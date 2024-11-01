Підключення
Ви підключаєте GSM-модем із SIM-картками до нашого ПЗ
Ми платимо за використання ваших номерів для реєстрацій у Telegram, WhatsApp, Instagram та сотнях інших сервісів. Мінімум зусиль — максимум прибутку.
Tiger SMS потрібні телефонні номери — ми готові платити за їх використання
Підключення
Ви підключаєте GSM-модем із SIM-картками до нашого ПЗ
Автоматизація
Наше ПЗ автоматично керує процесом отримання та надсилання СМС
Продаж
Ви самі встановлюєте ціни на сервіси, з якими хочете працювати
Заробляйте щодня
Отримуйте до 85% з кожної активації
Quectel M26, Quectel M35, Huawei E3372, USRP, багатопортові GSM-шлюзи, MultiTech MultiConnect® Cell 100 Series, Digium G200 VoIP Gateway, Yeastar TG GSM Gateway Series, Synway SMG2000 GSM VoIP Gateway Series, SIM Bank та подібні.
Ваш дохід прямо пропорційний кількості SIM-карток — що більше їх у вас, то вищий заробіток. Для стабільного доходу ми рекомендуємо щонайменше 1 000 активацій на місяць. Це чудовий спосіб заробляти на СМС у великих обсягах.
Потрібен для керування обладнанням і роботи з нашим ПЗ
Забезпечує надійну безперервну роботу системи та стабільний заробіток на СМС.
Починайте з максимальним прибутком і мінімальними барʼєрами
Залишайте собі до 85% з кожної успішної активації без обмежень за сервісами.
Виводьте зароблене з максимальним прибутком. Мінімальні комісії та швидкі щоденні виплати в USDT.
Приєднатися може будь-хто — без прихованих платежів, депозитів чи складних вимог. Починайте заробляти одразу після налаштування.
Наше просунуте ПЗ автоматично керує прийомом СМС, маршрутизацією та захистом від банів.
Працюйте з номерами майже будь-якої країни (окрім росії). Найвищий попит — на найприбутковіших ринках.
Заповніть форму — наша команда невдовзі звʼяжеться з вами
Ми підтримуємо пристрої GoIP і GSM-шлюзи: Quectel M26, Quectel M35, Huawei E3372, Digium G200 VoIP Gateway, Yeastar TG GSM Gateway, Synway SMG2000, MultiTech MultiConnect Cell 100, а також SIM-банки та подібні пристрої. Якщо ви не впевнені, чи сумісне ваше обладнання, — залиште заявку, і наш фахівець перевірить це для вас.
Ми працюємо з номерами більшості країн світу, зокрема України, Казахстану, країн СНД, Європи та інших регіонів. Головна умова — SIM-карта має вміти приймати СМС. Що популярніша країна серед наших клієнтів (Велика Британія, Німеччина, США), то вищий заробіток з однієї картки.
До $10 з однієї SIM на день за високого попиту. Загальний дохід залежить від країни оператора та кількості підключених карток. Для стабільного заробітку радимо виходити щонайменше на 1 000 активацій на місяць — це приблизно 100+ активних номерів, що працюють одночасно.
Так. В особистому кабінеті ви встановлюєте ціну для кожного сервісу, з яким хочете працювати. Tiger SMS надасть ринкові орієнтири, щоб ваші номери залишалися затребуваними.
Більшість карток потребують заміни вже за кілька днів активного використання — сервіси перестають приймати номери, які вже застосовувалися для верифікації. Саме тому вкрай важливо мати стабільне постачання свіжих карток. Наш партнерський менеджер підкаже, як налаштувати ротацію під ваші обсяги.
Tiger SMS не постачає картки чи обладнання напряму. Але після подання заявки наш фахівець порадить перевірених постачальників.
Ви отримуєте виплату за кожну успішну активацію — тобто щоразу, коли клієнт отримує СМС через ваш номер. Прозора статистика в реальному часі доступна в особистому кабінеті.
Зареєструйтеся на Tiger SMS і заповніть заявку на сторінці: вкажіть країну номерів, кількість SIM-карток і тип обладнання. Наша команда звʼяжеться з вами та допоможе з налаштуванням.