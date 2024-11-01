Chú ý! Chuyển đến phần API
Chúng tôi đã chuyển sang tên miền mới https://tiger-sms.com, đừng quên cập nhật yêu cầu của bạn - hoặc sử dụng tên miền phụ https://api.tiger-sms.com
Mua số điện thoại giả để đăng ký SMS cho Zoho

Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo

Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký Zoho mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.

Hàng triệu người sử dụng Zoho mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Chọn top

Đã chọn dịch vụ

Zoho
7728062

pcs

20 quốc gia hàng đầu cho Zoho

Dưới đây là 20 quốc gia có tỷ lệ giao hàng cao nhất

Indonesia
44491 pcs

1.41₽

Philippines
16716 pcs

1.41₽

Mexico
1563 pcs

31.89₽

Colombia
15350 pcs

1.88₽

Phần Lan
1215 pcs

34.55₽

Hungary
1159 pcs

44.91₽

Thái Lan
13662 pcs

2.11₽

Canada
211306 pcs

1.58₽

Vương quốc Liên hiệp Anh
390149 pcs

1.89₽

Cộng hòa Séc
533 pcs

5.94₽

Ai Cập
6192 pcs

26.57₽

Ailen
3476 pcs

20.05₽

Albania
3068 pcs

34.55₽

Algérie
4069 pcs

26.57₽

Angola
7270 pcs

26.57₽

Anguilla
1045 pcs

26.57₽

Antigua và Barbuda
1000 pcs

7.28₽

Argentina
5522 pcs

26.57₽

Armenia
2069 pcs

26.57₽

Aruba
1047 pcs

83.16₽

Xem tất cả

Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho Zoho

Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ Zoho trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.

Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo

Sử dụng số Zoho tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.

  • Tạo hồ sơ Zoho ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
  • Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi Zoho yêu cầu số điện thoại địa phương.
  • Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
  • Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.

Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS

Bước 1

Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền

Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.

Bước 2

Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ

Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.

Bước 3

Mua Số Điện Thoại Ảo

Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.

Bước 4

Dùng số để xác minh

Copy the acquired virtual number and enter it into the designated phone number field when registering or verifying your account

Bước 5

Nhận Mã Xác Minh

Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.

Tiện Ích Thêm

Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.

Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần

Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn

Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng

Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến

Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia

Kết Luận

Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản Zoho trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.

Ngoài Zoho, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:

Instagram+Threads

Tinder

WeChat

Google,youtube,Gmail

Googlemessenger

Yahoo

Whatsapp

Telegram

Viber

facebook

Any other

Shopee

Indomaret

JioMart

Microsoft

Amazon

Câu Hỏi Thường Gặp

Khi nào có thêm số mới?

Thông tin về việc có thêm số ảo mới có thể theo dõi qua bot Telegram chính thức @TigerSMSofficial_bot. Kênh này cập nhật kịp thời để giúp người dùng tiếp cận kho số mới nhất.

Tôi đã dùng nhiều số nhưng không nhận được tin nhắn.

Chúng tôi không thể đảm bảo tỷ lệ nhận SMS 100% cho mọi số đã mua. Thuật toán của các dịch vụ có thể chặn tin nhắn đến số tạm thời vì nhiều lý do. Để tăng khả năng nhận được tin nhắn, hãy thử các cách sau:
  • • Thử liên tục với số mới.
  • • Thử số từ các quốc gia khác nhau.
  • • Thay đổi địa chỉ IP bằng VPN.
  • • Đăng xuất khỏi các tài khoản khác trên cùng thiết bị.

Số điện thoại ảo là gì?

Số ảo là tài nguyên viễn thông lưu trữ trên đám mây, không gắn với SIM vật lý hay thiết bị, và không phụ thuộc vào vị trí địa lý cố định. Chức năng chính là nhận SMS, bao gồm OTP và mã kích hoạt.

Hệ thống nhận SMS trên số ảo hoạt động thế nào?

Dịch vụ nhận SMS trên số ảo hoạt động nhờ sự kết hợp giữa thiết bị riêng và phần mềm. Chúng tôi dùng hạ tầng của mình để quản lý SIM và phần mềm tùy chỉnh để phân bổ số điện thoại cho khách hàng nhận tin.

Dịch vụ tôi cần không có. Nên mua số nào để nhận mã?

Nếu dịch vụ bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, hãy chọn tùy chọn "Khác" và chọn quốc gia phù hợp trong danh sách. Sau đó, bạn có thể tiếp tục mua số và dùng để hoàn tất đăng ký dịch vụ mong muốn.

