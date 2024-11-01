Mua số điện thoại giả để đăng ký SMS cho Taptap Send
Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo
Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký Taptap Send mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.
Hàng triệu người sử dụng Taptap Send mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.
20 quốc gia hàng đầu cho Taptap Send
Dưới đây là 20 quốc gia có tỷ lệ giao hàng cao nhất
10.55₽
2.79₽
35.05₽
8.32₽
10.55₽
6.8₽
Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho Taptap Send
Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ Taptap Send trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.
Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo
Sử dụng số Taptap Send tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.
- Tạo hồ sơ Taptap Send ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
- Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi Taptap Send yêu cầu số điện thoại địa phương.
- Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
- Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.
Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS
Bước 1
Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền
Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.
Bước 2
Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ
Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.
Bước 3
Mua Số Điện Thoại Ảo
Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.
Bước 4
Dùng số để xác minh
Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account
Bước 5
Nhận Mã Xác Minh
Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.
Tiện Ích Thêm
Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.
Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần
Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn
Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng
Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến
Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia
Kết Luận
Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản Taptap Send trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.
Ngoài Taptap Send, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:
