TR
Giriş yap Kayıt ol
Yönlendirme programı

Sanal Numara Ortaklık Programı

SMS veya OTP doğrulaması için geçici numaraya ihtiyaç duyanları davet edin. Her aktivasyonda %5 kazanırsınız, referans başına 50 $’a kadar; davet edeceğiniz kişi sayısında sınır yok.

Ortak ol Nasıl çalışır
Yönlendirme programı
5% her aktivasyondan
$50 referans başına üst sınır
90 gün ilk tıklama süresi
USDT kendi cüzdanınıza çekim
10,000+ ortak şu anda referans programında aktif
$150,000+ şimdiye kadar ortaklara ödendi
$2,000 en iyi ortakların aylık kazancı

Bu program kimler için

01

Gizlilik araçları, hesap açma veya uygulama otomasyonu anlatan Telegram kanalı sahipleri

02

«Gerçek numaranı vermeden herhangi bir uygulamayı doğrula» rehberleri yazan blog yazarları ve webmasterlar

03

SMS onay servislerini inceleyen ve karşılaştıran siteler

04

Forumlarda ve gruplarda zaten «sanal numara için hangi servisi kullanıyorsun» sorusuna cevap verenler

05

Web sitesi ya da kanalı olmasa da Tiger SMS’i arkadaşlarına veya iş arkadaşlarına öneren herkes

Kitleniz zaten WhatsApp, Telegram ya da başka bir servis için SMS veya OTP kodu almak üzere sanal numaraya ihtiyaç duyuyorsa, bu program o tavsiyeyi tek seferlik bir iyilik olmaktan çıkarıp sürekli gelire dönüştürür.

Referans programı nasıl çalışır

Bağlantını al

Giriş yaptığınızda Tiger SMS hesabınız size kişisel bir referans bağlantısı ve özelleştirebileceğiniz kısa bir kod verir.

Paylaş

Bir incelemeye, Telegram kanalına, YouTube açıklamasına, foruma koyun ya da geçici numaraya ihtiyacı olan bir arkadaşınıza gönderin.

Onlar aktive eder, siz kazanırsınız

Bağlantınıza tıklayıp sonra sanal numara aktive eden herkes referansınız olur. Her başarılı aktivasyondan %5 kazanırsınız.

Kazancını al

Her komisyon otomatik olarak referans bakiyenize geçer. Kendi USDT cüzdanınıza çekin ya da Tiger SMS bakiyenize aktarıp numara alın.

Ne kazanırsınız

5%

Her aktivasyonda ödenir

Sadece ilki değil. Referansınızın aktive ettiği her geçici numara sayılır; tek tek de alsa toplu da alsa, o referans için üst sınıra ulaşana kadar devam eder. Bakiye yüklemesi tek başına sayılmaz: komisyon numara aktive edildiğinde doğar.

$50

Üst sınır kişi başına, program başına değil

Bir referanstan kazancınız 50 $’a ulaştığında o kişi bakiyenize eklemeyi bırakır. Kaç kişi davet edeceğinizde ise sınır yok.

10 referans 500 $’a kadar · 50 referans 2.500 $’a kadar

Paranı almanın iki yolu

Referans bakiyenizi $1.00 tutarından itibaren anında Tiger SMS bakiyenize aktarıp numara alın. Ya da kendi USDT cüzdanınıza çekin.

USDT çekiminde $1.00 tutarında ağ ücreti vardır ve talep ettiğiniz tutardan kesilir. Parayı Tiger SMS bakiyenize aktarmak ücretsizdir.

90 günlük referans süresi

Bağlantınıza ilk tıklayan kişi 90 gün boyunca sizindir; kayıt olduğu anda da kalıcı olarak referansınız olur.

Geç verilen kararlar da sayılır

Biri incelemenizi ocakta okuyup martta kayıt olabilir. İlk tıklamadan itibaren 90 gün içinde olduğu sürece kredi yine sizin bağlantınızındır.

Kimse sizin yerinizi alamaz

Önce sizin bağlantınıza, sonra başkasınınkine tıklarsa referans yine sizde kalır. İlk tıklama kazanır.

Eski içerik kazandırmaya devam eder

Bir rehber, Telegram’da sabitlenmiş bir gönderi ya da inceleme videosu, insanlar bulup tıkladığı sürece referans getirmeye devam eder; sadece yayınlandığı ilk hafta değil.

Ortak ol

Kazanç hesaplayıcı

Aylık komisyonunuz $15.00
Yıllık komisyonunuz $180.00

Yalnızca bir tahmin: gerçek komisyonunuz referanslarınızın ne kadar aktivasyon yaptığına bağlıdır.

Sık sorulan sorular

O referansın aktive ettiği her geçici numaranın %5’i; tek tek ya da toplu alımlarda, o kişiden toplamınız 50 $’a ulaşana kadar.

Devam eder. Referansınızın yaptığı her aktivasyon sayılır, sadece ilki değil. Yalnızca o referans için 50 $ sınırı buna son verir.

Hayır. Komisyon yalnızca SMS ya da OTP kodu almak için numara aktive edildiğinde hesaplanır. Numara aktive etmeden bakiye yüklemek size komisyon kazandırmaz.

O aktivasyonun komisyonu geri alınır, çünkü ödeme yalnızca başarılı aktivasyonlar için yapılır. İadeler nadirdir ve neredeyse her zaman ilk saatlerde olur.

O kişiden 50 $’a ulaştıktan sonra yeni komisyon almayı bırakırsınız. Zaten kazandığınız 50 $ hesabınızda kalır. Toplam kazancınızı artıran şey yeni referanslar getirmektir.

Evet, ilk tıklamadan itibaren 90 gün içinde kayıt olduysa sayılır. Kayıt olduktan sonra kalıcı olarak sizin referansınızdır.

Bağlantısına ilk tıklanan kişi referansı alır. Son tıklama değil, ilk tıklama kazanır.

İki yol var. Referans bakiyenizi $1.00 tutarından itibaren anında Tiger SMS bakiyenize aktarıp numara alın ya da $20.00 tutarından itibaren USDT çekimi talep edin. Çekim talepleri gönderilmeden önce ekibimizce kontrol edilir.

Siz. $1.00 tutarındaki ağ ücreti talep ettiğiniz tutardan kesilir, yani cüzdana o tutardan $1.00 düşülerek geçer. Çekim formu, siz onaylamadan önce kesin rakamı gösterir. Referans bakiyenizi Tiger SMS bakiyenize aktarmak ise ücretsizdir.

Hayır, çekimler belirttiğiniz cüzdana USDT olarak ödenir. Numara almak için Tiger SMS bakiyenizi yüklemek ayrı bir konudur ve kart ile diğer yöntemleri destekler.

Referans bağlantınızı almak, istatistiklerinizi görmek ve ödeme almak için bir Tiger SMS hesabı gerekir. Kendiniz numara almak zorunda değilsiniz.

Hayır. Referans, gerçekten sizin getirdiğiniz gerçek bir kişi olmalıdır. İkinci hesapla kendini davet etmek ya da sahte kayıtlar komisyon kazandırmaz ve sizi programdan çıkarabilir.

Boşluk olması sorun değil. 50 $ sınırı referans başına ömür boyudur, aylık değil.

İkisi için de. 90 günlük süre tam olarak karşılaştırma yazısı, kayıt rehberi ya da inceleme videosunun yayınlandıktan çok sonra bile size kazandırması için var.

Her aktivasyon sayılır: WhatsApp, Telegram ya da Tiger SMS’in desteklediği herhangi bir SMS veya OTP doğrulama servisi için alınan sanal numara.

Program koşulları v1.0
  • Referansınızın başarıyla tamamladığı her aktivasyonun fiyatının %5’ini kazanırsınız.
  • Bakiye yüklemeleri tek başına kazanç sağlamaz. Komisyon, numara aktive edildiğinde doğar.
  • Bir referanstan toplam komisyonunuz, o kişi Tiger SMS’i kullandığı süre boyunca 50 $ ile sınırlıdır. Referans sayısında sınır yoktur.
  • Bir aktivasyon iade edilir ya da iptal edilirse, onun için ödenen komisyon geri alınır.
  • Bağlantınıza yapılan tıklama o ziyaretçiyi 90 gün boyunca size ayırır. Kayıt olduğunda kalıcı olarak referansınız olur.
  • İlk tıklama kazanır: önceki bir referans bağlantısı, sonraki bir bağlantıyla asla değiştirilmez.
  • Kendini davet etmek, kendinize ait ikinci hesaplar ve sahte kayıtlar komisyon kazandırmaz.
  • Çekimler $20.00 tutarından başlar ve gönderilmeden önce ekibimiz tarafından incelenir.
  • $1.00 tutarındaki USDT ağ ücreti her çekimden kesilir: cüzdana talep edilen tutardan bu ücret düşülerek geçer.
  • Tiger SMS, kötüye kullanım nedeniyle bir ortağı programdan çıkarabilir ve inceleme sürerken kazanılan bakiyeyi dondurabilir.

Başlamadan önce bir sorunuz mu var? Doğrudan Tiger SMS ekibine yazın.

Telegram’dan yazın