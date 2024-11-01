Введіть окремий номер телефону або завантажте CSV-файл із тисячами контактів для масштабної валідації
Валідатор номерів телефону в реальному часі
від HLR Deep
Просунута HLR-аналітика в реальному часі: точна валідація номерів телефонів, поглиблене визначення оператора та детальні дані про мобільну мережу з глобальним охопленням.
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Преміум-аналітика
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Переваги
Усе необхідне для впевненої перевірки номерів
Перевірте окремий номер за секунди й отримайте результат одразу
Завантажте CSV-файл і перевірте до 1 000 номерів за раз
Доступ до всіх попередніх перевірок із розширеним пошуком і фільтрами
Платіть лише за використане, без прихованих платежів
Легко підключайтеся до HLR Deep API для швидкої масової валідації
Побудовано на JWT-автентифікації та оптимізовано для стабільної роботи
Як це працює
Починайте перевіряти номери за кілька хвилин — простий процес із трьох кроків
Платформа виконує запити в реальному часі через світові мережі операторів і бази HLR
Отримуйте детальні результати валідації, зокрема статус номера, оператора мережі, географічні дані та стандартизоване форматування
Часті запитання
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Що таке валідація номера телефону?
Валідація номера телефону — це процес перевірки того, що номер дійсний, активний і здатний приймати дзвінки або текстові повідомлення. Перевіряються формат номера, дані оператора, тип лінії та статус підключення в реальному часі.
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Наскільки точний ваш сервіс валідації?
Сервіс HLR Deep підтримує точність 99,9% завдяки підключенню до кількох HLR-провайдерів рівня tier-1 та до баз даних операторів у реальному часі. Він перевіряє мільярди номерів щомісяця у 200+ країнах, а інформація постійно оновлюється.
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Яку інформацію я отримую після валідації?
Ви отримуєте повні дані: статус (активний/неактивний), тип лінії (мобільна/стаціонарна), оператора та країну.
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Чи є масова валідація?
Так, HLR Deep підтримує масову обробку через завантаження CSV та API. Ви можете перевіряти тисячі або мільйони номерів одночасно — з високою швидкістю обробки та детальними звітами про результати.
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Чи доступний API?
Звісно! HLR Deep пропонує повноцінний API з детальною документацією та прикладами інтеграції.
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Чи дізнається власник номера про перевірку?
Ні, процес валідації повністю тихий і невидимий для власника номера. Ми виконуємо технічні перевірки, не надсилаючи на номер, що перевіряється, жодних повідомлень чи сповіщень.