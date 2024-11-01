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Валідатор номерів

Валідатор номерів телефону в реальному часі
від HLR Deep

Просунута HLR-аналітика в реальному часі: точна валідація номерів телефонів, поглиблене визначення оператора та детальні дані про мобільну мережу з глобальним охопленням.

Спробуйте безкоштовно — без реєстрації

Потрібна масова валідація номерів?
Функція масової валідації надається сервісом HLR Deep.
Зареєструйтеся — і вона стане доступною одразу!
Перевіряйте сотні номерів за раз
Отримуйте результати в реальному часі
Детальні дані за кожним номером
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Переваги

Потужні можливості

Усе необхідне для впевненої перевірки номерів

Миттєва перевірка номера

Перевірте окремий номер за секунди й отримайте результат одразу

Масова валідація номерів

Завантажте CSV-файл і перевірте до 1 000 номерів за раз

Повний журнал активності

Доступ до всіх попередніх перевірок із розширеним пошуком і фільтрами

Розумна оптимізація витрат

Платіть лише за використане, без прихованих платежів

Безшовна інтеграція API

Легко підключайтеся до HLR Deep API для швидкої масової валідації

Безпечно та надійно

Побудовано на JWT-автентифікації та оптимізовано для стабільної роботи

Як це працює

Починайте перевіряти номери за кілька хвилин — простий процес із трьох кроків

1 Крок 1
Надішліть номери

Введіть окремий номер телефону або завантажте CSV-файл із тисячами контактів для масштабної валідації

2 Крок 2
Жива валідація

Платформа виконує запити в реальному часі через світові мережі операторів і бази HLR

3 Крок 3
Перегляньте результати

Отримуйте детальні результати валідації, зокрема статус номера, оператора мережі, географічні дані та стандартизоване форматування

Часті запитання

  • Що таке валідація номера телефону?

    Валідація номера телефону — це процес перевірки того, що номер дійсний, активний і здатний приймати дзвінки або текстові повідомлення. Перевіряються формат номера, дані оператора, тип лінії та статус підключення в реальному часі.

  • Наскільки точний ваш сервіс валідації?

    Сервіс HLR Deep підтримує точність 99,9% завдяки підключенню до кількох HLR-провайдерів рівня tier-1 та до баз даних операторів у реальному часі. Він перевіряє мільярди номерів щомісяця у 200+ країнах, а інформація постійно оновлюється.

  • Яку інформацію я отримую після валідації?

    Ви отримуєте повні дані: статус (активний/неактивний), тип лінії (мобільна/стаціонарна), оператора та країну.

  • Чи є масова валідація?

    Так, HLR Deep підтримує масову обробку через завантаження CSV та API. Ви можете перевіряти тисячі або мільйони номерів одночасно — з високою швидкістю обробки та детальними звітами про результати.

  • Чи доступний API?

    Звісно! HLR Deep пропонує повноцінний API з детальною документацією та прикладами інтеграції.

  • Чи дізнається власник номера про перевірку?

    Ні, процес валідації повністю тихий і невидимий для власника номера. Ми виконуємо технічні перевірки, не надсилаючи на номер, що перевіряється, жодних повідомлень чи сповіщень.