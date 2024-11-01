JP
サインイン 登録
番号を買う API Top list 電話番号バリデーター SMSを使ってお金を稼ぐ 無料番号 ブログ よくある質問 フィードバック パートナー お問い合わせ

公開オファー
個人データとCookieポリシー
支払いポリシー
配達ポリシー
返金ポリシー
返品ポリシー
サイトマップ

リアルタイム番号バリデーション 提供: HLR Deep

世界中をカバーする高度なリアルタイム HLR インテリジェンスで、正確な電話番号検証、詳細なキャリア特定、モバイルネットワークの洞察を提供

無料でお試しください（登録不要）

大量の電話番号を検証しますか？
大量検証機能は HLR Deep サービスが提供します。
今すぐ登録するとすぐに利用できます！
一度に数百件の番号を検証
リアルタイムで結果を受け取る
各番号の詳細データにアクセス
登録して始める (クリックして移動)
強力な機能
安心して番号を検証するために必要なすべて

大量の電話番号検証
CSV をアップロードして一度に最大 1,000 件の番号を検証

スマートなコスト最適化
使った分だけ支払い、隠れた料金はありません

安全で信頼できる
JWT 認証を基盤に構築され、安定したパフォーマンスに最適化されています

即時番号検索
単一の電話番号を数秒で確認し、すぐにインサイトを取得

アクティビティの完全ログ
高度な検索とフィルターで過去のチェックをすべて確認できます

シームレスな API 連携
高速な大量検証のために HLR Deep API に簡単に接続できます
使い方
3 つの簡単なステップで数分以内に番号検証を開始
ステップ 1
番号を送信
個別の電話番号を入力するか、数千件の連絡先を含む CSV をアップロードして大規模に検証します

ステップ 2
リアルタイム検証
プラットフォームは世界中のキャリアネットワークと HLR データベースにリアルタイムでクエリを実行し、精度を確認します

ステップ 3
インサイトを見る
番号のステータス、通信事業者、地域データ、標準化された形式など詳細な検証結果を確認できます
よくある質問
  • 電話番号の検証とは何ですか？

    電話番号の検証とは、その番号が有効でアクティブかつ通話や SMS を受信できることを確認するプロセスです。番号の形式、キャリア情報、回線タイプ、リアルタイムの接続状況をチェックします。

  • 検証サービスの精度はどのくらいですか？

    HLR Deep は複数の Tier1 HLR プロバイダーやリアルタイムのキャリアデータベースに接続し、99.9% の精度を維持します。200 以上の国で毎月数十億の番号を検証し、情報を常に更新しています。

  • 検証からどんな情報を得られますか？

    有効状態（稼働中/非稼働）、回線タイプ（携帯/固定/VOIP）、キャリア名、国コード、ポート済みかどうかなどの詳細を受け取ります。

  • 大量検証は提供していますか？

    はい。HLR Deep は CSV アップロードと API 経由での大量処理に対応しています。何千、何百万という番号を高速で検証し、詳細なレポートを受け取れます。

  • API は利用できますか？

    もちろんです。HLR Deep は充実したドキュメント付きの包括的な API を提供しており、統合は通常 10 分以内で完了します。

  • 番号を検証すると所有者に通知されますか？

    いいえ。検証プロセスは番号の所有者には一切通知されません。検証対象の番号にメッセージや通知を送らず技術的なチェックのみを行います。