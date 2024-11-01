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Sanal numaralar

SMS kaydı için sanal numara satın al INDOBA

Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın

Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan INDOBA'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.

Her gün milyonlarca kişi INDOBA'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.

Seçildi hizmet

INDOBA
19598

adet

En iyi 10 ülke INDOBA

Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır

Endonezya
19598 adet

$0.1036

INDOBA için tek kullanımlık sanal numara alın.

Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam INDOBA erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.

Sanal numaraları seçmenin faydaları

Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici INDOBA numaralarını kullanın.

  • Kısa süreli INDOBA profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
  • Coğrafi kısıtlamaları aşın. INDOBA erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
  • Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
  • Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.

TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber

Adım 1

Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin

TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.

Adım 2

Ülke ve Hizmeti Seçin

Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.

Adım 3

Sanal Numaranızı Edinin

İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Adım 4

Doğrulama için numarayı kullanın

Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.

Adım 5

Doğrulama Kodunuzu Alın

Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.

Bonus

SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.

Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları

Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır

Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur

Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir

Birden fazla ülkeden numara seçin

Sonuç

TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken INDOBA hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.

INDOBA dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.

Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:

  • Yeni numaralar denemeye devam edin.
  • Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
  • VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
  • Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın

Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.

Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.

Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Hizmet seçin

facebook

3145401 adet

Whatsapp

5888533 adet

Instagram+Threads

4085004 adet

Amazon

5806060 adet

Viber

2885537 adet

Flipkart

4002 adet

Google,youtube,Gmail

30849537 adet

Telegram

3732505 adet

ChatGPT

2092875 adet

TikTok/Douyin

3973488 adet

WeChat

3423116 adet

Вконтакте

2076972 adet

Swiggy

2100 adet

Mercado

143486 adet

my jio

4000 adet

JivoMart

4099 adet

Discord

2554305 adet

Myn Traffic

3000 adet

Truecaller

624258 adet

Uber

2743266 adet

ZUS Coffee

23610 adet

Any other

2351538 adet

Shopee

3159734 adet

GooglePay

1000 adet

Netflix

2208272 adet

PayPal

7477272 adet

Signal

1230267 adet

Snapchat

2297398 adet

Naver

2697738 adet

BigBasket

2000 adet

Meesho

1091 adet

Deliveroo

1826242 adet

eBay

2108919 adet

Bumble

1365134 adet

Carousell

743689 adet

DiDi

1345537 adet

Apple

2350252 adet

Vinted

1382085 adet

Spincrush

1000 adet

Claude

1330338 adet

Grab

644530 adet

Shein

1002 adet

Dana

163239 adet

Payoneer

639500 adet

Alipay/Alibaba/1688

1706873 adet

OkCupid

1131486 adet

GMX

20780 adet

Picpay

233151 adet

Walmart

287433 adet

Ticketmaster

1645599 adet

Gojek

730629 adet

Bolt

1243925 adet

Hing

1394835 adet

Googlemessenger

691758 adet

Line messenger

3860208 adet

KakaoTalk

2589211 adet

Tokopedia

189967 adet

Tencent QQ

2269705 adet

Blizzard

1979295 adet

Imo

1735944 adet

Bilibili

508881 adet

Foodpanda

1717411 adet

fiverr

1046282 adet

bet365

891195 adet

Badoo

523079 adet

Grindr

2361781 adet

Wolt

1001492 adet

Mercari

316739 adet

Happn

1187246 adet

Zoho

1862638 adet

Yahoo

3051971 adet

Airbnb

1921272 adet

Akulaku

200051 adet

kleinanzeigen

1000 adet

GoogleVoice

367559 adet

OLX

1780396 adet

LinkAja

162377 adet

Rebtel

243814 adet

Taobao

568022 adet

Craigslist

7029478 adet

Paysafecard

759053 adet

Revolut

1525915 adet

Яндекс

688836 adet

OZON

89771 adet

OffGamers

476729 adet

GCash

51267 adet

Yalla

2152080 adet

Yemeksepeti

696273 adet

OVO

201181 adet

LinkedIN

2230899 adet

Taptap Send

250009 adet

BeReal

15948 adet

Meituan

50537 adet

Steam

1810780 adet

Twitter

2079635 adet

Skout

1340170 adet

Idealista

479803 adet

GG

57124 adet

Linode

455330 adet

IceCasino

76716 adet

Klarna

130593 adet

Vercel

430202 adet

ENILIVE

172914 adet

Jingdong

508138 adet

Coinbase

1291442 adet

Lazada

1216660 adet

GoFundMe

642174 adet

BlaBlaCar

639765 adet

Kaggle

679328 adet

ProtonMail

2052044 adet

Twitch

764421 adet

BIGO LIVE

1518224 adet

Twilio

176086 adet

Wise

253176 adet

Sahibinden

8519 adet

Onet

43597 adet

Immowelt

7026 adet

Eyecon

107158 adet

Marktplaats

7184 adet

Ubisoft

190482 adet

Railone

2002 adet

Match

329150 adet

Bharatgas

1000 adet

Kwai

1279809 adet

Microsoft

8168222 adet

1688

723003 adet

Nike

1832352 adet

1хbet

546973 adet

Moneylion

626927 adet

Douyu

580091 adet

Zomato

568534 adet

Quipp

653 adet

Dent

611053 adet

AOL

1848572 adet

Careem

1413469 adet

Papara

1677542 adet

BitClout

481204 adet

HQ Trivia

376349 adet

Adidas

8962518 adet

Astropay

818360 adet

Getir

7313098 adet

Womply

302641 adet

Hopi

2458 adet

IFood

583384 adet

PciPay

11 adet

Zalo

625027 adet

Michat

1061328 adet

Hepsiburadacom

243192 adet

Dream11

7011 adet

Talabat

2000 adet

Trendyol

8886 adet

Poshmark

618760 adet

avito

2499 adet

Buff.163

9834 adet

Burger King

214099 adet

ДругВокруг

28202 adet

4Fun

70771 adet

GroupMe

548346 adet

myGLO

1843 adet

LightChat

173318 adet

MTS CashBack

17538 adet

McDonalds

335087 adet

Monese

546775 adet

МВидео

21324 adet

PGbonus

985236 adet

32red

141528 adet

Spotify

314062 adet

Stormgain

412 adet

Zhihu

2646 adet

Weibo

1634875 adet

Airtel

2241 adet

Venmo

317306 adet

Mail.ru

740296 adet

Одноклассники

721232 adet

Юла

48278 adet

Seosprint

22388 adet

Mamba, MeetMe

1103673 adet

EasyPay

623 adet

Hezzl

371747 adet

Hermes

28765 adet

Delivery Club

25392 adet

Potato

97695 adet

Dhani

689430 adet

Olacabs

799835 adet

Netease

694659 adet

Baidu

1945286 adet

Amasia

444407 adet

Clubhouse

1383921 adet

RedBook

912535 adet

Skype

591456 adet

LoveLocal

0 adet

Dundle

510 adet

BotIm

574185 adet

Swagbucks

302641 adet

99app

478448 adet

Indomaret

198281 adet

Subito

127023 adet

Lebocoin

2000 adet

TanTan

789346 adet

CAIXA

998207 adet

My11Circle

18 adet

CallApp

17768 adet

CommunityGaming

466164 adet

DewuPoison

178522 adet

Dominos Pizza

14730 adet

Huya

7000 adet

inDriver

416090 adet

IQOS

521040 adet

JDcom

690501 adet

Joyride

604116 adet

LYKA

25402 adet

NimoTV

1000 adet

Tango

700014 adet

urent/jet/RuSharing

0 adet

Xiaomi

101459 adet

Ximalaya

1000 adet

Zupee

2018 adet

Золотая Корона

4378 adet

Oppo

5000 adet

QIWl

12312 adet

Doordash

10548 adet

HAPPYTUK

5000 adet

Tosla

0 adet

Rumble

313640 adet

Ininal

1 adet

Spartanpoker

0 adet

WinzoGame

589019 adet

CashApp

307841 adet

SticPay

76712 adet

Nttgame

421197 adet

OfferUp

5012 adet

Allegro

66799 adet

eWallet

216083 adet

米画师Mihuashi

10000 adet

paycell

179840 adet

Wish

533443 adet

GalaxyChat

247113 adet

BIP

1954 adet

163СOM

5000 adet

Meta

1699 adet

Betfair

33208 adet

Yubo

94616 adet

Lyft

45972 adet

cryptocom

1363 adet

WestStein

9333 adet

Dostavista

154111 adet

Skroutz

659 adet

SneakersnStuff

164837 adet

hily

710857 adet

Fotka

48700 adet

IndiaPlays

0 adet

ROBINHOOD

6000 adet

Zilch

165801 adet

IPLwin

0 adet

Depop

502510 adet

MPL

0 adet

RummyOla

0 adet

Kirana

0 adet

IRCTC

2032 adet

Eneba

74759 adet

Noon

789508 adet

LOCO

0 adet

RummyWealth

0 adet

AGIBANK

425519 adet

Lotus

23626 adet

Ace2Three

0 adet

Akudo

0 adet

WorldRemit

1085 adet

Blued

18052 adet

Oriflame

529 adet

MoneyPay

1 adet

Justdating

601383 adet

CashFly

0 adet

LoveRu

174128 adet

Codashop

46095 adet

Stripe

5000 adet

Oldubil

559553 adet

Siply

0 adet

Virgo

45199 adet

Thisshop

6000 adet

Gittigidiyor

0 adet

FunPay

2997 adet

Coindcx

0 adet

SoulApp

14765 adet

Fruitz

848061 adet

NovaPoshta

6740 adet

GMNG

0 adet

RRSA

0 adet

Algida

0 adet

Grofers

0 adet

888casino

7170 adet

24betting

0 adet

Foody

249333 adet

Rush

18 adet

AdaKami

94165 adet

Rozetka

879 adet

kolesa.kz

1158 adet

Bukalapak

93902 adet

FreeChargeApp

0 adet

kufarby

0 adet

Kaya

45636 adet

Br777

11 adet

Aitu

1405 adet

PingPong

194469 adet

GiraBank

57355 adet

Weverse

248712 adet

FoodHub

116670 adet

Bykea

2000 adet

Chispa

13268 adet

icq

989118 adet

TeenPattiStarpro

0 adet

AliExpress

493 adet

Ukrnet

833 adet

Magicbricks

0 adet

Cathay

174587 adet

Band

1000 adet

JungleeRummy

0 adet

Uplay

95027 adet

Mewt

0 adet

MOMO

22524 adet

SamsungShop

17 adet

Freelancer

177233 adet

GyFTR

0 adet

PagSmile

57347 adet

Paytm

47847 adet

Roposo

0 adet

99acres

245 adet

Букмекерские

2298 adet

Şikayet var

344634 adet

MobiKwik

0 adet

RummyLoot

0 adet

BLIBLI

207970 adet

AVON

26619 adet

CliQQ

14730 adet

PharmEasy

0 adet

Temu

486934 adet

Nextdoor

48464 adet

RummyCulture

0 adet

Leboncoin

27620 adet

Paxful

24083 adet

CloudChat

82149 adet

Getmega

0 adet

PaddyPower

232334 adet

Uklon

1690 adet

Rediffmail

15 adet

Prom

1396 adet

UWIN

13293 adet

Pocket52

0 adet

Gemgala

91163 adet

Bazos

1094 adet

Dosi

302561 adet

MonobankIndia

0 adet

Alfa

2000 adet

G2G

25597 adet

勇仕网络Ys4fun

22697 adet

Keybase

269272 adet

LazyPay

0 adet

Glovo

10931 adet

UU163

98641 adet

EscapeFromTarkov

53985 adet

Iti

545610 adet

Probo

61076 adet

Asda

72341 adet

irancell

1000 adet

Acko

0 adet

AfreecaTV

107738 adet

Alchemy

188215 adet

Alibaba

499 adet

All Access

169346 adet

Angel One

94558 adet

Ankama

8845 adet

AstraPay

202297 adet

Bajaj Finserv

0 adet

BCA Syariah

18820 adet

Betano

9949 adet

Book My Play

0 adet

BPJSTK

188320 adet

Bunq

7612 adet

BytePlus

151172 adet

Casino/bet/gambling

74748 adet

CityMall

2218 adet

Cloud Manager

144760 adet

CMB

201975 adet

Coca-Cola

5000 adet

CollabAct

0 adet

CourseHero

157284 adet

EarnEasy

0 adet

Feeld

29291 adet

Feels

237909 adet

Flip

94175 adet

Foodora

252454 adet

FreeNow

403983 adet

Friendtech

139883 adet

Fups

1 adet

Gett

239465 adet

GoPayz

12937 adet

Gopuff

245281 adet

Grailed

247456 adet

Greggs

226576 adet

Greywoods

188122 adet

Her

165360 adet

INDOBA

19598 adet

iPanelOnline

13121 adet

Ipsos iSay

536078 adet

Lydia

70237 adet

Meitu

73103 adet

Mera Gaon

18 adet

Miravia

141943 adet

MotorkuX

191696 adet

MTR Mobile

45363 adet

Muzz

235360 adet

myboost

20794 adet

Neocrypto

136205 adet

Neon

740775 adet

Next

477643 adet

Nubank

94120 adet

OneForma

243651 adet

Ozan SuperApp

0 adet

Paybis

741 adet

Paysend

168587 adet

Pinduoduo

266703 adet

PizzaHut

44964 adet

PlayerAuctions

46662 adet

Playerzpot

0 adet

Pockit

160127 adet

Potato Chat

168348 adet

Prakerja

68419 adet

Prenagen Club

67383 adet

punjab citizen

0 adet

Rambler

5121 adet

Razer

5000 adet

RummyCircle

18 adet

Ryde

241077 adet

SBI Card

0 adet

Servify

0 adet

Shpock

248914 adet

SmartyPig

5000 adet

Spark Driver

5000 adet

StockyDodo

0 adet

Tata Neu

208 adet

This Fate

2646 adet

tiketcom

66505 adet

TRUTH SOCIAL

394701 adet

Tuul

143670 adet

UangMe

93799 adet

Upwork

295592 adet

Voi

231442 adet

WINDS

0 adet

WooPlus

243187 adet

Yonogames

0 adet

Zasilkovna

678 adet

CoinFantasy

1000 adet

Chase

302641 adet

NMI

2000 adet

51exchange

0 adet

Bjp

0 adet

WellF

302641 adet

Sixer

2000 adet

Winmatch

0 adet

Winzap

1000 adet

99Game

0 adet

Swarail

0 adet

Bingo101

0 adet

Sbmurban

2000 adet

okk4.bet

13011 adet

Ludo24

2000 adet

WonderTicket

0 adet

Innopay

2000 adet

GoogleChat

320255 adet

Pokemon Center Online

4000 adet

Gamestheshop

0 adet

WhatsApp2

11000 adet

PlayTime

2000 adet

WooHoo

0 adet

Nielsen

1000 adet

WinGO

1000 adet
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Endonezya

19598 adet

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