Sıkça Sorulan Sorular

Ne kadar hızlı SMS alacağım?

SMS almak ve sanal bir numara ile kayıt olmak, normal bir SIM kart kullanırken aynı miktarda zaman alır. Doğrulama kodu içeren bir SMS almadıysanız uzun bir süre, o zaman satın aldığınız numarayı "İptal" düğmesine tıklayarak iptal edebilirsiniz. Fonlar anında hesabınıza iade edilecektir. Şu anda bulunmadığınız bir ülke numarası kullanıyorsanız, VPN kullanmanız önerilir. Çoğu hizmet, mobil operatörün ülkesi ile kullanıcının gerçek konumunu karşılaştırır.