Кожен параметр, жива відповідь і кожна задокументована відповідь успіху/помилки — на одному екрані.
getNumber
V1
GET / POST
Купівля номера телефону для сервісу/країни.
Приймає значення через кому — ексклюзив Tiger SMS.
Приймається, але наразі ігнорується (без правила валідації, тихо відкидається, без помилки): operator, phone.
Автоматичне визначення країни (напр. `country=any`) не підтримується: `country` має бути числовим кодом країни — нечислова або невідома країна повертає BAD_COUNTRY.
Списки через кому в цьому методі підтримуються лише для providerIds/exceptProviderIds. Параметри верхнього рівня `service`/`country` тут не приймають списки через кому — ця можливість зʼявиться найближчим часом лише в методах отримання цін (getPrices/getFreePrices/getPricesV2/getPricesV3).
getNumberTest поводиться точно як getNumber, але це задокументований спосіб явно передати testParams.
Це реальний запит — успішний виклик може списати кошти або змінити живу активацію.
Пласка мапа ціна/кількість за країною та сервісом.
Приймає значення через кому — ексклюзив Tiger SMS.
Невідомий або видалений код service/country повертає BAD_SERVICE/BAD_COUNTRY. Валідний код без доступної варіації для пари все одно дає порожній результат (ключ пропускається).
Списки через кому (якщо увімкнено): кожен токен валідується так само, як окреме значення; якщо жоден із кодів не існує, повертається BAD_SERVICE/BAD_COUNTRY.
cost doubles as the recommended maxPrice for getNumber: purchases are captured at the actual (usually lower) price while avoiding NO_NUMBERS/WRONG_MAX_PRICE when the cheapest bucket dries up. saleAveragePrice (getFreePrices/getPricesV2, getOffers prices.default/avg, getPricesV3) remains an alternative recommendation. Your personal contract price, when set, still overrides cost.
Price/count map with a per-provider price breakdown.
Приймає значення через кому — ексклюзив Tiger SMS.
На відміну від усіх інших JSON-методів цієї родини, неочікувана внутрішня помилка тут повертає текстову відповідь BAD_ACTION замість JSON-тіла — це зроблено навмисно, щоб клієнт, який парсить JSON, ніколи не отримав недоформованого JSON-тіла.
Списки через кому (скоро): спрацює, коли service або country міститиме кому; кожен токен валідується так само, як окреме значення, а кожен список обмежено 50 елементами і 100 комбінаціями country×service загалом.
Combined price+stock showcase: default/avg/retail/min price, counts and the full price-bucket map, by service and country.
Requires the same price-bucket data as getFreePrices/getPricesV3 — when that data isn't available for this account, this method returns an empty `data: {}` rather than falling back to catalog prices.
There is no `counts.physical` field: our provider module does not currently expose a physical stock figure separate from `counts.total`, and this method does not invent one. It may be added later if that data becomes available.
Never exposes providers, cost, or purchase price — none of those exist in this response by design.
activationId ID активації, те саме значення, що параметр `id` у getStatus/getStatusV2.
service Код сервісу в стилі sms_activate, для якого куплено номер.
code Сегмент коду, витягнутий із СМС, те саме значення, що getStatus повертає після двокрапки.
text Повний текст СМС, якщо провайдер його надав, інакше — те саме, що `code`.
country Числовий код країни (sms_activate_code), або null, якщо для країни активації він не заданий.
receivedAt Мітка часу ISO 8601 (UTC) отримання СМС.
Перевірка підпису
X-SignatureHMAC-SHA256
Hex HMAC-SHA256 від сирого JSON-тіла запиту з ключем — вашим секретом вебхука. Обчисліть так само й порівняйте.
Політика повторів
Загалом до 3 спроб: 5 с, потім 30 с, потім 120 с між спробами. Кожна спроба завершується таймаутом через 10 с. Якщо всі спроби невдалі, подія тихо відкидається — немає ні черги недоставлених повідомлень (dead-letter), ні сповіщень.
Ваш ендпоінт має бути публічним HTTPS URL; приватні, loopback, link-local та інші внутрішні адреси відхиляються як під час збереження URL, так і повторно на кожній спробі доставки (DNS резолвиться заново й фіксується для кожного запиту, щоб запобігти DNS rebinding).
Секрет підпису генерується один раз автоматично й зберігається для акаунта; це той самий секрет.