndiaPlays

0 adet

ROBINHOOD

6000 adet

Zilch

166623 adet

IPLwin

0 adet

Depop

506629 adet

MPL

0 adet

RummyOla

0 adet

Kirana

0 adet

IRCTC

2032 adet

Eneba

75060 adet

Noon

787701 adet

LOCO

0 adet

RummyWealth

0 adet

AGIBANK

424949 adet

Lotus

23520 adet

Ace2Three

0 adet

Akudo

0 adet

WorldRemit

1079 adet

Blued

7491 adet

Oriflame

639 adet

MoneyPay

1 adet

Justdating

594721 adet

CashFly

0 adet

LoveRu

177916 adet

Codashop

50890 adet

Stripe

5000 adet

Oldubil

568059 adet

Siply

0 adet

Virgo

46496 adet

Thisshop

6000 adet

Gittigidiyor

0 adet

FunPay

2908 adet

Coindcx

0 adet

SoulApp

14753 adet

Fruitz

849308 adet

NovaPoshta

6755 adet

GMNG

0 adet

RRSA

0 adet

Algida

0 adet

Grofers

0 adet

888casino

6944 adet

24betting

0 adet

Foody

248038 adet

Rush

18 adet

AdaKami

99533 adet

Rozetka

736 adet

kolesa.kz

1174 adet

Bukalapak

98527 adet

FreeChargeApp

0 adet

kufarby

0 adet

Kaya

47498 adet

Br777

18 adet

Aitu

1406 adet

PingPong

196681 adet

GiraBank

57445 adet

Weverse

246261 adet

FoodHub

116772 adet

Bykea

2000 adet

Chispa

13072 adet

icq

987442 adet

TeenPattiStarpro

0 adet

AliExpress

500 adet

Ukrnet

766 adet

Magicbricks

0 adet

Cathay

175628 adet

Band

1000 adet

JungleeRummy

0 adet

Uplay

100740 adet

Mewt

0 adet

MOMO

9193 adet

SamsungShop

17 adet

Freelancer

179424 adet

GyFTR

0 adet

PagSmile

57437 adet

Paytm

51438 adet

Roposo

0 adet

99acres

218 adet

Букмекерские

2295 adet

Şikayet var

351471 adet

MobiKwik

0 adet

RummyLoot

0 adet

BLIBLI

215858 adet

AVON

26014 adet

CliQQ

14875 adet

PharmEasy

0 adet

Temu

496768 adet

Nextdoor

46074 adet

RummyCulture

0 adet

Leboncoin

26886 adet

Paxful

13221 adet

CloudChat

83759 adet

Getmega

0 adet

PaddyPower

233923 adet

Uklon

1611 adet

Rediffmail

15 adet

Prom

1340 adet

UWIN

1145 adet

Pocket52

0 adet

Gemgala

96609 adet

Bazos

1108 adet

Dosi

300106 adet

MonobankIndia

0 adet

Alfa

2000 adet

G2G

25007 adet

勇仕网络Ys4fun

12391 adet

Keybase

273429 adet

LazyPay

0 adet

Glovo

11587 adet

UU163

103672 adet

EscapeFromTarkov

52500 adet

Iti

546406 adet

Probo

61299 adet

Asda

74099 adet

irancell

1000 adet

Acko

0 adet

AfreecaTV

99274 adet

Alchemy

192157 adet

Alibaba

500 adet

All Access

174143 adet

Angel One

99323 adet

Ankama

8784 adet

AstraPay

206951 adet

Bajaj Finserv

0 adet

BCA Syariah

20647 adet

Betano

8536 adet

Book My Play

0 adet

BPJSTK

193013 adet

Bunq

7598 adet

BytePlus

153266 adet

Casino/bet/gambling

74004 adet

CityMall

2218 adet

Cloud Manager

149025 adet

CMB

194358 adet

Coca-Cola

5000 adet

CollabAct

0 adet

CourseHero

159088 adet

EarnEasy

0 adet

Feeld

29818 adet

Feels

236553 adet

Flip

98121 adet

Foodora

253624 adet

FreeNow

388272 adet

Friendtech

141605 adet

Fups

1 adet

Gett

237520 adet

GoPayz

920 adet

Gopuff

242646 adet

Grailed

250366 adet

Greggs

228072 adet

Greywoods

193939 adet

Her

162823 adet

INDOBA

21264 adet

iPanelOnline

13847 adet

Ipsos iSay

535584 adet

Lydia

71842 adet

Meitu

74773 adet

Mera Gaon

18 adet

Miravia

143720 adet

MotorkuX

198217 adet

MTR Mobile

45363 adet

Muzz

237839 adet

myboost

6227 adet

Neocrypto

137962 adet

Neon

744170 adet

Next

477886 adet

Nubank

94432 adet

OneForma

247031 adet

Ozan SuperApp

0 adet

Paybis

744 adet

Paysend

175148 adet

Pinduoduo

256581 adet

PizzaHut

47694 adet

PlayerAuctions

46164 adet

Playerzpot

0 adet

Pockit

160277 adet

Potato Chat

158935 adet

Prakerja

72238 adet

Prenagen Club

73294 adet

punjab citizen

0 adet

Rambler

4357 adet

Razer

5000 adet

RummyCircle

18 adet

Ryde

242091 adet

SBI Card

0 adet

Servify

0 adet

Shpock

247198 adet

SmartyPig

5000 adet

Spark Driver

5000 adet

StockyDodo

0 adet

Tata Neu

208 adet

This Fate

2647 adet

tiketcom

73406 adet

TRUTH SOCIAL

383353 adet

Tuul

145459 adet

UangMe

99917 adet

Upwork

290485 adet

Voi

233860 adet

WINDS

0 adet

WooPlus

240617 adet

Yonogames

0 adet

Zasilkovna

680 adet

CoinFantasy

1000 adet

Chase

302641 adet

NMI

2000 adet

51exchange

0 adet

Bjp

0 adet

WellF

302641 adet

Sixer

2000 adet

Winmatch

0 adet

Winzap

1000 adet

99Game

0 adet

Swarail

0 adet

Bingo101

0 adet

Sbmurban

2000 adet

okk4.bet

13018 adet

Ludo24

2000 adet

WonderTicket

0 adet

Innopay

2000 adet

GoogleChat

320223 adet

Pokemon Center Online

4000 adet

Gamestheshop

0 adet

WhatsApp2

11000 adet

PlayTime

2000 adet

WooHoo

0 adet

Nielsen

1000 adet

WinGO

1000 adet
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Ülke seçin

Brezilya

564298 adet

$0.12

Endonezya

13964 adet

$0.1413

Hindistan

2022 adet

$0.1042

Almanya

8128 adet

$0.2185

Hiçbir şey bulunamadı!