Не лише за першу. Рахується кожен тимчасовий номер, який активує ваш реферал, — і поштучно, і гуртом, — доки ви не впертеся в стелю за цим рефералом. Саме поповнення балансу не рахується: винагорода з’являється в момент активації номера.

10 рефералів — до $500 · 50 рефералів — до $2 500

Щойно заробіток з одного реферала сягає $50, ця людина перестає приносити гроші. Кількість запрошених при цьому не обмежена.

Два способи забрати гроші

Переведіть реферальний баланс на баланс Tiger SMS миттєво, від $1.00, і витрачайте на номери. Або виведіть на власний USDT-гаманець.

Виведення в USDT має комісію мережі $1.00 — вона утримується із запитаної суми. Переказ на баланс Tiger SMS безкоштовний.