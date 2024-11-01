Отримати безкоштовний віртуальний номер телефону для СМС
Спробуйте безкоштовний віртуальний номер телефону від Tiger SMS. У наявності безкоштовні номери для отримання СМС і реєстрації на сотнях популярних майданчиків.
Користувачі нашого сайту мають можливість отримувати безкоштовні номери для СМС і реєстрації в будь-яких інтернет-сервісах — від соціальних мереж і месенджерів до маркетплейсів і служб доставки.
Вам навіть не потрібно реєструватися. Просто оберіть будь-який безкоштовний номер для прийому СМС і отримайте можливість створити повністю робочий обліковий запис Facebook, Threads/Instagram, Netflix, Badoo, Gmail і будь-де ще.
Безкоштовний СМС-активатор «Tiger SMS» працює прозоро та надійно. А головне — безкоштовно.
Безкоштовний віртуальний номер для СМС-верифікації на популярних платформах
Наразі майже не залишилося сервісів, які пропонують безкоштовний СМС-номер для верифікації, щоб спробувати. У нас ви зможете не лише побачити, як це працює, а й отримати повноцінний профіль для користування. І він залишиться у вас безкоштовно.
Хоча пошук в інтернеті видає багато результатів із пропозиціями безкоштовного віртуального номера для СМС, насправді це лише маркетингові пастки, де ви не отримаєте жодного робочого номера. Усі ці безкоштовні номери для прийому СМС давно вже використані, тож скористатися ними для справжньої реєстрації у вас не вийде.
Зважаючи на те, як багато охочих спробувати, Tiger SMS запустив ексклюзивну акцію та роздає безкоштовні номери для отримання СМС. Якщо вам просто зараз потрібен акаунт у соціальній мережі, месенджері, маркетплейсі чи будь-якому іншому сервісі, скористайтеся одним із описаних тут варіантів і отримайте код підтвердження миттєво — без реєстрації та безкоштовно.
Усі номери тут безкоштовні та робочі. Використовуйте будь-який, коли захочете. Обирайте та перевіряйте.
Як отримати безкоштовний віртуальний номер телефону?
Нижче — інструкція, як отримати безкоштовний віртуальний номер телефону від Tiger SMS. Це доволі просто — навіть простіше, ніж бути нашим клієнтом, адже вам не потрібно реєструватися та платити за користування номером.
Отже, потрібно зробити таке:
- Зі списку доступних номерів оберіть той, що підходить найкраще. Ми пропонуємо широкий вибір номерів, щоб кожен користувач міг узяти віртуальний номер (безкоштовні СМС), який відповідає його потребам. Так у вас буде змога як слід випробувати наш сервіс і побачити всі його переваги.
- Зареєструйтеся в потрібному сервісі та отримайте безкоштовне СМС (на номер від Tiger SMS). Щоб швидко скопіювати номер, просто натисніть на нього, а потім — на кнопку праворуч на наступній сторінці.
- На тій самій сторінці ви отримаєте повідомлення з кодом. Створювати особисту сторінку не потрібно.
- Завершіть реєстрацію кодом із СМС. Щоб отримати повідомлення, натисніть кнопку.
- Якщо не вдалося зареєструватися з цим безкоштовним номером — спробуйте інший.
- Якщо потрібно більше віртуальних номерів для реєстрації в будь-якому онлайн-сервісі — зареєструйтеся на нашій платформі.
Жодних маркетингових пасток. Лише чесна пропозиція, щоб ви переконалися: наш сервіс вам підходить.
Tiger SMS — безкоштовний СМС-номер для верифікації
Задоволення наших клієнтів — наш головний пріоритет. Ми гарантуємо якість усіх наших номерів, навіть тих, що надаються в межах цієї пропозиції. Отримайте віртуальний номер телефону безкоштовно тут і переконайтеся самі, що наш сервіс надійний і безпечний.
Спробуйте сьогодні — і наступного разу, коли вам знадобиться десь пройти верифікацію, ви згадаєте нашу платформу й повернетеся до нас по найвищу якість. Те, що у нас можна отримати віртуальний номер безкоштовно, — не єдина перевага. Є й інші:
- низькі ціни на верифікаційні СМС. Більшість номерів коштують лише $0.1–0.2 (залежно від сервісу);
- отримання коду гарантовано. Якщо код не прийде — повернемо гроші, і ви спробуєте інший номер.
- добре побудований API для оптових клієнтів, щоб автоматизувати процес реєстрації;
- зручні способи оплати, що дають змогу нашим клієнтам користуватися нашими платформами з будь-якої точки світу. Ми приймаємо будь-які банківські картки, криптогаманці та електронні гроші;
- можливість замовити номер для сервісів, яких поки немає на платформі. Просто заповніть форму на нашому сайті — і ми знайдемо віртуальний номер для вашого екзотичного сервісу;
- чат підтримки, готовий вирішувати ваші питання 24/7.
Команда Tiger SMS — це професіонали, які роблять свою роботу якнайкраще. Саме тому вам варто просто зараз отримати безкоштовний номер телефону для кодів підтвердження від Tiger SMS!