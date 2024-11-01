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Số ảo

Mua số ảo nhận SMS đăng ký CliQQ

Nhận SMS trực tuyến với số điện thoại ảo

Sử dụng số điện thoại dùng một lần để đăng ký CliQQ mà không lộ số điện thoại cá nhân của bạn. Số điện thoại ảo cho phép bạn nhận mã xác nhận ngay lập tức thông qua TIGER SMS.

Hàng triệu người sử dụng CliQQ mỗi ngày. Nếu bạn muốn truy cập mà không cần chia sẻ số điện thoại thật, số điện thoại tạm thời giúp bạn dễ dàng vượt qua bước xác minh mà vẫn giữ được sự riêng tư.

Đã chọn dịch vụ

CliQQ
14859

số

10 quốc gia hàng đầu cho CliQQ

Dưới đây là 10 quốc gia có tỷ lệ nhận SMS cao nhất

Chile - Chile
3875 số

$0.14

Cộng hòa Trung Phi
4000 số

$0.059

Gabon
1000 số

Liban
1000 số

Liberia
5000 số

$0.059

Nhận số điện thoại ảo dùng một lần cho CliQQ

Số điện thoại ảo cho phép bạn sử dụng đầy đủ CliQQ trong khi vẫn giữ kín thông tin số điện thoại thật. Các số dùng tạm thời này phù hợp để xác minh nhanh, tạo hồ sơ doanh nghiệp hoặc thử nghiệm tài khoản mới.

Lợi ích khi chọn số điện thoại ảo

Sử dụng số CliQQ tạm thời để tránh spam, vận hành hồ sơ ngắn hạn hoặc quản lý nhiều tài khoản mà không cần SIM bổ sung.

  • Tạo hồ sơ CliQQ ngắn hạn. Lý tưởng cho các chiến dịch tạm thời hoặc kiểm tra khuyến mãi.
  • Vượt qua hạn chế địa lý. Đăng ký ngay cả khi CliQQ yêu cầu số điện thoại địa phương.
  • Bảo vệ quyền riêng tư. Giữ dữ liệu liên hệ cá nhân tránh xa bot và rò rỉ thông tin.
  • Thử nghiệm tự động hóa và nhắn tin hàng loạt. Tạo thêm tài khoản mà không cần đổi thiết bị.

Hướng Dẫn Từng Bước Sử Dụng TIGER SMS

Bước 1

Tạo Tài Khoản và Nạp Tiền

Bắt đầu bằng cách đăng ký trên nền tảng TIGER SMS để tạo tài khoản. Sau khi hoàn tất đăng ký, hãy nạp tiền để mở khóa quyền truy cập vào danh sách số điện thoại ảo phong phú, phù hợp với nhiều mục đích xác minh khác nhau.

Bước 2

Chọn Quốc Gia và Dịch Vụ

Duyệt danh sách quốc gia có sẵn và chọn quốc gia phù hợp với mục đích của bạn.

Bước 3

Mua Số Điện Thoại Ảo

Chọn số bạn muốn và nhấn "Mua". Số đã chọn sẽ xuất hiện trong mục "Số đang hoạt động" trên bảng điều khiển và sẵn sàng sử dụng ngay.

Bước 4

Dùng số để xác minh

Sao chép số ảo đã nhận và nhập vào trường số điện thoại tương ứng khi đăng ký hoặc xác minh tài khoản của bạn.

Bước 5

Nhận Mã Xác Minh

Khi dịch vụ gửi mã xác minh, hãy quay lại giao diện TIGER SMS. Mã sẽ hiển thị rõ bên cạnh số đang hoạt động tương ứng.

Tiện Ích Thêm

Nếu sau 20 phút không nhận được mã SMS, số dư sẽ tự động hoàn lại — không cần giải thích. Bạn chỉ trả tiền cho tin nhắn nhận thành công.

Lợi ích chính của việc sử dụng số điện thoại dùng một lần

Dữ liệu liên hệ cá nhân luôn được ẩn

Không cần SIM vật lý hay thiết bị dự phòng

Mã xác minh được gửi ngay lập tức trực tuyến

Chọn số điện thoại từ nhiều quốc gia

Kết Luận

Với TIGER SMS, bạn có thể xác minh nhiều lần tài khoản CliQQ trong khi số điện thoại chính của bạn vẫn được ẩn.

Ngoài CliQQ, dịch vụ của chúng tôi cung cấp số ảo tạm thời cho các ứng dụng và nền tảng như:

facebook

Whatsapp

Instagram+Threads

Amazon

Viber

Flipkart

Google,youtube,Gmail

Telegram

ChatGPT

TikTok/Douyin

WeChat

Вконтакте

Swiggy

Mercado

my jio

JivoMart

Câu Hỏi Thường Gặp

Thông tin về việc có thêm số ảo mới có thể theo dõi qua bot Telegram chính thức @TigerSMSofficial_bot. Kênh này cập nhật kịp thời để giúp người dùng tiếp cận kho số mới nhất.

Chúng tôi không thể đảm bảo tỷ lệ nhận SMS 100% cho mọi số đã mua. Thuật toán của các dịch vụ có thể chặn tin nhắn đến số tạm thời vì nhiều lý do. Để tăng khả năng nhận được tin nhắn, hãy thử các cách sau:

  • Thử liên tục với số mới.
  • Thử số từ các quốc gia khác nhau.
  • Thay đổi địa chỉ IP bằng VPN.
  • Đăng xuất khỏi các tài khoản khác trên cùng thiết bị.

Số ảo là tài nguyên viễn thông lưu trữ trên đám mây, không gắn với SIM vật lý hay thiết bị, và không phụ thuộc vào vị trí địa lý cố định. Chức năng chính là nhận SMS, bao gồm OTP và mã kích hoạt.

Dịch vụ nhận SMS trên số ảo hoạt động nhờ sự kết hợp giữa thiết bị riêng và phần mềm. Chúng tôi dùng hạ tầng của mình để quản lý SIM và phần mềm tùy chỉnh để phân bổ số điện thoại cho khách hàng nhận tin.

Nếu dịch vụ bạn muốn sử dụng không có trong danh sách, hãy chọn tùy chọn "Khác" và chọn quốc gia phù hợp trong danh sách. Sau đó, bạn có thể tiếp tục mua số và dùng để hoàn tất đăng ký dịch vụ mong muốn.

Chọn dịch vụ

facebook

3035384 số

Whatsapp

5657945 số

Instagram+Threads

4091718 số

Amazon

6606421 số

Viber

2916418 số

Flipkart

4003 số

Google,youtube,Gmail

28753579 số

Telegram

3944912 số

ChatGPT

2089755 số

TikTok/Douyin

4516938 số

WeChat

3828414 số

Вконтакте

2081121 số

Swiggy

2100 số

Mercado

140905 số

my jio

4000 số

JivoMart

4100 số

Discord

2576431 số

Myn Traffic

3000 số

Truecaller

628187 số

Uber

2719893 số

ZUS Coffee

10446 số

Any other

2474527 số

Shopee

3045746 số

GooglePay

1000 số

Netflix

2228655 số

PayPal

7476400 số

Signal

1230322 số

Snapchat

2288217 số

Naver

2675291 số

BigBasket

2000 số

Meesho

1100 số

Deliveroo

1839758 số

eBay

2099800 số

Bumble

1343582 số

Carousell

735249 số

DiDi

1337389 số

Apple

2452908 số

Vinted

1382113 số

Spincrush

1000 số

Claude

1321113 số

Grab

628295 số

Shein

1002 số

Dana

168238 số

Payoneer

640019 số

Alipay/Alibaba/1688

1704623 số

OkCupid

1125824 số

GMX

20320 số

Picpay

234190 số

Walmart

286735 số

Ticketmaster

1663100 số

Gojek

733704 số

Bolt

1248841 số

Hing

1395828 số

Googlemessenger

691775 số

Line messenger

3857965 số

KakaoTalk

2588497 số

Tokopedia

200932 số

Tencent QQ

2256316 số

Blizzard

1973442 số

Imo

1723298 số

Bilibili

510337 số

Foodpanda

1748822 số

bet365

894005 số

fiverr

1047480 số

Badoo

520931 số

Grindr

2370671 số

Wolt

1021515 số

Mercari

318509 số

Happn

1162610 số

Zoho

1821678 số

Yahoo

3163576 số

Airbnb

1934200 số

Akulaku

207361 số

kleinanzeigen

1013 số

GoogleVoice

368124 số

OLX

1758385 số

LinkAja

171561 số

Rebtel

245284 số

Taobao

557179 số

Craigslist

7011014 số

Paysafecard

762750 số

Revolut

1521231 số

Яндекс

689515 số

OZON

90688 số

OffGamers

467419 số

GCash

48806 số

Yalla

2155766 số

Yemeksepeti

700613 số

OVO

219011 số

LinkedIN

2267585 số

Taptap Send

251428 số

BeReal

15957 số

Meituan

40410 số

Steam

1812239 số

Twitter

2075717 số

Skout

1336781 số

Idealista

479408 số

Onet

44332 số

GG

58073 số

Linode

465941 số

IceCasino

77196 số

Klarna

127416 số

Marktplaats

7248 số

Vercel

439677 số

ENILIVE

172847 số

Jingdong

508193 số

Coinbase

1300846 số

Lazada

1216156 số

GoFundMe

652172 số

BlaBlaCar

636330 số

Kaggle

688513 số

ProtonMail

2060355 số

Twitch

757827 số

BIGO LIVE

1506311 số

Twilio

179099 số

Wise

260677 số

Sahibinden

8519 số

Immowelt

6067 số

Eyecon

108610 số

Ubisoft

199646 số

Railone

2002 số

Match

329513 số

Bharatgas

1000 số

Kwai

1270535 số

Microsoft

7747456 số

1688

630390 số

Nike

1818516 số

1хbet

547068 số

Moneylion

627474 số

Douyu

569302 số

Zomato

566880 số

Quipp

596 số

Dent

611773 số

AOL

1888375 số

Careem

1415130 số

Papara

1698859 số

BitClout

483588 số

HQ Trivia

376861 số

Adidas

8970142 số

Astropay

803855 số

Getir

7317623 số

Womply

302641 số

Hopi

2536 số

IFood

581281 số

PciPay

14 số

Zalo

622988 số

Michat

1055975 số

Hepsiburadacom

243843 số

Dream11

7011 số

Talabat

2000 số

Trendyol

9244 số

Poshmark

617337 số

avito

2497 số

Buff.163

9764 số

Burger King

212678 số

ДругВокруг

27842 số

4Fun

72405 số

GroupMe

553398 số

myGLO

1756 số

LightChat

180150 số

MTS CashBack

17697 số

McDonalds

334771 số

Monese

546097 số

МВидео

21716 số

PGbonus

994145 số

32red

143232 số

Spotify

314027 số

Stormgain

412 số

Zhihu

2646 số

Weibo

1621758 số

Airtel

1359 số

Venmo

318956 số

Mail.ru

741788 số

Одноклассники

724842 số

Юла

50976 số

Seosprint

22802 số

Mamba, MeetMe

1105834 số

EasyPay

623 số

Hezzl

372043 số

Hermes

28527 số

Delivery Club

25784 số

Potato

97485 số

Dhani

691158 số

Olacabs

800602 số

Netease

687238 số

Baidu

1989693 số

Amasia

450290 số

Clubhouse

1382470 số

RedBook

911939 số

Skype

596213 số

LoveLocal

0 số

Dundle

416 số

BotIm

577675 số

Swagbucks

302641 số

99app

478597 số

Indomaret

204859 số

Subito

129204 số

Lebocoin

2000 số

TanTan

788906 số

CAIXA

998492 số

My11Circle

18 số

CallApp

17881 số

CommunityGaming

458701 số

DewuPoison

173784 số

Dominos Pizza

14859 số

Huya

7000 số

inDriver

413355 số

IQOS

523386 số

JDcom

681374 số

Joyride

610617 số

LYKA

23809 số

NimoTV

1000 số

Tango

701409 số

urent/jet/RuSharing

0 số

Xiaomi

90131 số

Ximalaya

1000 số

Zupee

2018 số

Золотая Корона

4303 số

Oppo

5000 số

QIWl

12324 số

Doordash

11098 số

HAPPYTUK

5000 số

Tosla

0 số

Rumble

313640 số

Ininal

1 số

Spartanpoker

0 số

WinzoGame

589159 số

CashApp

307841 số

SticPay

77192 số

Nttgame

421728 số

OfferUp

5012 số

Allegro

67521 số

eWallet

209402 số

米画师Mihuashi

10000 số

paycell

175313 số

Wish

534455 số

GalaxyChat

242271 số

BIP

1866 số

163СOM

5000 số

Meta

1682 số

Betfair

31253 số

Yubo

101328 số

Lyft

45956 số

cryptocom

1956 số

WestStein

9459 số

Dostavista

155974 số

Skroutz

534 số

SneakersnStuff

163125 số

hily

712984 số

Fotka

50527 số

IndiaPlays

0 số

ROBINHOOD

6000 số

Zilch

166623 số

IPLwin

0 số

Depop

506629 số

MPL

0 số

RummyOla

0 số

Kirana

0 số

IRCTC

2032 số

Eneba

75976 số

Noon

786057 số

LOCO

0 số

RummyWealth

0 số

AGIBANK

425643 số

Lotus

23520 số

Ace2Three

0 số

Akudo

0 số

WorldRemit

1079 số

Blued

7491 số

Oriflame

639 số

MoneyPay

1 số

Justdating

595060 số

CashFly

0 số

LoveRu

176812 số

Codashop

50890 số

Stripe

5000 số

Oldubil

568948 số

Siply

0 số

Virgo

46496 số

Thisshop

6000 số

Gittigidiyor

0 số

FunPay

2908 số

Coindcx

0 số

SoulApp

14772 số

Fruitz

847984 số

NovaPoshta

6755 số

GMNG

0 số

RRSA

0 số

Algida

0 số

Grofers

0 số

888casino

6944 số

24betting

0 số

Foody

248038 số

Rush

18 số

AdaKami

99533 số

Rozetka

736 số

kolesa.kz

1174 số

Bukalapak

98527 số

FreeChargeApp

0 số

kufarby

0 số

Kaya

47498 số

Br777

14 số

Aitu

1406 số

PingPong

196681 số

GiraBank

57443 số

Weverse

246241 số

FoodHub

116772 số

Bykea

2000 số

Chispa

13153 số

icq

983363 số

TeenPattiStarpro

0 số

AliExpress

497 số

Ukrnet

766 số

Magicbricks

0 số

Cathay

175628 số

Band

1000 số

JungleeRummy

0 số

Uplay

100740 số

Mewt

0 số

MOMO

9193 số

SamsungShop

17 số

Freelancer

179424 số

GyFTR

0 số

PagSmile

57435 số

Paytm

53493 số

Roposo

0 số

99acres

218 số

Букмекерские

2295 số

Şikayet var

352812 số

MobiKwik

0 số

RummyLoot

0 số

BLIBLI

215858 số

AVON

26433 số

CliQQ

14859 số

PharmEasy

0 số

Temu

495615 số

Nextdoor

46849 số

RummyCulture

0 số

Leboncoin

25394 số

Paxful

13221 số

CloudChat

83759 số

Getmega

0 số

PaddyPower

233923 số

Uklon

1611 số

Rediffmail

15 số

Prom

1340 số

UWIN

1145 số

Pocket52

0 số

Gemgala

96609 số

Bazos

1076 số

Dosi

300106 số

MonobankIndia

0 số

Alfa

2000 số

G2G

25007 số

勇仕网络Ys4fun

12391 số

Keybase

269469 số

LazyPay

0 số

Glovo

11669 số

UU163

103672 số

EscapeFromTarkov

51242 số

Iti

545563 số

Probo

61318 số

Asda

74099 số

irancell

1000 số

Acko

0 số

AfreecaTV

99274 số

Alchemy

192157 số

Alibaba

497 số

All Access

174143 số

Angel One

99323 số

Ankama

8784 số

AstraPay

206951 số

Bajaj Finserv

0 số

BCA Syariah

20647 số

Betano

8536 số

Book My Play

0 số

BPJSTK

193013 số

Bunq

7598 số

BytePlus

153292 số

Casino/bet/gambling

75607 số

CityMall

2218 số

Cloud Manager

149169 số

CMB

194358 số

Coca-Cola

5000 số

CollabAct

0 số

CourseHero

159107 số

EarnEasy

0 số

Feeld

28922 số

Feels

236553 số

Flip

98121 số

Foodora

253624 số

FreeNow

387287 số

Friendtech

141605 số

Fups

1 số

Gett

237520 số

GoPayz

920 số

Gopuff

242646 số

Grailed

250366 số

Greggs

228072 số

Greywoods

193939 số

Her

162823 số

INDOBA

21264 số

iPanelOnline

13847 số

Ipsos iSay

533900 số

Lydia

71842 số

Meitu

74773 số

Mera Gaon

18 số

Miravia

143720 số

MotorkuX

198217 số

MTR Mobile

45363 số

Muzz

237839 số

myboost

6227 số

Neocrypto

137960 số

Neon

745406 số

Next

478732 số

Nubank

94279 số

OneForma

247031 số

Ozan SuperApp

0 số

Paybis

744 số

Paysend

175148 số

Pinduoduo

256581 số

PizzaHut

47694 số

PlayerAuctions

46314 số

Playerzpot

0 số

Pockit

160277 số

Potato Chat

158952 số

Prakerja

72238 số

Prenagen Club

73294 số

punjab citizen

0 số

Rambler

4357 số

Razer

5000 số

RummyCircle

18 số

Ryde

242091 số

SBI Card

0 số

Servify

0 số

Shpock

247198 số

SmartyPig

5000 số

Spark Driver

5000 số

StockyDodo

0 số

Tata Neu

208 số

This Fate

2647 số

tiketcom

73406 số

TRUTH SOCIAL

383046 số

Tuul

145459 số

UangMe

99917 số

Upwork

290598 số

Voi

233860 số

WINDS

0 số

WooPlus

240617 số

Yonogames

0 số

Zasilkovna

680 số

CoinFantasy

1000 số

Chase

302641 số

NMI

2000 số

51exchange

0 số

Bjp

0 số

WellF

302641 số

Sixer

2000 số

Winmatch

0 số

Winzap

1000 số

99Game

0 số

Swarail

0 số

Bingo101

0 số

Sbmurban

2000 số

okk4.bet

13014 số

Ludo24

2000 số

WonderTicket

0 số

Innopay

2000 số

GoogleChat

320265 số

Pokemon Center Online

4000 số

Gamestheshop

0 số

WhatsApp2

11000 số

PlayTime

2000 số

WooHoo

0 số

Nielsen

1000 số

WinGO

1000 số
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Chọn quốc gia

Chile - Chile

3875 số

$0.14

Cộng hòa Trung Phi

4000 số

$0.059

Gabon

1000 số

Liban

1000 số

Liberia

5000 số

$0.059

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