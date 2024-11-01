リアルタイム番号バリデーション 提供: HLR Deep
世界中をカバーする高度なリアルタイム HLR インテリジェンスで、正確な電話番号検証、詳細なキャリア特定、モバイルネットワークの洞察を提供
無料でお試しください（登録不要）
結果
番号 -
国 -
通信事業者 -
国番号プレフィックス -
場所 -
MCC/MNC -
大量の電話番号を検証しますか？
大量検証機能は HLR Deep サービスが提供します。
今すぐ登録するとすぐに利用できます！
一度に数百件の番号を検証
リアルタイムで結果を受け取る
各番号の詳細データにアクセス登録して始める (クリックして移動)
強力な機能安心して番号を検証するために必要なすべて
大量の電話番号検証CSV をアップロードして一度に最大 1,000 件の番号を検証
スマートなコスト最適化使った分だけ支払い、隠れた料金はありません
安全で信頼できるJWT 認証を基盤に構築され、安定したパフォーマンスに最適化されています
即時番号検索単一の電話番号を数秒で確認し、すぐにインサイトを取得
アクティビティの完全ログ高度な検索とフィルターで過去のチェックをすべて確認できます
シームレスな API 連携高速な大量検証のために HLR Deep API に簡単に接続できます
使い方
3 つの簡単なステップで数分以内に番号検証を開始
ステップ 1
番号を送信個別の電話番号を入力するか、数千件の連絡先を含む CSV をアップロードして大規模に検証します
ステップ 2
リアルタイム検証プラットフォームは世界中のキャリアネットワークと HLR データベースにリアルタイムでクエリを実行し、精度を確認します
ステップ 3
インサイトを見る番号のステータス、通信事業者、地域データ、標準化された形式など詳細な検証結果を確認できます
よくある質問
-
電話番号の検証とは何ですか？
電話番号の検証とは、その番号が有効でアクティブかつ通話や SMS を受信できることを確認するプロセスです。番号の形式、キャリア情報、回線タイプ、リアルタイムの接続状況をチェックします。
-
検証サービスの精度はどのくらいですか？
HLR Deep は複数の Tier1 HLR プロバイダーやリアルタイムのキャリアデータベースに接続し、99.9% の精度を維持します。200 以上の国で毎月数十億の番号を検証し、情報を常に更新しています。
-
検証からどんな情報を得られますか？
有効状態（稼働中/非稼働）、回線タイプ（携帯/固定/VOIP）、キャリア名、国コード、ポート済みかどうかなどの詳細を受け取ります。
-
大量検証は提供していますか？
はい。HLR Deep は CSV アップロードと API 経由での大量処理に対応しています。何千、何百万という番号を高速で検証し、詳細なレポートを受け取れます。
-
API は利用できますか？
もちろんです。HLR Deep は充実したドキュメント付きの包括的な API を提供しており、統合は通常 10 分以内で完了します。
-
番号を検証すると所有者に通知されますか？
いいえ。検証プロセスは番号の所有者には一切通知されません。検証対象の番号にメッセージや通知を送らず技術的なチェックのみを行います。