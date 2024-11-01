01
Gizlilik araçları, hesap açma veya uygulama otomasyonu anlatan Telegram kanalı sahipleri
SMS veya OTP doğrulaması için geçici numaraya ihtiyaç duyanları davet edin. Her aktivasyonda %5 kazanırsınız, referans başına 50 $’a kadar; davet edeceğiniz kişi sayısında sınır yok.
01
Gizlilik araçları, hesap açma veya uygulama otomasyonu anlatan Telegram kanalı sahipleri
02
«Gerçek numaranı vermeden herhangi bir uygulamayı doğrula» rehberleri yazan blog yazarları ve webmasterlar
03
SMS onay servislerini inceleyen ve karşılaştıran siteler
04
Forumlarda ve gruplarda zaten «sanal numara için hangi servisi kullanıyorsun» sorusuna cevap verenler
05
Web sitesi ya da kanalı olmasa da Tiger SMS’i arkadaşlarına veya iş arkadaşlarına öneren herkes
Kitleniz zaten WhatsApp, Telegram ya da başka bir servis için SMS veya OTP kodu almak üzere sanal numaraya ihtiyaç duyuyorsa, bu program o tavsiyeyi tek seferlik bir iyilik olmaktan çıkarıp sürekli gelire dönüştürür.
Giriş yaptığınızda Tiger SMS hesabınız size kişisel bir referans bağlantısı ve özelleştirebileceğiniz kısa bir kod verir.
Bir incelemeye, Telegram kanalına, YouTube açıklamasına, foruma koyun ya da geçici numaraya ihtiyacı olan bir arkadaşınıza gönderin.
Bağlantınıza tıklayıp sonra sanal numara aktive eden herkes referansınız olur. Her başarılı aktivasyondan %5 kazanırsınız.
Her komisyon otomatik olarak referans bakiyenize geçer. Kendi USDT cüzdanınıza çekin ya da Tiger SMS bakiyenize aktarıp numara alın.
Sadece ilki değil. Referansınızın aktive ettiği her geçici numara sayılır; tek tek de alsa toplu da alsa, o referans için üst sınıra ulaşana kadar devam eder. Bakiye yüklemesi tek başına sayılmaz: komisyon numara aktive edildiğinde doğar.
Bir referanstan kazancınız 50 $’a ulaştığında o kişi bakiyenize eklemeyi bırakır. Kaç kişi davet edeceğinizde ise sınır yok.
10 referans 500 $’a kadar · 50 referans 2.500 $’a kadar
Referans bakiyenizi $1.00 tutarından itibaren anında Tiger SMS bakiyenize aktarıp numara alın. Ya da kendi USDT cüzdanınıza çekin.
USDT çekiminde $1.00 tutarında ağ ücreti vardır ve talep ettiğiniz tutardan kesilir. Parayı Tiger SMS bakiyenize aktarmak ücretsizdir.
Bağlantınıza ilk tıklayan kişi 90 gün boyunca sizindir; kayıt olduğu anda da kalıcı olarak referansınız olur.
Biri incelemenizi ocakta okuyup martta kayıt olabilir. İlk tıklamadan itibaren 90 gün içinde olduğu sürece kredi yine sizin bağlantınızındır.
Önce sizin bağlantınıza, sonra başkasınınkine tıklarsa referans yine sizde kalır. İlk tıklama kazanır.
Bir rehber, Telegram’da sabitlenmiş bir gönderi ya da inceleme videosu, insanlar bulup tıkladığı sürece referans getirmeye devam eder; sadece yayınlandığı ilk hafta değil.
Bu tahminde referans başına 50 $’lık ömür boyu üst sınır zaten uygulanmıştır.
Yalnızca bir tahmin: gerçek komisyonunuz referanslarınızın ne kadar aktivasyon yaptığına bağlıdır.
O referansın aktive ettiği her geçici numaranın %5’i; tek tek ya da toplu alımlarda, o kişiden toplamınız 50 $’a ulaşana kadar.
Devam eder. Referansınızın yaptığı her aktivasyon sayılır, sadece ilki değil. Yalnızca o referans için 50 $ sınırı buna son verir.
Hayır. Komisyon yalnızca SMS ya da OTP kodu almak için numara aktive edildiğinde hesaplanır. Numara aktive etmeden bakiye yüklemek size komisyon kazandırmaz.
O aktivasyonun komisyonu geri alınır, çünkü ödeme yalnızca başarılı aktivasyonlar için yapılır. İadeler nadirdir ve neredeyse her zaman ilk saatlerde olur.
O kişiden 50 $’a ulaştıktan sonra yeni komisyon almayı bırakırsınız. Zaten kazandığınız 50 $ hesabınızda kalır. Toplam kazancınızı artıran şey yeni referanslar getirmektir.
Evet, ilk tıklamadan itibaren 90 gün içinde kayıt olduysa sayılır. Kayıt olduktan sonra kalıcı olarak sizin referansınızdır.
Bağlantısına ilk tıklanan kişi referansı alır. Son tıklama değil, ilk tıklama kazanır.
İki yol var. Referans bakiyenizi $1.00 tutarından itibaren anında Tiger SMS bakiyenize aktarıp numara alın ya da $20.00 tutarından itibaren USDT çekimi talep edin. Çekim talepleri gönderilmeden önce ekibimizce kontrol edilir.
Siz. $1.00 tutarındaki ağ ücreti talep ettiğiniz tutardan kesilir, yani cüzdana o tutardan $1.00 düşülerek geçer. Çekim formu, siz onaylamadan önce kesin rakamı gösterir. Referans bakiyenizi Tiger SMS bakiyenize aktarmak ise ücretsizdir.
Hayır, çekimler belirttiğiniz cüzdana USDT olarak ödenir. Numara almak için Tiger SMS bakiyenizi yüklemek ayrı bir konudur ve kart ile diğer yöntemleri destekler.
Referans bağlantınızı almak, istatistiklerinizi görmek ve ödeme almak için bir Tiger SMS hesabı gerekir. Kendiniz numara almak zorunda değilsiniz.
Hayır. Referans, gerçekten sizin getirdiğiniz gerçek bir kişi olmalıdır. İkinci hesapla kendini davet etmek ya da sahte kayıtlar komisyon kazandırmaz ve sizi programdan çıkarabilir.
Boşluk olması sorun değil. 50 $ sınırı referans başına ömür boyudur, aylık değil.
İkisi için de. 90 günlük süre tam olarak karşılaştırma yazısı, kayıt rehberi ya da inceleme videosunun yayınlandıktan çok sonra bile size kazandırması için var.
Her aktivasyon sayılır: WhatsApp, Telegram ya da Tiger SMS’in desteklediği herhangi bir SMS veya OTP doğrulama servisi için alınan sanal numara.
Başlamadan önce bir sorunuz mu var? Doğrudan Tiger SMS ekibine yazın.Telegram’dan yazın