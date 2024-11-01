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Số ảo

Mua số ảo nhận SMS đăng ký SticPay

Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo

Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký SticPay mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.

Hàng triệu người sử dụng SticPay mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Đã chọn dịch vụ

SticPay
77194

số

10 quốc gia hàng đầu cho SticPay

Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất

Indonesia
12964 số

$0.04

Brazil - Brasil
57445 số

$0.16

Vương quốc Liên hiệp Anh
6785 số

$0.0448

Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho SticPay

Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ SticPay trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.

Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo

Sử dụng số SticPay tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.

  • Tạo hồ sơ SticPay ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
  • Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi SticPay yêu cầu số điện thoại địa phương.
  • Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
  • Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.

Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS

Bước 1

Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền

Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.

Bước 2

Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ

Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.

Bước 3

Mua Số Điện Thoại Ảo

Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.

Bước 4

Dùng số để xác minh

Sao chép số ảo đã nhận và nhập vào trường số điện thoại tương ứng khi đăng ký hoặc xác minh tài khoản của bạn.

Bước 5

Nhận Mã Xác Minh

Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.

Tiện Ích Thêm

Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.

Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần

Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn

Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng

Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến

Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia

Kết Luận

Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản SticPay trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.

Ngoài SticPay, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

Câu Hỏi Thường Gặp

Thông tin về việc có thêm số ảo mới có thể theo dõi qua bot Telegram chính thức @TigerSMSofficial_bot. Kênh này cập nhật kịp thời để giúp người dùng tiếp cận kho số mới nhất.

Chúng tôi không thể đảm bảo tỷ lệ nhận SMS 100% cho mọi số đã mua. Thuật toán của các dịch vụ có thể chặn tin nhắn đến số tạm thời vì nhiều lý do. Để tăng khả năng nhận được tin nhắn, hãy thử các cách sau:

  • Thử liên tục với số mới.
  • Thử số từ các quốc gia khác nhau.
  • Thay đổi địa chỉ IP bằng VPN.
  • Đăng xuất khỏi các tài khoản khác trên cùng thiết bị.

Số ảo là tài nguyên viễn thông lưu trữ trên đám mây, không gắn với SIM vật lý hay thiết bị, và không phụ thuộc vào vị trí địa lý cố định. Chức năng chính là nhận SMS, bao gồm OTP và mã kích hoạt.

Dịch vụ nhận SMS trên số ảo hoạt động nhờ sự kết hợp giữa thiết bị riêng và phần mềm. Chúng tôi dùng hạ tầng của mình để quản lý SIM và phần mềm tùy chỉnh để phân bổ số điện thoại cho khách hàng nhận tin.

Nếu dịch vụ bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, hãy chọn tùy chọn "Khác" và chọn quốc gia phù hợp trong danh sách. Sau đó, bạn có thể tiếp tục mua số và dùng để hoàn tất đăng ký dịch vụ mong muốn.

Chọn dịch vụ

facebook

3040081 số

Whatsapp

5659124 số

Instagram+Threads

4084386 số

Amazon

5779186 số

Viber

2922859 số

Flipkart

4003 số

Google,youtube,Gmail

25069809 số

Telegram

3899505 số

ChatGPT

2094775 số

TikTok/Douyin

4339614 số

WeChat

3438314 số

Вконтакте

2081301 số

Swiggy

2100 số

Mercado

145054 số

my jio

4000 số

JivoMart

4100 số

Discord

2517573 số

Myn Traffic

3000 số

Truecaller

630619 số

Uber

2719953 số

ZUS Coffee

10446 số

Any other

2477827 số

Shopee

3023510 số

GooglePay

1000 số

Signal

1235471 số

Netflix

2230257 số

PayPal

7475652 số

Snapchat

2285106 số

Naver

2686153 số

BigBasket

2000 số

Meesho

1100 số

Deliveroo

1843220 số

eBay

2091077 số

Bumble

1381832 số

Carousell

734798 số

DiDi

1341244 số

Apple

2798544 số

Vinted

1385288 số

Spincrush

1000 số

Claude

1320308 số

Grab

631850 số

Shein

1002 số

Dana

168238 số

Payoneer

640291 số

Alipay/Alibaba/1688

1715071 số

OkCupid

1126868 số

GMX

19459 số

Picpay

233064 số

Walmart

286582 số

Ticketmaster

1661530 số

Gojek

734547 số

Bolt

1260203 số

Hing

1396760 số

Googlemessenger

691827 số

Line messenger

3858366 số

KakaoTalk

2592727 số

Tencent QQ

2253305 số

Blizzard

1989811 số

Imo

1726951 số

Tokopedia

200932 số

Bilibili

510337 số

Foodpanda

1750359 số

bet365

892847 số

fiverr

1048234 số

Badoo

521047 số

Grindr

2354148 số

Happn

1166359 số

Mercari

318509 số

Zoho

1840228 số

Wolt

1026471 số

Yahoo

2984893 số

kleinanzeigen

1000 số

GoogleVoice

368124 số

Airbnb

1945800 số

OLX

1754069 số

Akulaku

207361 số

LinkAja

171561 số

Rebtel

245284 số

Taobao

557638 số

Craigslist

7017116 số

Paysafecard

763034 số

Revolut

1521784 số

Яндекс

694037 số

LinkedIN

2224062 số

OZON

90688 số

OffGamers

472995 số

GCash

48806 số

Yalla

2157592 số

OVO

219005 số

Taptap Send

251034 số

BeReal

15938 số

Meituan

40410 số

Steam

1819952 số

Twitter

2076030 số

Skout

1343796 số

Yemeksepeti

699107 số

Idealista

479425 số

Onet

44332 số

GG

58073 số

Linode

465771 số

IceCasino

77198 số

Klarna

127416 số

Marktplaats

7248 số

Vercel

439677 số

ENILIVE

172847 số

Jingdong

508257 số

Coinbase

1296979 số

Lazada

1215272 số

GoFundMe

650499 số

BlaBlaCar

637720 số

Kaggle

687632 số

ProtonMail

2066290 số

Twitch

756883 số

BIGO LIVE

1508065 số

Twilio

179099 số

Wise

260677 số

Sahibinden

8519 số

Immowelt

7017 số

Eyecon

108623 số

Ubisoft

199646 số

Railone

2001 số

Match

329513 số

Bharatgas

1000 số

Kwai

1270157 số

Microsoft

7044517 số

1688

630834 số

Nike

1809516 số

1хbet

547463 số

Moneylion

627664 số

Douyu

569707 số

Zomato

566990 số

Quipp

388 số

Dent

611964 số

AOL

1841539 số

Careem

1422299 số

Papara

1707186 số

BitClout

483569 số

HQ Trivia

376659 số

Adidas

8970344 số

Astropay

804119 số

Getir

7316699 số

Womply

302641 số

Hopi

2502 số

IFood

585253 số

PciPay

18 số

Zalo

622688 số

Michat

1060029 số

Hepsiburadacom

243843 số

Dream11

7011 số

Talabat

2000 số

Trendyol

9098 số

Poshmark

617077 số

avito

2500 số

Buff.163

9754 số

Burger King

216885 số

ДругВокруг

26768 số

4Fun

72405 số

GroupMe

553379 số

myGLO

1756 số

LightChat

180200 số

MTS CashBack

17680 số

McDonalds

335552 số

Monese

546097 số

МВидео

21716 số

PGbonus

993883 số

32red

143232 số

Spotify

313928 số

Stormgain

412 số

Zhihu

2646 số

Weibo

1621664 số

Airtel

1359 số

Venmo

318956 số

Mail.ru

739950 số

Одноклассники

722702 số

Юла

48157 số

Seosprint

22788 số

Mamba, MeetMe

1104478 số

EasyPay

623 số

Hezzl

371820 số

Hermes

28527 số

Delivery Club

25784 số

Potato

97264 số

Dhani

691398 số

Olacabs

799602 số

Netease

687657 số

Baidu

1941858 số

Amasia

450284 số

Clubhouse

1385406 số

RedBook

911947 số

Skype

595569 số

LoveLocal

0 số

Dundle

416 số

BotIm

576771 số

Swagbucks

302641 số

99app

478897 số

Indomaret

204859 số

Subito

129204 số

Lebocoin

2000 số

TanTan

788906 số

CAIXA

999620 số

My11Circle

18 số

CallApp

17894 số

CommunityGaming

458701 số

DewuPoison

173784 số

Dominos Pizza

14875 số

Huya

7000 số

inDriver

412721 số

IQOS

523932 số

JDcom

684981 số

Joyride

609982 số

LYKA

23809 số

NimoTV

1000 số

Tango

701700 số

urent/jet/RuSharing

0 số

Xiaomi

90887 số

Ximalaya

1000 số

Zupee

2018 số

Золотая Корона

4377 số

Oppo

5000 số

QIWl

12305 số

Doordash

11211 số

HAPPYTUK

5000 số

Tosla

0 số

Rumble

313640 số

Ininal

1 số

Spartanpoker

0 số

WinzoGame

588412 số

CashApp

307841 số

SticPay

77194 số

Nttgame

424891 số

OfferUp

5012 số

Allegro

67521 số

eWallet

209402 số

米画师Mihuashi

10000 số

paycell

180923 số

Wish

538354 số

GalaxyChat

242276 số

BIP

1866 số

163СOM

5000 số

Meta

1682 số

Betfair

31253 số

Yubo

101328 số

Lyft

44770 số

cryptocom

1956 số

WestStein

9301 số

Dostavista

156161 số

Skroutz

534 số

SneakersnStuff

167023 số

hily

717237 số

Fotka

50527 số

IndiaPlays

0 số

ROBINHOOD

6000 số

Zilch

166623 số

IPLwin

0 số

Depop

506629 số

MPL

0 số

RummyOla

0 số

Kirana

0 số

IRCTC

2032 số

Eneba

75060 số

Noon

787701 số

LOCO

0 số

RummyWealth

0 số

AGIBANK

424949 số

Lotus

23520 số

Ace2Three

0 số

Akudo

0 số

WorldRemit

1079 số

Blued

7491 số

Oriflame

639 số

MoneyPay

1 số

Justdating

594721 số

CashFly

0 số

LoveRu

177916 số

Codashop

50890 số

Stripe

5000 số

Oldubil

568059 số

Siply

0 số

Virgo

46496 số

Thisshop

6000 số

Gittigidiyor

0 số

FunPay

2908 số

Coindcx

0 số

SoulApp

14753 số

Fruitz

849308 số

NovaPoshta

6755 số

GMNG

0 số

RRSA

0 số

Algida

0 số

Grofers

0 số

888casino

6944 số

24betting

0 số

Foody

248038 số

Rush

18 số

AdaKami

99533 số

Rozetka

736 số

kolesa.kz

1174 số

Bukalapak

98527 số

FreeChargeApp

0 số

kufarby

0 số

Kaya

47498 số

Br777

18 số

Aitu

1406 số

PingPong

196681 số

GiraBank

57445 số

Weverse

246261 số

FoodHub

116772 số

Bykea

2000 số

Chispa

13072 số

icq

987442 số

TeenPattiStarpro

0 số

AliExpress

500 số

Ukrnet

766 số

Magicbricks

0 số

Cathay

175628 số

Band

1000 số

JungleeRummy

0 số

Uplay

100740 số

Mewt

0 số

MOMO

9193 số

SamsungShop

17 số

Freelancer

179424 số

GyFTR

0 số

PagSmile

57437 số

Paytm

51438 số

Roposo

0 số

99acres

218 số

Букмекерские

2295 số

Şikayet var

351471 số

MobiKwik

0 số

RummyLoot

0 số

BLIBLI

215858 số

AVON

26014 số

CliQQ

14875 số

PharmEasy

0 số

Temu

496768 số

Nextdoor

46074 số

RummyCulture

0 số

Leboncoin

26886 số

Paxful

13221 số

CloudChat

83759 số

Getmega

0 số

PaddyPower

233923 số

Uklon

1611 số

Rediffmail

15 số

Prom

1340 số

UWIN

1145 số

Pocket52

0 số

Gemgala

96609 số

Bazos

1108 số

Dosi

300106 số

MonobankIndia

0 số

Alfa

2000 số

G2G

25007 số

勇仕网络Ys4fun

12391 số

Keybase

273429 số

LazyPay

0 số

Glovo

11587 số

UU163

103672 số

EscapeFromTarkov

52500 số

Iti

546406 số

Probo

61299 số

Asda

74099 số

irancell

1000 số

Acko

0 số

AfreecaTV

99274 số

Alchemy

192157 số

Alibaba

500 số

All Access

174143 số

Angel One

99323 số

Ankama

8784 số

AstraPay

206951 số

Bajaj Finserv

0 số

BCA Syariah

20647 số

Betano

8536 số

Book My Play

0 số

BPJSTK

193013 số

Bunq

7598 số

BytePlus

153266 số

Casino/bet/gambling

74004 số

CityMall

2218 số

Cloud Manager

149025 số

CMB

194358 số

Coca-Cola

5000 số

CollabAct

0 số

CourseHero

159088 số

EarnEasy

0 số

Feeld

29818 số

Feels

236553 số

Flip

98121 số

Foodora

253624 số

FreeNow

388272 số

Friendtech

141605 số

Fups

1 số

Gett

237520 số

GoPayz

920 số

Gopuff

242646 số

Grailed

250366 số

Greggs

228072 số

Greywoods

193939 số

Her

162823 số

INDOBA

21264 số

iPanelOnline

13847 số

Ipsos iSay

535584 số

Lydia

71842 số

Meitu

74773 số

Mera Gaon

18 số

Miravia

143720 số

MotorkuX

198217 số

MTR Mobile

45363 số

Muzz

237839 số

myboost

6227 số

Neocrypto

137962 số

Neon

744170 số

Next

477886 số

Nubank

94432 số

OneForma

247031 số

Ozan SuperApp

0 số

Paybis

744 số

Paysend

175148 số

Pinduoduo

256581 số

PizzaHut

47694 số

PlayerAuctions

46164 số

Playerzpot

0 số

Pockit

160277 số

Potato Chat

158935 số

Prakerja

72238 số

Prenagen Club

73294 số

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0 số

Rambler

4357 số

Razer

5000 số

RummyCircle

18 số

Ryde

242091 số

SBI Card

0 số

Servify

0 số

Shpock

247198 số

SmartyPig

5000 số

Spark Driver

5000 số

StockyDodo

0 số

Tata Neu

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This Fate

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tiketcom

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Tuul

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UangMe

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Upwork

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Voi

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WINDS

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302641 số

Sixer

2000 số

Winmatch

0 số

Winzap

1000 số

99Game

0 số

Swarail

0 số

Bingo101

0 số

Sbmurban

2000 số

okk4.bet

13018 số

Ludo24

2000 số

WonderTicket

0 số

Innopay

2000 số

GoogleChat

320223 số

Pokemon Center Online

4000 số

Gamestheshop

0 số

WhatsApp2

11000 số

PlayTime

2000 số

WooHoo

0 số

Nielsen

1000 số

WinGO

1000 số
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Chọn quốc gia

Indonesia

12964 số

$0.04

Brazil - Brasil

57445 số

$0.16

Vương quốc Liên hiệp Anh

6785 số

$0.0448

Không tìm thấy gì!