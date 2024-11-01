仮想番号 紹介プログラム

最初の1件だけではありません。紹介したユーザーがアクティベートした一時番号は、単発でもまとめ買いでも、その人の上限に達するまですべて対象です。残高のチャージだけでは対象外で、番号がアクティベートされた時点で報酬が発生します。

1人の紹介ユーザーからの報酬が50ドルに達すると、その人からの加算は止まります。紹介できる人数に上限はありません。

受け取り方は2通り

$1.00 から紹介残高をTiger SMSの残高へ即時に移して番号購入に使えます。自分のUSDTウォレットへの出金も可能です。

USDT出金には $1.00 のネットワーク手数料がかかり、申請額から差し引かれます。Tiger SMSの残高への移動は無料です。