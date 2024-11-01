Платежі
Платіжна інформація
Tiger SMS прагне зробити поповнення рахунку доступним для всіх користувачів незалежно від їхнього місцезнаходження. Ми регулярно оновлюємо способи поповнення балансу й наразі пропонуємо такі способи внесення депозиту:
Способи оплати
Оплата можлива такими способами:
PayPal
AliPay
CoinBase
WeChat pay
UnitPay
USDT
AdvCash
Payeer
Банківські картки
Картки
SBP
Криптовалюта
CryptoCloud
FreeKassa
Мінімальна комісія
від усіх найпопулярніших платіжних систем
Доступно в усьому світі
Багато способів оплати дають змогу користуватися сервісом СМС-активації з будь-якої країни світу.
Миттєве зарахування
Кошти зараховуються на баланс одразу після оплати.