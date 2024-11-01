リアルタイム番号バリデーション 提供: HLR Deep

検証サービスの精度はどのくらいですか？

HLR Deep は複数の Tier1 HLR プロバイダーやリアルタイムのキャリアデータベースに接続し、99.9% の精度を維持します。200 以上の国で毎月数十億の番号を検証し、情報を常に更新しています。