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Sanal numaralar

SMS kaydı için sanal numara satın al Şikayet var

Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın

Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Şikayet var'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.

Her gün milyonlarca kişi Şikayet var'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.

Seçildi hizmet

Şikayet var
351471

adet

En iyi 10 ülke Şikayet var

Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır

Almanya
5812 adet

$0.1614

Estonya
2852 adet

$0.2141

İtalya
67964 adet

$0.064

Avusturya
10466 adet

$0.2098

Belçika
788 adet

$0.2357

Birleşik Krallık
162538 adet

$0.16

Bulgaristan
537 adet

$0.2527

Danimarka
528 adet

$0.1735

Finlandiya
629 adet

$0.2883

Fransa
14139 adet

$0.1323

Şikayet var için tek kullanımlık sanal numara alın.

Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Şikayet var erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.

Sanal numaraları seçmenin faydaları

Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Şikayet var numaralarını kullanın.

  • Kısa süreli Şikayet var profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
  • Coğrafi kısıtlamaları aşın. Şikayet var erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
  • Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
  • Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.

TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber

Adım 1

Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin

TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.

Adım 2

Ülke ve Hizmeti Seçin

Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.

Adım 3

Sanal Numaranızı Edinin

İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.

Adım 4

Doğrulama için numarayı kullanın

Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.

Adım 5

Doğrulama Kodunuzu Alın

Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.

Bonus

SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.

Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları

Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır

Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur

Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir

Birden fazla ülkeden numara seçin

Sonuç

TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Şikayet var hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.

Şikayet var dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:

Sıkça Sorulan Sorular

Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.

Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:

  • Yeni numaralar denemeye devam edin.
  • Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
  • VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
  • Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın

Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.

Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.

Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

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Ülke seçin

Almanya

5812 adet

$0.1614

Estonya

2852 adet

$0.2141

İtalya

67964 adet

$0.064

Avusturya

10466 adet

$0.2098

Belçika

788 adet

$0.2357

Birleşik Krallık

162538 adet

$0.16

Bulgaristan

537 adet

$0.2527

Danimarka

528 adet

$0.1735

Finlandiya

629 adet

$0.2883

Fransa

14139 adet

$0.1323

Gürcistan

604 adet

$0.1765

Hollanda

8782 adet

$0.16

Hırvatistan

699 adet

$0.2891

İrlanda

770 adet

$0.2032

İspanya

6464 adet

$0.39

İsrail

1064 adet

$0.328

İsveç

795 adet

$0.2269

Kazakistan

1142 adet

$0.1807

Kıbrıs

258 adet

$0.1765

Kırgızistan

248 adet

$0.1765

Letonya

1091 adet

$0.1765

Litvanya

30 adet

$0.1765

Macaristan

16 adet

$0.2941

Moldova, Cumhuriyeti

634 adet

$0.1765

Polonya

49648 adet

$0.2225

Portekiz

6273 adet

$0.1707

Romanya

2530 adet

$0.1575

Türkiye

262 adet

$1.1765

Yunanistan

2765 adet

$0.309

Çek Cumhuriyeti

1143 adet

$0.1816

Hiçbir şey bulunamadı!