Đăng nhập Đăng ký
Thông tin công khai Dữ liệu cá nhân và chính sách cookie. Chính sách thanh toán Chính sách vận chuyển Chính sách hoàn tiền Chính sách hoàn trả Bản đồ trang web
Số ảo

Mua số ảo nhận SMS đăng ký 勇仕网络Ys4fun

Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo

Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký 勇仕网络Ys4fun mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.

Hàng triệu người sử dụng 勇仕网络Ys4fun mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Đã chọn dịch vụ

勇仕网络Ys4fun
22560

số

10 quốc gia hàng đầu cho 勇仕网络Ys4fun

Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất

Hồng Kông
5000 số

$0.05

Malaysia
12560 số

$0.6871

Mỹ
5000 số

$0.05

Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho 勇仕网络Ys4fun

Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ 勇仕网络Ys4fun trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.

Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo

Sử dụng số 勇仕网络Ys4fun tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.

  • Tạo hồ sơ 勇仕网络Ys4fun ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
  • Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi 勇仕网络Ys4fun yêu cầu số điện thoại địa phương.
  • Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
  • Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.

Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS

Bước 1

Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền

Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.

Bước 2

Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ

Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.

Bước 3

Mua Số Điện Thoại Ảo

Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.

Bước 4

Dùng số để xác minh

Sao chép số ảo đã nhận và nhập vào trường số điện thoại tương ứng khi đăng ký hoặc xác minh tài khoản của bạn.

Bước 5

Nhận Mã Xác Minh

Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.

Tiện Ích Thêm

Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.

Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần

Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn

Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng

Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến

Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia

Kết Luận

Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản 勇仕网络Ys4fun trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.

Ngoài 勇仕网络Ys4fun, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

Câu Hỏi Thường Gặp

Thông tin về việc có thêm số ảo mới có thể theo dõi qua bot Telegram chính thức @TigerSMSofficial_bot. Kênh này cập nhật kịp thời để giúp người dùng tiếp cận kho số mới nhất.

Chúng tôi không thể đảm bảo tỷ lệ nhận SMS 100% cho mọi số đã mua. Thuật toán của các dịch vụ có thể chặn tin nhắn đến số tạm thời vì nhiều lý do. Để tăng khả năng nhận được tin nhắn, hãy thử các cách sau:

  • Thử liên tục với số mới.
  • Thử số từ các quốc gia khác nhau.
  • Thay đổi địa chỉ IP bằng VPN.
  • Đăng xuất khỏi các tài khoản khác trên cùng thiết bị.

Số ảo là tài nguyên viễn thông lưu trữ trên đám mây, không gắn với SIM vật lý hay thiết bị, và không phụ thuộc vào vị trí địa lý cố định. Chức năng chính là nhận SMS, bao gồm OTP và mã kích hoạt.

Dịch vụ nhận SMS trên số ảo hoạt động nhờ sự kết hợp giữa thiết bị riêng và phần mềm. Chúng tôi dùng hạ tầng của mình để quản lý SIM và phần mềm tùy chỉnh để phân bổ số điện thoại cho khách hàng nhận tin.

Nếu dịch vụ bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, hãy chọn tùy chọn "Khác" và chọn quốc gia phù hợp trong danh sách. Sau đó, bạn có thể tiếp tục mua số và dùng để hoàn tất đăng ký dịch vụ mong muốn.

Chọn dịch vụ

facebook

3032655 số

Whatsapp

5408528 số

Instagram+Threads

4086350 số

Amazon

6911656 số

Viber

2923210 số

Flipkart

4003 số

Google,youtube,Gmail

33186336 số

Telegram

3807277 số

ChatGPT

2102013 số

TikTok/Douyin

5038241 số

WeChat

3867537 số

Вконтакте

2081460 số

Swiggy

2100 số

Mercado

140941 số

my jio

4000 số

JivoMart

4100 số

Discord

2628095 số

Myn Traffic

3000 số

Truecaller

620559 số

Uber

2750069 số

ZUS Coffee

23339 số

Any other

2777427 số

Shopee

3161683 số

GooglePay

1000 số

Netflix

2207991 số

PayPal

7485422 số

Signal

1234944 số

Snapchat

2300250 số

Naver

2687649 số

BigBasket

2000 số

Meesho

1100 số

Deliveroo

1822761 số

eBay

2110699 số

Bumble

1346925 số

Carousell

753107 số

DiDi

1350487 số

Apple

2476141 số

Vinted

1389849 số

Spincrush

1000 số

Claude

1378242 số

Grab

653494 số

Shein

1002 số

Dana

171331 số

Payoneer

636213 số

Alipay/Alibaba/1688

1716092 số

OkCupid

1137492 số

GMX

19502 số

Picpay

234190 số

Walmart

287016 số

Ticketmaster

1666223 số

Gojek

738892 số

Bolt

1241965 số

Hing

1401895 số

Googlemessenger

691730 số

Line messenger

3939069 số

KakaoTalk

2583507 số

Tokopedia

199881 số

Tencent QQ

2254079 số

Blizzard

1985241 số

Imo

1716573 số

Bilibili

519290 số

Foodpanda

1738425 số

fiverr

1056002 số

bet365

893480 số

Badoo

524202 số

Grindr

2669013 số

Wolt

1005560 số

Mercari

317566 số

Happn

1198290 số

Zoho

1901850 số

Yahoo

3298333 số

Airbnb

2004911 số

Akulaku

205227 số

kleinanzeigen

1013 số

GoogleVoice

368497 số

OLX

1768735 số

LinkAja

174247 số

Rebtel

245837 số

Taobao

567756 số

Craigslist

7033691 số

Paysafecard

804181 số

Revolut

1522830 số

Яндекс

688843 số

OZON

90826 số

OffGamers

481569 số

GCash

51267 số

Yalla

2214460 số

Yemeksepeti

713822 số

OVO

205904 số

LinkedIN

2278011 số

Taptap Send

293422 số

BeReal

15957 số

Meituan

50976 số

Steam

1812829 số

Twitter

2102097 số

Skout

1351573 số

Idealista

532457 số

GG

57124 số

Linode

464515 số

IceCasino

76964 số

Klarna

128384 số

Vercel

439607 số

ENILIVE

172852 số

Jingdong

508048 số

Coinbase

1297177 số

Lazada

1228000 số

GoFundMe

649230 số

BlaBlaCar

638957 số

Kaggle

728789 số

ProtonMail

2064487 số

Twitch

770317 số

BIGO LIVE

1536941 số

Twilio

181976 số

Wise

263655 số

Sahibinden

8519 số

Onet

43597 số

Immowelt

6067 số

Eyecon

108578 số

Marktplaats

7647 số

Ubisoft

196448 số

Railone

2002 số

Match

329152 số

Bharatgas

1000 số

Kwai

1289980 số

Microsoft

8831178 số

1688

724036 số

Nike

1879979 số

1хbet

547992 số

Moneylion

626659 số

Douyu

579222 số

Zomato

570520 số

Quipp

596 số

Dent

611678 số

AOL

1893399 số

Careem

1457149 số

Papara

1741810 số

BitClout

483122 số

HQ Trivia

376614 số

Adidas

9011154 số

Astropay

816816 số

Getir

7308267 số

Womply

302641 số

Hopi

2536 số

IFood

581335 số

PciPay

14 số

Zalo

633552 số

Michat

1064935 số

Hepsiburadacom

245526 số

Dream11

7011 số

Talabat

2000 số

Trendyol

9191 số

Poshmark

618865 số

avito

2497 số

Buff.163

9764 số

Burger King

211922 số

ДругВокруг

27611 số

4Fun

72181 số

GroupMe

549159 số

myGLO

1826 số

LightChat

182310 số

MTS CashBack

17697 số

McDonalds

338649 số

Monese

544845 số

МВидео

21484 số

PGbonus

993905 số

32red

142718 số

Spotify

314027 số

Stormgain

412 số

Zhihu

2646 số

Weibo

1677451 số

Airtel

1908 số

Venmo

317798 số

Mail.ru

741411 số

Одноклассники

723855 số

Юла

50742 số

Seosprint

22568 số

Mamba, MeetMe

1104956 số

EasyPay

623 số

Hezzl

371844 số

Hermes

29312 số

Delivery Club

25552 số

Potato

97242 số

Dhani

691063 số

Olacabs

799388 số

Netease

697263 số

Baidu

2048234 số

Amasia

450207 số

Clubhouse

1392388 số

RedBook

924166 số

Skype

588845 số

LoveLocal

0 số

Dundle

566 số

BotIm

575984 số

Swagbucks

302641 số

99app

478597 số

Indomaret

207520 số

Subito

125884 số

Lebocoin

2000 số

TanTan

798493 số

CAIXA

1006217 số

My11Circle

16 số

CallApp

17881 số

CommunityGaming

471854 số

DewuPoison

185009 số

Dominos Pizza

14859 số

Huya

7000 số

inDriver

425420 số

IQOS

528767 số

JDcom

732548 số

Joyride

612507 số

LYKA

25402 số

NimoTV

1000 số

Tango

715810 số

urent/jet/RuSharing

0 số

Xiaomi

150614 số

Ximalaya

1000 số

Zupee

2016 số

Золотая Корона

4303 số

Oppo

5000 số

QIWl

12321 số

Doordash

11086 số

HAPPYTUK

5000 số

Tosla

0 số

Rumble

313640 số

Ininal

1 số

Spartanpoker

0 số

WinzoGame

589151 số

CashApp

307841 số

SticPay

76960 số

Nttgame

413149 số

OfferUp

5012 số

Allegro

66799 số

eWallet

220747 số

米画师Mihuashi

10000 số

paycell

175017 số

Wish

574954 số

GalaxyChat

254873 số

BIP

1937 số

163СOM

5000 số

Meta

1726 số

Betfair

32032 số

Yubo

101658 số

Lyft

45956 số

cryptocom

2589 số

WestStein

9367 số

Dostavista

154017 số

Skroutz

659 số

SneakersnStuff

163139 số

hily

704513 số

Fotka

48700 số

IndiaPlays

0 số

ROBINHOOD

6000 số

Zilch

165951 số

IPLwin

0 số

Depop

503298 số

MPL

0 số

RummyOla

0 số

Kirana

0 số

IRCTC

2030 số

Eneba

75976 số

Noon

840609 số

LOCO

0 số

RummyWealth

0 số

AGIBANK

425643 số

Lotus

24026 số

Ace2Three

0 số

Akudo

0 số

WorldRemit

1084 số

Blued

18935 số

Oriflame

666 số

MoneyPay

1 số

Justdating

606801 số

CashFly

0 số

LoveRu

174617 số

Codashop

46095 số

Stripe

5000 số

Oldubil

568257 số

Siply

0 số

Virgo

44350 số

Thisshop

6000 số

Gittigidiyor

0 số

FunPay

2980 số

Coindcx

0 số

SoulApp

14775 số

Fruitz

906444 số

NovaPoshta

6760 số

GMNG

0 số

RRSA

0 số

Algida

0 số

Grofers

0 số

888casino

6751 số

24betting

0 số

Foody

246851 số

Rush

16 số

AdaKami

101128 số

Rozetka

858 số

kolesa.kz

1172 số

Bukalapak

100336 số

FreeChargeApp

0 số

kufarby

0 số

Kaya

44499 số

Br777

14 số

Aitu

1405 số

PingPong

237618 số

GiraBank

57443 số

Weverse

251071 số

FoodHub

116598 số

Bykea

2000 số

Chispa

12327 số

icq

995016 số

TeenPattiStarpro

0 số

AliExpress

497 số

Ukrnet

828 số

Magicbricks

0 số

Cathay

175911 số

Band

1000 số

JungleeRummy

0 số

Uplay

100355 số

Mewt

0 số

MOMO

22182 số

SamsungShop

15 số

Freelancer

176249 số

GyFTR

0 số

PagSmile

57435 số

Paytm

47182 số

Roposo

0 số

99acres

218 số

Букмекерские

2294 số

Şikayet var

343329 số

MobiKwik

0 số

RummyLoot

0 số

BLIBLI

216190 số

AVON

26448 số

CliQQ

14859 số

PharmEasy

0 số

Temu

500189 số

Nextdoor

46849 số

RummyCulture

0 số

Leboncoin

26618 số

Paxful

24286 số

CloudChat

83451 số

Getmega

0 số

PaddyPower

237804 số

Uklon

1667 số

Rediffmail

13 số

Prom

1360 số

UWIN

13019 số

Pocket52

0 số

Gemgala

98481 số

Bazos

1076 số

Dosi

312524 số

MonobankIndia

0 số

Alfa

2000 số

G2G

25597 số

勇仕网络Ys4fun

22560 số

Keybase

267808 số

LazyPay

0 số

Glovo

12477 số

UU163

106213 số

EscapeFromTarkov

53546 số

Iti

545563 số

Probo

61318 số

Asda

73747 số

irancell

1000 số

Acko

0 số

AfreecaTV

113628 số

Alchemy

191313 số

Alibaba

497 số

All Access

178223 số

Angel One

100134 số

Ankama

9304 số

AstraPay

207020 số

Bajaj Finserv

0 số

BCA Syariah

20742 số

Betano

9949 số

Book My Play

0 số

BPJSTK

192351 số

Bunq

8114 số

BytePlus

152656 số

Casino/bet/gambling

75607 số

CityMall

2218 số

Cloud Manager

149406 số

CMB

198994 số

Coca-Cola

5000 số

CollabAct

0 số

CourseHero

158696 số

EarnEasy

0 số

Feeld

28922 số

Feels

235995 số

Flip

99828 số

Foodora

250658 số

FreeNow

405807 số

Friendtech

141250 số

Fups

1 số

Gett

238285 số

GoPayz

13237 số

Gopuff

246239 số

Grailed

247556 số

Greggs

229386 số

Greywoods

197347 số

Her

167375 số

INDOBA

20510 số

iPanelOnline

14136 số

Ipsos iSay

537663 số

Lydia

71556 số

Meitu

74532 số

Mera Gaon

16 số

Miravia

143329 số

MotorkuX

199538 số

MTR Mobile

45363 số

Muzz

238789 số

myboost

19355 số

Neocrypto

138121 số

Neon

746751 số

Next

478732 số

Nubank

94279 số

OneForma

247011 số

Ozan SuperApp

0 số

Paybis

741 số

Paysend

170898 số

Pinduoduo

263140 số

PizzaHut

44896 số

PlayerAuctions

46832 số

Playerzpot

0 số

Pockit

162251 số

Potato Chat

169704 số

Prakerja

75994 số

Prenagen Club

75720 số

punjab citizen

0 số

Rambler

4243 số

Razer

5000 số

RummyCircle

16 số

Ryde

240558 số

SBI Card

0 số

Servify

0 số

Shpock

251567 số

SmartyPig

5000 số

Spark Driver

5000 số

StockyDodo

0 số

Tata Neu

208 số

This Fate

2646 số

tiketcom

76080 số

TRUTH SOCIAL

396193 số

Tuul

145025 số

UangMe

100423 số

Upwork

300959 số

Voi

233487 số

WINDS

0 số

WooPlus

241409 số

Yonogames

0 số

Zasilkovna

678 số

CoinFantasy

1000 số

Chase

302641 số

NMI

2000 số

51exchange

0 số

Bjp

0 số

WellF

302641 số

Sixer

2000 số

Winmatch

0 số

Winzap

1000 số

99Game

0 số

Swarail

0 số

Bingo101

0 số

Sbmurban

2000 số

okk4.bet

13014 số

Ludo24

2000 số

WonderTicket

0 số

Innopay

2000 số

GoogleChat

321226 số

Pokemon Center Online

4000 số

Gamestheshop

0 số

WhatsApp2

11000 số

PlayTime

2000 số

WooHoo

0 số

Nielsen

1000 số

WinGO

1000 số
Không tìm thấy gì!

Chọn quốc gia

Hồng Kông

5000 số

$0.05

Malaysia

12560 số

$0.6871

Mỹ

5000 số

$0.05

Không tìm thấy gì!