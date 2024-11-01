SMS kaydı için sanal numara satın al Netflix
Sanal numara ile çevrimiçi SMS alın
Kişisel telefonunuzu açığa çıkarmadan Netflix'a kaydolmak için tek kullanımlık bir numara kullanın. TIGER SMS aracılığıyla sanal numaralar, onay kodlarını anında almanızı sağlar.
Her gün milyonlarca kişi Netflix'a güveniyor. Gerçek cep telefonu numaranızı paylaşmadan erişim sağlamak istiyorsanız, geçici telefon numaraları gizli kalırken doğrulamayı kolayca geçmenizi sağlar.
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En iyi 10 ülke Netflix
Aşağıda en yüksek teslimat oranına sahip 10 ülke bulunmaktadır
$0.1205
$0.072
$0.072
$1.2403
$0.3467
$0.0625
$0.12
$0.0998
$0.0791
$0.1296
Netflix için tek kullanımlık sanal numara alın.
Sanal numaralar, gerçek telefon bilgilerinizi gizli tutarken size tam Netflix erişimi sağlar. Bu tek kullanımlık hatlar, hızlı doğrulama, iş profilleri veya yeni hesapları test etmek için kullanılabilir.
Sanal numaraları seçmenin faydaları
Fazla SIM kartı kullanmadan spam'den kaçınmak, kısa süreli profiller oluşturmak veya birden fazla hesabı yönetmek için geçici Netflix numaralarını kullanın.
- Kısa süreli Netflix profilleri oluşturun. Geçici kampanyalar veya promosyon kontrolleri için ideal.
- Coğrafi kısıtlamaları aşın. Netflix erişimi yerel bir numara gerektirse bile kaydolun.
- Gizliliği koruyun. Kişisel iletişim verilerinizi botlardan ve sızıntılardan uzak tutun.
- Otomasyonları ve toplu mesajlaşmayı test edin. Cihaz değiştirmeden ek hesaplar oluşturun.
TIGER SMS ile Başlarken – Adım Adım Rehber
Adım 1
Hesap Oluşturun ve Bakiye Yükleyin
TIGER SMS platformunda bir kullanıcı profili oluşturun. Kaydınızı tamamladıktan sonra hesabınıza bakiye yükleyin ve doğrulama ihtiyaçlarınıza uygun çok çeşitli sanal numaralara erişim sağlayın.
Adım 2
Ülke ve Hizmeti Seçin
Mevcut ülkeler listesinden ihtiyacınıza uygun olanı seçin.
Adım 3
Sanal Numaranızı Edinin
İstediğiniz numarayı seçin ve "Satın Al" butonuna tıklayın. Seçtiğiniz numara, panelinizdeki "Aktif Numaralar" bölümünde görüntülenecek ve kullanıma hazır hale gelecektir.
Adım 4
Doğrulama için numarayı kullanın
Aldığınız sanal numarayı kopyalayın ve kaydolurken veya hesabınızı doğrularken ilgili telefon numarası alanına girin.
Adım 5
Doğrulama Kodunuzu Alın
Hizmet doğrulama mesajını gönderdiğinde TIGER SMS arayüzüne geri dönün. Onay kodu, ilgili aktif numaranın yanında net şekilde görünecektir.
Bonus
SMS kodu 20 dakika içinde gelmezse, bakiyeniz otomatik olarak iade edilir. Yalnızca başarıyla alınan mesajlar için ücret ödersiniz.
Kullan-at numaraları kullanmanın temel faydaları
Kişisel iletişim bilgileri gizli kalır
Fiziksel SIM kartlara veya yedek cihazlara gerek yoktur
Doğrulama kodları anında çevrimiçi olarak gelir
Birden fazla ülkeden numara seçin
Sonuç
TIGER SMS ile birincil numaranız gizli kalırken Netflix hesaplarını tekrar tekrar doğrulayabilirsiniz.
Netflix dışında, hizmetimiz şu gibi uygulamalar ve platformlar için geçici sanal numaralar sunmaktadır:
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Sıkça Sorulan Sorular
Yeni sanal numaraların mevcutluğu hakkında bilgi, resmi Telegram botu @TigerSMSofficial_bot üzerinden takip edilebilir. Bu kanal, kullanıcıların en güncel numara envanterine erişmesine yardımcı olacak zamanında güncellemeler sağlar.
Satın alınan her numara için %100 SMS teslim oranı garanti edemiyoruz. Hizmetlerin algoritmaları, çeşitli nedenlerle geçici numaralara mesaj teslimini engelleyebilir. Başarı şansını artırmak için şu stratejileri deneyin:
- Yeni numaralar denemeye devam edin.
- Farklı ülkelerden numaralar deneyin.
- VPN kullanarak IP adresinizi değiştirin.
- Cihazınızdaki aktif oturumları kapatın
Sanal numara, bulutta barındırılan bir telekomünikasyon kaynağıdır; fiziksel bir SIM kart veya cihaza bağlı değildir ve sabit bir coğrafi konuma bağımlı değildir. Temel işlevi OTP ve aktivasyon kodları dahil SMS mesajlarını almaktır.
Sanal numaralarda SMS alma hizmeti, özel ekipman ve yazılımın bir kombinasyonu ile çalışır. SIM kartları yönetmek için kendi altyapımızı ve müşterilere mesaj almak üzere mobil numaralar tahsis eden özel yazılımlar kullanıyoruz.
Eğer kullanmak istediğiniz platform listede yer almıyorsa, "Other" (Diğer) seçeneğini işaretleyerek bir ülke seçin. Ardından satın alarak doğrulama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
Hizmet seçin
Instagram+Threads
Amazon
Viber
Flipkart
Google,youtube,Gmail
Telegram
ChatGPT
TikTok/Douyin
Вконтакте
Swiggy
Mercado
my jio
JivoMart
Discord
Myn Traffic
Truecaller
Uber
ZUS Coffee
Any other
Shopee
GooglePay
Netflix
PayPal
Signal
Snapchat
Naver
BigBasket
Meesho
Deliveroo
eBay
Bumble
Carousell
DiDi
Apple
Vinted
Spincrush
Claude
Grab
Shein
Dana
Payoneer
Alipay/Alibaba/1688
OkCupid
GMX
Picpay
Walmart
Ticketmaster
Gojek
Bolt
Hing
Googlemessenger
Line messenger
KakaoTalk
Tokopedia
Tencent QQ
Blizzard
Imo
Bilibili
Foodpanda
bet365
fiverr
Badoo
Grindr
Wolt
Mercari
Happn
Zoho
Yahoo
Airbnb
Akulaku
kleinanzeigen
GoogleVoice
OLX
LinkAja
Rebtel
Taobao
Craigslist
Paysafecard
Revolut
Яндекс
OZON
OffGamers
GCash
Yalla
Yemeksepeti
OVO
Taptap Send
BeReal
Meituan
Steam
Skout
Idealista
Onet
GG
Linode
IceCasino
Klarna
Marktplaats
Vercel
ENILIVE
Jingdong
Coinbase
Lazada
GoFundMe
BlaBlaCar
Kaggle
ProtonMail
Twitch
BIGO LIVE
Twilio
Wise
Sahibinden
Immowelt
Eyecon
Ubisoft
Railone
Match
Bharatgas
Kwai
Microsoft
1688
Nike
1хbet
Moneylion
Douyu
Zomato
Quipp
Dent
AOL
Careem
Papara
BitClout
HQ Trivia
Adidas
Astropay
Getir
Womply
Hopi
IFood
PciPay
Zalo
Michat
Hepsiburadacom
Dream11
Talabat
Trendyol
Poshmark
avito
Buff.163
Burger King
ДругВокруг
4Fun
GroupMe
myGLO
LightChat
MTS CashBack
McDonalds
Monese
МВидео
PGbonus
32red
Spotify
Stormgain
Zhihu
Airtel
Venmo
Mail.ru
Одноклассники
Юла
Seosprint
Mamba, MeetMe
EasyPay
Hezzl
Hermes
Delivery Club
Potato
Dhani
Olacabs
Netease
Baidu
Amasia
Clubhouse
RedBook
Skype
LoveLocal
Dundle
BotIm
Swagbucks
99app
Indomaret
Subito
Lebocoin
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İtalya
$0.1205
Birleşik Krallık
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Yunanistan
$0.072
Avustralya
$1.2403
Karadağ
$0.3467
Makedonya
$0.0625
Filipinler
$0.12
Kolombiya
$0.0998
Trinidad ve Tobago
$0.0791
Uruguay
$0.1296
Nikaragua
$0.0718
Angola
$0.0638
İspanya
$0.1271
Meksika
$0.0638
Amerika Birleşik Devletleri VIP
$0.0625
Malezya
$0.0637
Mısır
$0.0887
El Salvador
$0.45
Bolivya
$0.1942
Nijerya
$0.1551
Fransa
$0.1924
Peru
$0.1317
Endonezya
$0.0168
Şili
$0.0634
Tayland
$0.1341
Amerika Birleşik Devletleri
$0.0821
Kanada
$0.0412
Arjantinli
$0.1059
Brezilya
$0.1065
Türkiye
$0.2183
Almanya
$0.6079
Avusturya
$0.1414
Bahamalar
$0.28
Bangladeş
$0.2767
Cezayir
$0.1167
Ekvador
$0.2083
Ermenistan
$0.1
Estonya
$0.5283
Güney Afrika
$0.071
Hindistan
$0.2412
Hollanda
$0.0833
Hırvatistan
$0.2824
İran
$0.0625
İsviçre
$0.185
Kamerun
$0.2976
Katar
$0.45
Kazakistan
$0.0666
Kosta Rika
$0.2902
Letonya
$0.52
Myanmar
$0.1158
Panama
$0.28
Polonya
$0.043
Romanya
$0.0647
Suudi Arabistan
$0.1086
Tanzanya
$0.0118
Ukrayna
$0.0907
Venezuela
$0.0613
Çek Cumhuriyeti
$0.1417
Özbekistan
$0.1017
Macaristan
$0.0625
Bosna-Hersek
$0.3103
Slovenya
$0.2824
Afganistan
$0.29
Amerika Birleşik Devletleri virt
$0.1652
Anguilla
$0.3295
Antigua ve Barbuda
$0.3295
Arnavutluk
$0.33
Aruba
$0.3138
Azerbaycan
$0.182
Aziz Lusya
$0.3138
Bahreyn
$0.2809
Barbados
$0.3295
Belize
$0.3295
Belçika
$0.2824
Benin
$0.2387
Beyaz Rusya
$0.1765
Birleşik Arap Emirlikleri
$0.189
Botsvana
$0.2809
Brunei Darussalam
$0.0625
Bulgaristan
$0.4471
Burkina Faso
$0.3138
Burundi
$0.3294
Butan
$0.3138
Cape Verde
$0.3295
Cibuti
$0.3138
Danimarka
$0.25
Dominik Cumhuriyeti
$0.2
Dominika
$0.3295
Ekvator Ginesi
$0.3138
Eritre'a
$0.3076
Etiyopya
$0.182
Fas
$0.1871
Fildişi Sahili
$0.199
Finlandiya
$2.9295
Fransız Guyanası
$0.3295
Gabon
$0.3295
Gambiya
$0.3295
Gana
$0.1427
Gine
$0.1412
Gine-Bissau
$0.0774
Grenada
$0.3138
Guadeloupe
$0.3138
Guatemala
$0.1154
Guyana
$0.28
Güney Sudan
$0.1765
Gürcistan
$0.2695
Haiti
$0.1177
Honduras
$0.076
Hong Kong
$0.0996
Irak
$0.3295
İrlanda
$0.1176
İsrail
$0.1176
İsveç
$0.1808
İzlanda
$0.4283
Jamaika
$0.2387
Kamboçya
$0.25
Kayman Adaları
$0.3138
Kenya
$0.075
Komorlar
$0.2668
Kongo
$0.3295
Kongo (Demokratik Cumhuriyet)
$0.3295
Kuveyt
$0.22
Küba
$0.0625
Kıbrıs
$0.1765
Kırgızistan
$0.0625
Lao Halkının
$0.0353
Lesotho
$0.3295
Liberia
$0.3295
Libya
$0.079
Litvanya
$0.0999
Lübnan
$0.3295
Lüksemburg
$1.1765
Madagaskar
$0.3295
Makao
$0.1736
Malavi
$0.3295
Maldivler
$0.35
Mali
$0.182
Mauritius
$0.3138
Moldova, Cumhuriyeti
$0.1706
Monako
$0.3468
Montserrat
$0.3295
Moritanya
$0.3295
Mozambik
$0.2809
Moğolistan
$0.3295
Namibya
$0.3295
Nepal
$0.2306
Nijer
$0.3295
Norveç
$0.3537
Orta Afrika Cumhuriyeti
$0.0625
Pakistan
$0.1864
Paraguay
$0.143
Portekiz
$0.102
Porto Riko
$0.3295
Ruanda
$0.3295
Saint Kitts ve Nevis
$0.0774
Saint Vincent
$0.0774
Sao Tome ve Principe
$0.3295
Senegal
$0.182
Seyşeller
$0.3295
Sierra Leone
$0.3295
Singapur
$0.1541
Slovakya
$0.4612
Somaliya
$0.3295
Sri Lanka
$0.2479
Sudan
$0.0625
Surinam
$0.2316
Suriye Arap Cumhuriyeti
$0.2809
Svaziland
$0.0774
Sırbistan
$0.4283
Tacikistan
$0.101
Tayvan
$0.1765
Timor Doğu-Timor'un resmi adıdır.
$0.134
Togo
$0.2479
Toplantı
$0.3295
Tunus
$0.2965
Türkmenistan
$0.3295
Uganda
$0.3295
Umman
$0.298
Vietnam
$0.1765
Yemen
$0.2936
Yeni Gine Papua
$0.079
Yeni Kaledonya
$0.3295
Yeni Zelanda
$0.2182
Zambiya
$0.2082
Zimbabve
$0.3295
Çad
$0.3295
Ürdün
$0.0625