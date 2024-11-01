Часті запитання

Прийом СМС і реєстрація за віртуальним номером займають стільки ж часу, як зі звичайною SIM-карткою. Якщо СМС із кодом підтвердження довго не надходить, ви можете скасувати придбаний номер, натиснувши кнопку «Скасувати». Кошти миттєво повернуться на ваш рахунок. Якщо ви користуєтеся номером країни, у якій зараз не перебуваєте, радимо використовувати VPN. Більшість сервісів звіряють країну мобільного оператора та фактичне місцеперебування користувача.