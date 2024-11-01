仮想番号 紹介プログラム

01
プライバシーツール・アカウント登録・アプリ自動化を扱うTelegramチャンネル運営者
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プライバシーツール・アカウント登録・アプリ自動化を扱うTelegramチャンネル運営者
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「本当の番号を使わずにアプリを認証する方法」を書くブロガーやウェブマスター
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SMS認証サービスのレビュー・比較サイト
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掲示板やコミュニティで「仮想番号はどこを使ってる？」に答えている人
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サイトやチャンネルがなくても、友人や同僚にTiger SMSを勧めるすべての人
あなたの読者がすでにWhatsAppやTelegramなどのSMS・OTPコード受信用に仮想番号を必要としているなら、このプログラムはその紹介を一度きりの親切ではなく継続的な収入に変えます。
ログインすると、Tiger SMSのアカウントに専用の紹介リンクと、自由に変更できる短いコードが用意されます。
レビュー記事やTelegramチャンネル、YouTubeの概要欄、掲示板に貼るほか、一時番号が必要な友人に直接送ってもかまいません。
あなたのリンクをクリックし、後から仮想番号をアクティベートした人はすべてあなたの紹介ユーザーになります。成功したアクティベーションごとに5%を獲得します。
すべての報酬は自動で紹介残高に入ります。自分のUSDTウォレットへ出金するか、Tiger SMSの残高に移して番号の購入に使えます。
最初の1件だけではありません。紹介したユーザーがアクティベートした一時番号は、単発でもまとめ買いでも、その人の上限に達するまですべて対象です。残高のチャージだけでは対象外で、番号がアクティベートされた時点で報酬が発生します。
1人の紹介ユーザーからの報酬が50ドルに達すると、その人からの加算は止まります。紹介できる人数に上限はありません。
紹介10人で最大500ドル・50人で最大2,500ドル
$1.00 から紹介残高をTiger SMSの残高へ即時に移して番号購入に使えます。自分のUSDTウォレットへの出金も可能です。
USDT出金には $1.00 のネットワーク手数料がかかり、申請額から差し引かれます。Tiger SMSの残高への移動は無料です。
先にあなたのリンクをクリックした人は、その後90日間あなたのものです。登録した時点で、そのまま永久にあなたの紹介ユーザーになります。
1月にあなたのレビューを読み、3月に登録することもあります。初回クリックから90日以内であれば、成果はあなたのリンクのものです。
先にあなたのリンク、後から別の人のリンクをクリックしても、紹介はあなたのままです。先にクリックされた方が優先されます。
ガイド記事、Telegramの固定投稿、レビュー動画は、公開直後の1週間だけでなく、人が見つけてクリックし続ける限り紹介を生み続けます。
この試算には、紹介1人あたり生涯50ドルの上限がすでに適用されています。
あくまで目安です。実際の報酬は紹介ユーザーが実際にどれだけアクティベートするかで変わります。
その紹介ユーザーがアクティベートした一時番号ごとに5%です。単発でもまとめ買いでも対象で、その人からの合計が50ドルに達するまで続きます。
継続します。最初の1件だけでなく、紹介ユーザーのすべてのアクティベーションが対象です。止まるのは、その人の50ドル上限に達したときだけです。
いいえ。報酬はSMSやOTPコードを受け取るために番号をアクティベートしたときにのみ計算されます。番号をアクティベートせず残高を追加しても報酬は発生しません。
そのアクティベーションの報酬は取り消されます。報酬は成功したアクティベーションにのみ支払われるためです。返金はまれで、ほとんどが最初の数時間以内に起こります。
その人からの合計が50ドルに達した後は、新しい報酬が入らなくなるだけです。すでに得た50ドルはアカウントに残ります。総収入を伸ばす方法は、新しい紹介を増やすことです。
はい、初回クリックから90日以内に登録していれば対象です。登録後は永久にあなたの紹介ユーザーになります。
先にクリックされたリンクの持ち主が紹介を得ます。最後のクリックではなく、最初のクリックが優先です。
方法は2つです。$1.00 から紹介残高をTiger SMSの残高へ即時に移して番号購入に使うか、$20.00 からUSDTでの出金を申請します。出金申請は送金前に当社チームが確認します。
お客様のご負担です。ネットワーク手数料 $1.00 が申請額から差し引かれるため、ウォレットにはその金額から $1.00 を引いた額が届きます。確定前に出金フォームが正確な金額を表示します。紹介残高をTiger SMSの残高へ移す場合は費用はかかりません。
いいえ、出金はご指定のウォレットへUSDTで支払われます。番号購入のためのTiger SMS残高チャージは別物で、カードなど他の決済手段に対応しています。
紹介リンクの取得、統計の閲覧、報酬の受け取りにはTiger SMSのアカウントが必要です。自分で番号を購入する必要はありません。
いいえ。紹介ユーザーは、あなたが実際に連れてきた実在の人物である必要があります。2つ目のアカウントによる自己紹介や偽の登録は報酬の対象外で、プログラムから除外されることがあります。
間が空いても問題ありません。50ドルの上限は月ごとではなく、紹介1人あたり生涯の上限です。
どちらも対象です。90日間のウィンドウは、比較記事や登録ガイド、レビュー動画が公開後もずっと成果を生み続けるために設けられています。
アクティベーションはすべて対象です。WhatsAppやTelegram、そのほかTiger SMSが対応するSMS・OTP認証サービス向けの仮想番号も含まれます。
始める前に質問があれば、Tiger SMSのチームに直接メッセージをどうぞ。Telegramで問い合わせる