Sıkça Sorulan Sorular
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Ne kadar hızlı SMS alacağım?
SMS almak ve sanal bir numara ile kayıt olmak, normal bir SIM kart kullanırken aynı miktarda zaman alır. Doğrulama kodu içeren bir SMS almadıysanız uzun bir süre, o zaman satın aldığınız numarayı "İptal" düğmesine tıklayarak iptal edebilirsiniz. Fonlar anında hesabınıza iade edilecektir. Şu anda bulunmadığınız bir ülke numarası kullanıyorsanız, VPN kullanmanız önerilir. Çoğu hizmet, mobil operatörün ülkesi ile kullanıcının gerçek konumunu karşılaştırır.
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Tek sanal numarama kaç mesaj alabilirim?
Bir sanal numara, satın alma işlemi sırasında seçilen belirli bir hizmetten 1 SMS alabilir.
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Hizmet hangi yollardan bakiyeyi yükleme destekliyor?
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Eğer sitenin SMS aktivasyonu için gerekli hizmeti yoksa ne yapabilirim?
Mobil operatörünün ülkesini değiştirmeyi deneyin, çünkü seçtiğiniz ülke için numara olmayabilir. Bu eylem sonuç getirmediyse, sitemizin destek servisi ile iletişime geçin.
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Seçtiğim hizmet için neden uygun numaralar yok?
Her hizmet için sanal numara sayısı sınırlıdır ve bunların kullanılabilirliği doğrudan müşteri talebine bağlıdır. Eğer istenilen hizmet için numaralar mevcut değilse, biraz beklemeniz gerekebilir ve kesinlikle yeni numaralar ekleyeceğiz.