Gerçek zamanlı numara doğrulaması sağlayan HLR Deep
Telefon numarası doğrulaması nedir?
Telefon numarası doğrulama, bir numaranın geçerli, aktif ve arama veya SMS alabilir olduğunu doğrulama sürecidir. Numara formatı, operatör bilgisi, hat türü ve gerçek zamanlı bağlantı durumu kontrol edilir.
Doğrulama hizmetiniz ne kadar doğru?
HLR Deep, birden fazla birinci seviye HLR sağlayıcısına ve gerçek zamanlı operatör veritabanlarına bağlanarak %99,9 doğruluk sağlar. 200'den fazla ülkede her ay milyarlarca numarayı güncel verilerle doğrular.
Doğrulamadan hangi bilgileri alırım?
Geçerlilik durumu (aktif/pasif), hat türü (mobil/sabit/VOIP), operatör adı, ülke kodu ve taşınma durumu dahil kapsamlı bilgiler alırsınız.
Toplu doğrulama sunuyor musunuz?
Evet, HLR Deep CSV yüklemeleri ve API üzerinden toplu işlemeyi destekler. Binlerce veya milyonlarca numarayı yüksek hızda ve ayrıntılı raporlarla aynı anda doğrulayabilirsiniz.
API mevcut mu?
Elbette! HLR Deep ayrıntılı dokümantasyona sahip kapsamlı bir API sunuyor; entegrasyon genellikle 10 dakikadan az sürer.
Numaralarını doğruladığımda sahiplerine bildirim gider mi?
Hayır, doğrulama sürecimiz numara sahibine tamamen görünmezdir. Teknik kontrolleri, doğrulanan numaraya herhangi bir mesaj veya bildirim göndermeden yapıyoruz.