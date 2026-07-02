Один POST на кожен отриманий сегмент СМС, на зареєстрований вами URL. Лише HTTP 200 вважається успіхом.

Політика повторів

Загалом до 3 спроб: 5 с, потім 30 с, потім 120 с між спробами. Кожна спроба завершується таймаутом через 10 с. Якщо всі спроби невдалі, подія тихо відкидається — немає ні черги недоставлених повідомлень (dead-letter), ні сповіщень.