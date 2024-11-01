SMS kaydı için sanal numara satın al KakaoTalk
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan KakaoTalk'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi KakaoTalk'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
Seçildi hizmet
adet
En iyi 10 ülke KakaoTalk
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$0.2612
$0.0873
$0.0832
$0.0609
$0.0642
$0.0929
$0.2448
$0.0639
$0.192
$0.216
KakaoTalk için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam KakaoTalk erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici KakaoTalk numaralarını kullanın.
- Kısa süreli KakaoTalk profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. KakaoTalk erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken KakaoTalk hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
KakaoTalk dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
TanTan
CAIXA
My11Circle
CallApp
CommunityGaming
DewuPoison
Dominos Pizza
Huya
inDriver
IQOS
JDcom
Joyride
LYKA
NimoTV
Tango
urent/jet/RuSharing
Xiaomi
Ximalaya
Zupee
Золотая Корона
Oppo
QIWl
Doordash
HAPPYTUK
Tosla
Rumble
Ininal
Spartanpoker
WinzoGame
CashApp
SticPay
Nttgame
OfferUp
Allegro
eWallet
米画师Mihuashi
paycell
Wish
GalaxyChat
BIP
163СOM
Meta
Betfair
Yubo
Lyft
cryptocom
WestStein
Dostavista
Skroutz
SneakersnStuff
hily
Fotka
IndiaPlays
ROBINHOOD
Zilch
IPLwin
Depop
MPL
RummyOla
Kirana
IRCTC
Eneba
Noon
LOCO
RummyWealth
AGIBANK
Lotus
Ace2Three
Akudo
WorldRemit
Blued
Oriflame
MoneyPay
Justdating
CashFly
LoveRu
Codashop
Stripe
Oldubil
Siply
Virgo
Thisshop
Gittigidiyor
FunPay
Coindcx
SoulApp
Fruitz
NovaPoshta
GMNG
RRSA
Algida
Grofers
888casino
24betting
Foody
Rush
AdaKami
Rozetka
kolesa.kz
Bukalapak
FreeChargeApp
kufarby
Kaya
Br777
Aitu
PingPong
GiraBank
Weverse
FoodHub
Bykea
Chispa
icq
TeenPattiStarpro
AliExpress
Ukrnet
Magicbricks
Cathay
Band
JungleeRummy
Uplay
Mewt
MOMO
SamsungShop
Freelancer
GyFTR
PagSmile
Paytm
Roposo
99acres
Букмекерские
Şikayet var
MobiKwik
RummyLoot
BLIBLI
AVON
CliQQ
PharmEasy
Temu
Nextdoor
RummyCulture
Leboncoin
Paxful
CloudChat
Getmega
PaddyPower
Uklon
Rediffmail
Prom
UWIN
Pocket52
Gemgala
Bazos
Dosi
MonobankIndia
Alfa
G2G
勇仕网络Ys4fun
Keybase
LazyPay
Glovo
UU163
EscapeFromTarkov
Iti
Probo
Asda
irancell
Acko
AfreecaTV
Alchemy
Alibaba
All Access
Angel One
Ankama
AstraPay
Bajaj Finserv
BCA Syariah
Betano
Book My Play
BPJSTK
Bunq
BytePlus
Casino/bet/gambling
CityMall
Cloud Manager
CMB
Coca-Cola
CollabAct
CourseHero
EarnEasy
Feeld
Feels
Flip
Foodora
FreeNow
Friendtech
Fups
Gett
GoPayz
Gopuff
Grailed
Greggs
Greywoods
Her
INDOBA
iPanelOnline
Ipsos iSay
Lydia
Meitu
Mera Gaon
Miravia
MotorkuX
MTR Mobile
Muzz
myboost
Neocrypto
Neon
Next
Nubank
OneForma
Ozan SuperApp
Paybis
Paysend
Pinduoduo
PizzaHut
PlayerAuctions
Playerzpot
Pockit
Potato Chat
Prakerja
Prenagen Club
punjab citizen
Rambler
Razer
RummyCircle
Ryde
SBI Card
Servify
Shpock
SmartyPig
Spark Driver
StockyDodo
Tata Neu
This Fate
tiketcom
TRUTH SOCIAL
Tuul
UangMe
Upwork
Voi
WINDS
WooPlus
Yonogames
Zasilkovna
CoinFantasy
Chase
NMI
51exchange
Bjp
WellF
Sixer
Winmatch
Winzap
99Game
Swarail
Bingo101
Sbmurban
okk4.bet
Ludo24
WonderTicket
Innopay
GoogleChat
Pokemon Center Online
Gamestheshop
WhatsApp2
PlayTime
WooHoo
Nielsen
WinGO
Ülke seçin
Almanya
$0.2612
Togo
$0.0873
İtalya
$0.0832
Bulgaristan
$0.0609
Namibya
$0.0642
Kamerun
$0.0929
Yunanistan
$0.2448
Sri Lanka
$0.0639
Etiyopya
$0.192
Kuveyt
$0.216
Myanmar
$0.0779
Avusturya
$0.0779
Venezuela
$0.11
Kanada
$0.14
Malezya
$0.0633
Letonya
$0.6092
Amerika Birleşik Devletleri
$0.034
Angola
$0.1056
Arjantinli
$0.33
Bangladeş
$0.2965
Brezilya
$0.0999
Danimarka
$0.4471
Endonezya
$0.0681
Estonya
$0.265
Filipinler
$0.1306
Gana
$0.1939
Güney Afrika
$0.1888
Hindistan
$0.1108
İsviçre
$0.0609
Katar
$0.0609
Kazakistan
$0.0609
Kolombiya
$0.1199
Kongo
$0.066
Kore'a
$0.0803
Meksika
$0.1528
Mısır
$0.1961
Nijerya
$0.2589
Ruanda
$0.272
Suudi Arabistan
$0.3257
Tayland
$0.0645
Vietnam
$0.0823
Özbekistan
$0.0676
Şili
$0.13
Afganistan
$0.2636
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.2227
Anguilla
$0.2432
Antigua ve Barbuda
$0.3295
Arnavutluk
$0.4079
Aruba
$0.3138
Avustralya
$0.4703
Azerbaycan
$0.2353
Aziz Lusya
$0.2306
Bahamalar
$0.2479
Bahreyn
$0.4
Barbados
$0.3271
Belize
$0.2479
Belçika
$0.4232
Benin
$0.266
Bermuda
$0.0826
Beyaz Rusya
$0.4942
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.3295
Birleşik Krallık
$0.2039
Bolivya
$0.3295
Bosna-Hersek
$0.37
Botsvana
$0.252
Brunei Darussalam
$0.2353
Burkina Faso
$0.44
Burundi
$0.36
Butan
$0.378
Cape Verde
$0.2668
Cezayir
$0.135
Cibuti
$0.3138
Dominik Cumhuriyeti
$0.1472
Dominika
$0.2483
Ekvador
$0.2809
Ekvator Ginesi
$0.2965
El Salvador
$0.36
Eritre'a
$0.353
Ermenistan
$0.18
Fas
$0.2824
Fiji
$0.353
Fildişi Sahili
$0.1382
Filistin
$0.2353
Finlandiya
$0.5667
Fransa
$0.4
Fransız Guyanası
$0.3295
Gabon
$0.2668
Gambiya
$0.2455
Gine
$0.0691
Gine-Bissau
$0.0826
Grenada
$0.2353
Guadeloupe
$0.2824
Guatemala
$0.2353
Guyana
$0.315
Güney Sudan
$0.2667
Gürcistan
$0.2941
Haiti
$0.4126
Hollanda
$0.1639
Honduras
$0.3624
Hong Kong
$0.0796
Hırvatistan
$0.2265
Irak
$0.235
İran
$0.33
İrlanda
$0.2487
İspanya
$0.47
İsrail
$0.3399
İsveç
$0.3303
İzlanda
$0.3468
Jamaika
$0.0609
Japonya
$1.0333
Kamboçya
$0.231
Karadağ
$0.4283
Kayman Adaları
$0.3295
Kenya
$0.1605
Komorlar
$0.2809
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.0947
Kosta Rika
$0.4147
Küba
$0.0848
Kıbrıs
$0.44
Kırgızistan
$0.0991
Lao Halkının
$0.1883
Lesotho
$0.2479
Liberia
$0.32
Libya
$0.0697
Litvanya
$0.1942
Lübnan
$0.2942
Lüksemburg
$0.5883
Macaristan
$0.2813
Madagaskar
$0.3765
Makao
$0.1177
Makedonya
$0.3468
Malavi
$0.2479
Maldivler
$0.31
Mali
$0.559
Malta
$0.4706
Mauritius
$0.4118
Moldova, Cumhuriyeti
$0.3059
Monako
$0.3468
Montserrat
$0.2668
Moritanya
$0.3
Mozambik
$0.2965
Moğolistan
$0.2471
Nepal
$0.2965
Nijer
$0.0609
Nikaragua
$0.3138
Norveç
$0.0609
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.0698
Pakistan
$0.2192
Panama
$0.42
Paraguay
$0.47
Peru
$0.0653
Polonya
$0.2081
Portekiz
$0.2102
Porto Riko
$0.5295
Romanya
$0.1717
Saint Kitts ve Nevis
$0.0826
Saint Vincent
$0.0826
Samoa
$0.1765
Sao Tome ve Principe
$0.2668
Senegal
$0.215
Seyşeller
$0.2668
Sierra Leone
$0.1184
Singapur
$0.2
Slovakya
$0.353
Slovenya
$0.3327
Solomon Adaları
$0.0826
Somaliya
$0.4456
Sudan
$0.2809
Surinam
$0.2809
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.3329
Sırbistan
$0.2353
Tacikistan
$0.2118
Tanzanya
$0.0674
Tayvan
$0.353
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.44
Tonga
$0.0826
Toplantı
$0.353
Trinidad ve Tobago
$0.0826
Tunus
$0.4118
Türkiye
$0.2353
Türkmenistan
$0.2636
Uganda
$0.0609
Ukrayna
$0.3251
Umman
$0.3013
Uruguay
$0.21
Yemen
$0.1684
Yeni Gine Papua
$0.4075
Yeni Kaledonya
$0.2668
Yeni Zelanda
$0.2158
Zambiya
$0.2668
Zimbabve
$0.171
Çad
$0.4706
Çek Cumhuriyeti
$0.3669
Ürdün
$0.38