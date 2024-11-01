01
Власникам Telegram-каналів про приватність, реєстрацію акаунтів та автоматизацію
Запрошуйте тих, кому потрібен тимчасовий номер для смс активації та OTP-кодів. Ви отримуєте 5% з кожної активації, до $50 з одного реферала, а кількість запрошених не обмежена.
01
Власникам Telegram-каналів про приватність, реєстрацію акаунтів та автоматизацію
02
Блогерам і вебмайстрам, які пишуть інструкції «як зареєструватися без свого номера»
03
Сайтам з оглядами та порівнянням сервісів смс активації
04
Учасникам форумів і чатів, яких і так питають «яким сервісом віртуальних номерів користуєшся»
05
Усім, хто просто радить Tiger SMS друзям і колегам — сайт і канал не потрібні
Якщо вашій аудиторії й так потрібен віртуальний номер для прийому СМС чи OTP — для WhatsApp, Telegram або будь-якого іншого сервісу, — програма перетворює цю пораду на постійний дохід замість разової послуги.
Після входу в кабінет Tiger SMS у вас з’являється особисте реферальне посилання та короткий код, який можна змінити на свій.
Розмістіть його в огляді, Telegram-каналі, описі на YouTube, на форумі — або просто надішліть другу, якому потрібен тимчасовий номер.
Будь-хто, хто перейшов за вашим посиланням і потім активував віртуальний номер, стає вашим рефералом. Ви отримуєте 5% з кожної успішної активації.
Кожне нарахування автоматично потрапляє на реферальний баланс. Виведіть його на власний USDT-гаманець або переведіть на баланс Tiger SMS і купуйте номери.
Не лише за першу. Рахується кожен тимчасовий номер, який активує ваш реферал, — і поштучно, і гуртом, — доки ви не впертеся в стелю за цим рефералом. Саме поповнення балансу не рахується: винагорода з’являється в момент активації номера.
Щойно заробіток з одного реферала сягає $50, ця людина перестає приносити гроші. Кількість запрошених при цьому не обмежена.
10 рефералів — до $500 · 50 рефералів — до $2 500
Переведіть реферальний баланс на баланс Tiger SMS миттєво, від $1.00, і витрачайте на номери. Або виведіть на власний USDT-гаманець.
Виведення в USDT має комісію мережі $1.00 — вона утримується із запитаної суми. Переказ на баланс Tiger SMS безкоштовний.
Хто першим перейшов за вашим посиланням — ваш найближчі 90 днів, а після реєстрації лишається вашим рефералом назавжди.
Людина прочитала ваш огляд у січні, а зареєструвалася в березні — посилання все одно отримає своє, якщо вона вклалася в 90 днів з першого кліка.
Якщо спочатку клікнули за вашим посиланням, а потім за чужим, реферал лишається за вами. Перемагає перший клік.
Інструкція, закріплений пост у Telegram або оглядове відео приводять рефералів, доки їх знаходять і по них клікають, — а не лише в перший тиждень після публікації.
У розрахунку вже враховано довічну стелю $50 на одного реферала.
Це лише орієнтир: реальна комісія залежить від того, скільки ваші реферали справді активують.
5% з кожного тимчасового номера, який активує цей реферал, — поштучно і гуртом, — доки сума з нього не дійде до $50.
Платиться постійно. Рахується кожна активація вашого реферала, а не лише перша. Зупиняє лише стеля $50 за цією людиною.
Ні. Комісія рахується лише в момент активації номера для прийому СМС чи OTP. Поповнення без активації номера нічого вам не приносить.
Комісія за цю активацію скасовується — платимо лише за успішні. Повернення рідкісні й майже завжди відбуваються в перші години.
З цієї людини ви просто перестаєте отримувати нові нарахування після $50. Уже зароблені $50 лишаються у вас. Далі дохід зростає за рахунок нових рефералів.
Так, якщо вона зареєструвалася протягом 90 днів після першого кліка. Після реєстрації вона лишається вашим рефералом назавжди.
Реферал дістається тому, чиє посилання відкрили першим. Перемагає перший клік, а не останній.
Двома способами. Перевести реферальний баланс на баланс Tiger SMS миттєво, від $1.00, і витрачати на номери — або замовити виведення в USDT від $20.00. Заявки на виведення перевіряє наша команда перед відправкою.
Ви. Комісія мережі $1.00 утримується із запитаної суми, тому на гаманець надійде ця сума мінус $1.00. Точну цифру форма виведення показує до підтвердження. Переказ реферального балансу на баланс Tiger SMS безкоштовний.
Ні, виплати йдуть у USDT на гаманець, який ви вкажете. Поповнення балансу Tiger SMS для купівлі номерів — окрема історія, там доступні картки та інші способи.
Акаунт Tiger SMS потрібен, щоб отримати посилання, бачити статистику й приймати виплати. Купувати номери самому не обов’язково.
Ні. Реферал — це жива людина, яку ви справді привели. Самореферальство через другий акаунт і фейкові реєстрації не оплачуються й можуть коштувати вам місця в програмі.
Перерви не заважають. Стеля $50 — довічна на реферала, а не місячна.
І для тих, і для інших. Вікно в 90 днів зроблено саме для того, щоб порівняльна стаття, інструкція з реєстрації чи оглядове відео працювали на вас ще довго після публікації.
Рахується будь-яка активація: віртуальний номер для WhatsApp, Telegram або будь-якого іншого сервісу зі СМС- чи OTP-підтвердженням, який є в Tiger SMS.
Є питання до старту? Напишіть команді Tiger SMS напряму.Написати в Telegram