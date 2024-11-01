TR
Giriş yap Kayıt ol
Satın alınacak miktar UPA Top list Telefon doğrulayıcı SMS ile para kazanma Serbest Numaralar Blog Sıkça Sorulan Sorular Geribildirim Ortaklar Kişiler

Genel teklif
Kişisel veri ve çerez politikası
Ödeme politikası
Teslimat politikası
İade politikası
Dönüş politikası
Site Haritası

Gerçek zamanlı numara doğrulaması sağlayan HLR Deep

Küresel kapsamlı, gerçek zamanlı gelişmiş HLR zekası; hassas numara doğrulaması, detaylı operatör tespiti ve ayrıntılı mobil ağ içgörüleri sağlar

Ücretsiz deneyin – kayıt gerekmez

Toplu telefon numarası doğrulaması yapmak istiyor musunuz?
Toplu doğrulama özelliği HLR Deep hizmeti tarafından sağlanır.
Hemen kayıt olun, özellik anında kullanıma açılsın!
Yüzlerce numarayı aynı anda doğrulayın
Sonuçları gerçek zamanlı alın
Her numara için ayrıntılı verilere erişin
Kayıt olun ve başlayın (Gitmek için tıklayın)
Güçlü yetenekler
Numaraları güvenle doğrulamak için gereken her şey

Toplu telefon numarası doğrulama
Tek seferde 1.000 numaraya kadar doğrulamak için bir CSV dosyası yükleyin

Akıllı maliyet optimizasyonu
Sadece kullandığınız kadar ödeyin, gizli ücret yok

Güvenli ve güvenilir
JWT tabanlı kimlik doğrulama ile inşa edildi ve kararlı performans için optimize edildi

Anlık numara sorgulama
Tek bir numarayı saniyeler içinde doğrulayın ve hemen içgörüler alın

Tam aktivite kaydı
Gelişmiş arama ve filtreleme ile tüm önceki kontrolleri görüntüleyin

Sorunsuz API entegrasyonu
Hızlı toplu doğrulama için HLR Deep API'ına kolayca bağlanın
Nasıl çalışır
Üç adımlı basit akışla birkaç dakika içinde numara doğrulamaya başlayın
Adım 1
Numaraları gönderin
Tek bir telefon numarası girin veya binlerce kişi içeren bir CSV dosyası yükleyerek geniş çaplı doğrulama yapın

Adım 2
Gerçek zamanlı doğrulama
Platform, doğruluğu teyit etmek için dünya çapındaki operatör ağları ve HLR veritabanlarında gerçek zamanlı sorgular çalıştırır

Adım 3
İçgörüleri görüntüle
Numara durumu, operatör, coğrafi veriler ve standart format dahil ayrıntılı doğrulama sonuçlarını görün
Sıkça Sorulan Sorular
  • Telefon numarası doğrulaması nedir?

    Telefon numarası doğrulama, bir numaranın geçerli, aktif ve arama veya SMS alabilir olduğunu doğrulama sürecidir. Numara formatı, operatör bilgisi, hat türü ve gerçek zamanlı bağlantı durumu kontrol edilir.

  • Doğrulama hizmetiniz ne kadar doğru?

    HLR Deep, birden fazla birinci seviye HLR sağlayıcısına ve gerçek zamanlı operatör veritabanlarına bağlanarak %99,9 doğruluk sağlar. 200'den fazla ülkede her ay milyarlarca numarayı güncel verilerle doğrular.

  • Doğrulamadan hangi bilgileri alırım?

    Geçerlilik durumu (aktif/pasif), hat türü (mobil/sabit/VOIP), operatör adı, ülke kodu ve taşınma durumu dahil kapsamlı bilgiler alırsınız.

  • Toplu doğrulama sunuyor musunuz?

    Evet, HLR Deep CSV yüklemeleri ve API üzerinden toplu işlemeyi destekler. Binlerce veya milyonlarca numarayı yüksek hızda ve ayrıntılı raporlarla aynı anda doğrulayabilirsiniz.

  • API mevcut mu?

    Elbette! HLR Deep ayrıntılı dokümantasyona sahip kapsamlı bir API sunuyor; entegrasyon genellikle 10 dakikadan az sürer.

  • Numaralarını doğruladığımda sahiplerine bildirim gider mi?

    Hayır, doğrulama sürecimiz numara sahibine tamamen görünmezdir. Teknik kontrolleri, doğrulanan numaraya herhangi bir mesaj veya bildirim göndermeden yapıyoruz.